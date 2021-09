Herätys: Kabulista paennut nainen aloittelee uutta arkea Suomessa, tällainen on uusi myy-virusmuunnos, etätyöläiset häätivät murtovarkaat pois mökeiltä

Elämä evakuoinnin jälkeen – "Tärkeintä on nyt opiskella suomea ja päästä kuntosalille", kertoo Kabulista päiväkirjaa kirjoittanut nainen

Suomeen evakuoitu afganistanilainen nainen aloittelee uutta arkea Helsingissä. Elokuussa hän kuvasi Ylelle päiväkirjoissaan Kabulissa syntynyttä paniikkia ja pelottavaa pakoaan. Nyt hän on hakenut Suomesta turvapaikkaa.

Mikä erottaa myyn muista koronavirusmuunnoksista? Suomestakin on löytynyt pari myymuunnosta viime kesän aikana

MRNA-rokotteiden on todettu toistaiseksi tarjoavan riittävän suojan vakavaa tautia vastaan myös tällä hetkellä liikkeellä olevia virusmuunnoksia vastaan. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Koronaviruksesta kiertää tällä hetkellä useita eri virusmuunnoksia, joista osa leviää toisia nopeammin ja tehokkaammin. Viime kuussa Maailman terveysjärjestö WHO lisäsi myy-virusmuunnoksen tarkkailtavien koronavirusmuunnosten listalle. Syynä tähän on epäily siitä, että muunnos pystyisi väistämään rokotesuojan, mutta tarkempia selvityksiä asiassa vielä kaivataan.

Pappi, Venäjä-tutkija ja puoluesihteeri – kuka on perussuomalaisten Arto Luukkanen?

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen tuulettaa valintaansa puoluekokouksessa elokuussa. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Puoluesihteeri Arto Luukkasen tavoite on tehdä eduskuntavaaleissa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purrasta pääministeri. Luukkanen on virkavapaalla oleva yliopistolehtori, jonka mielestä maahanmuutto on nykyajan anekauppaa, vaikka ihmisiä onkin autettava.

Etätyöläiset häätivät murtovarkaat pois mökeiltä, koronarajoitukset pitivät ulkomaiset liigat poissa

Hannu Tarkkio on ollut pitkään turvallisuusalalla. Valvontakamerat ja hälytysjärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina myös kesämökeillä. Kuva: Kati Rantala / Yle Pori

Vapaa-ajan asuntoihin tehdyt murrot ovat vähentyneet korona-aikana yli 40 prosenttia koko Suomen tasolla. Paikoin pudotusta on jopa 60 prosenttia, mutta myös alueellisia tilastopiikkejä löytyy. Poliisi arvioi etätöiden lisääntymisellä ja rajojen sulkemisella olleen vaikutusta asiaan. Mökeilläkin yleistyneet valvontajärjestelmät helpottavat poliisin työtä.

Viikonloppu on pilvinen ja viileä

Kuva: Ilmatieteen laitos

Sää on suurelta osin pilvipoutaista ja ajankohtaan nähden viileää. Etelärannikolle voi ajautua lauantaina heikkoja sadekuuroja. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.