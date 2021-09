Ministeri Kiuru: "Muiden maiden kansalaisia ei voi asettaa suomalaisten edelle" – Suomi varannut kolmannet koronarokotteet kaikille

Suomi on tehnyt rokotteista hankintasopimukset, joilla varmistetaan, että rokotteet riittävät, jos asiantuntijat suosittelevat kolmatta rokotusta. Ministeri Kiuru kertoi asiasta Ykkösaamun haastattelussa.

Suomi on varautunut rokottamaan kaikki yli 12-vuotiaat kolmanteen kertaan. Asiasta kertoi Ylelle perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

– Olemme varautuneet rokotusten määrällä siihen, että pystymme rokottamaan vaikka koko kansan, jos asiantuntijat niin suosittelevat, Kiuru sanoi Ykkösaamussa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS (siirryt toiseen palveluun) ilmoitti perjantaina aloittavansa kolmannen rokotuskierroksen heti, jotta pian vanheneva rokote-erä saataisiin käyttöön.

Kolmas rokoteannos pistetään henkilöille, jotka eivät sairautensa tai sen hoidon vuoksi saa kahdesta rokotteesta yhtä vahvaa suojaa kuin muut. Lisäksi HUSin kunnissa rokotetaan hoitohenkilökuntaa, jotka saivat ykkös- ja kakkosrokotteet ensimmäisten joukossa ja vain kolmen viikon välein.

Pian HUSin päätöksen julkistamisen jälkeen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL (siirryt toiseen palveluun) ilmoitti, että kolmosrokotteita voidaan ruveta antamaan alhaisesta immuunivasteesta kärsiville koko maassa.

Kiuru korosti, että kolmas rokote riippuu asiantuntijatiedoista. Suositukset tekee Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR.

– Rokotteita pitää hankkia jo etukäteen, Kiuru muistutti.

Kolmas rokotekierros yhä todennäköisempi

Päätöstä kolmannesta rokotekerrasta ei ole vielä tehty. Kiurun mukaan päätös tehdään mahdollisesti syksyn aikana.

– Suomi on tehnyt rokotteista hankintasopimukset, joilla turvataan se, että jos tehosteannoksia tarvitaan, rokotteet riittävät, Kiuru sanoi.

Tähän saakka on arvioitu, että kolmannen rokotteen tarvitsevat ne, joiden kohdalla kahden rokotteen suoja ei nouse tarpeeksi korkeaksi.

Lisäksi kolmannen rokotteen tarvitsevat ne vanhukset ja hoitohenkilökuntaan kuuluvat, joka saivat ykkösrokotteen ensimmäisinä. Heille kakkosrokote pistettiin alkuvuodesta kolmen viikon kuluttua ykkösrokotteesta. Nyt tiedetään, että kuuden viikon väli antaa vahvemman suojan koronaa vastaan.

Kiuru: Suomalaisten rokotteet turvattava

Rokotuskattavuus on vielä todella pientä maailmanlaajuisesti. Maailman terveysjärjestö WHO on toistuvasti pyytänyt, että länsimaat eivät aloittaisi kolmansia rokotuksia ennen kuin köyhissä maissa olisi saatu rokotettua edes yhden kerran.

Kiuru myöntää, että rokotuskattavuus on maailmanlaajuisesti yhä matala, erityisesti Afrikassa.

– Tauti ei ole ohi ennen kuin se on koko maailmassa on ohi. Olemme tarjonneet Covaxin käyttöön Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteita, joita kumpaakaan emme käytä.

Kiurun mukaan Biontech-Pfizerin ja Modernan rokotteet tarvitaan Suomessa.

– Tarvitsemme näitä rokotteita omalle kansalle. Minun tehtäväni on huolehtia Suomen kansasta, enkä voisi missään tapauksessa esittää, että jättäisimme kolmansia rokotteita väliin, jos asiantuntijatieto antaa meille ymmärryksen, että niitä tarvitaan.

– Suomi ei voi lähteä siihen, että laitamme muiden maiden kansalaiset omien kansalaistemme edelle. Nyt on kyse terveydestä ja jokaisella on perustuslaillinen oikeus siihen, että terveyttä suojellaan, Kiuru sanoi.

Yhteiskunnan avaaminen voi viivästyä

Hybridistrategian mukaisesti yhteiskunnan avautuminen alkaisi lokakuun puolivälissä, jolloin rokotusten ajateltiin olevan rokotukset sillä tasolla. Rokotuskattavuus pitää saada yli 80 prosentin ennen sitä, eivätkä rokotukset ole sujuneet aivan toivotussa tahdissa, Kiuru huomautti.

– Tehtävämme ei ole vain avata yhteiskuntaa vaan myös pitää yhteiskunta auki, ja riittävällä rokotuskattavuudella se voidaan pitää auki, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan yhteiskunta ei voi kuitenkaan jäädä yksittäisten paikkakuntien vangiksi, jos kaikissa kunnissa ei saada rokotuksia tarvittavalle tasolle.

Maskien käytön suositukset voivat niin ikään muuttua.

– THL tiedottaa lähiaikoina, millaisia askelia otetaan tässä asiassa. Osa rajoituksista kevenee jo ennen täydellistä avautumista.

