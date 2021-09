Tuukka ja Olga Temosen maailma mureni, kun koronavirus tuli ja velkaa oli otettu 200 000 euroa – sitten onni kääntyi: "Aika pitkälti elokuvan ansiota"

Olga Temonen tunnetaan Suomessa näyttelijänä, mutta iittiläisille hän on myös kotieläinpihan pitäjä ja kyläkoulun pelastaja. Arkistokuva.

Olga Temonen tunnetaan Suomessa näyttelijänä, mutta iittiläisille hän on myös kotieläinpihan pitäjä ja kyläkoulun pelastaja. Arkistokuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Aamu valkenee Iitissä. On kulunut muutama päivä siitä, kun Tuukka ja Olga Temonen vastaanottivat yleisöpalkintoa Vantaan Aviapoliksessa, mutta talikon varteen oli tartuttava heti seuraavana aamuna. Arki se on vastassa elokuvatähdilläkin.

Temosten elokuva Aika jonka sain äänestettiin yleisön suosikiksi. Ensi-illan aikaan ei ollut mitenkään itsestäänselvää, voiko elokuvaa edes esittää suunnitelmien mukaisesti. Silloin elettiin kevättä 2020 eli koronapandemian alkua.

Elokuva perustuu tositarinaan. Kouvolalainen kilparatsastaja Jaana Kivimäki halvaantui onnettomuudessa vuonna 2004 ja on siitä lähtien ollut pyörätuolissa. Kaikesta huolimatta hän ratsastaa edelleen.

Olga Temonen näyttelee Kivimäkeä miehensä ohjaamassa elokuvassa. Hän kertoo, että elokuva on ollut katsojien mielestä niin koskettava, että yhteydenottoja on tullut valtavasti. Perheväkivaltateema on saanut ihmiset avautumaan.

– Elokuva johdattaa ihmisiä aika hurjiinkin ajatuksiin siitä, että jos tämä tapahtuisikin itselle. Monella on myös perheväkivaltateemasta kokemuksia, ja elokuva on saanut heidät näkemään omaa tilannettaan. He ovat sitten halunneet jakaa kokemuksensa minun kanssani.

Ohjaaja Tuukka Temonen ja näyttelijä Olga Temonen juhlivat pitkästä aikaa Jussi-gaalassa 15. syyskuuta. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Temonen kertoo, että pariskunta tahtoo tehdä elokuvia, joita ihmiset katsovat ja rakastavat. Yleisö-Jussi on osoitus siitä, että Aika jonka sain on juuri sellainen elokuva.

– Meille on tärkeää, että elokuva on niin hyvin tehty, että se vie mukanaan. Sen ei tarvitse olla mikään taideteos, vaan pikemminkin kuin hyvä kirja tai tv-sarja, jonka tarinaan voi heittäytyä ja uppoutua.

Kolme päivää ensi-illan jälkeen

Aika jonka sain -elokuvan ensi-iltaa juhlittiin 12. maaliskuuta vuonna 2020. Samana päivänä Suomessa päätettiin rajoittaa tapahtumien henkilömäärä 500:een koronaviruksen vuoksi.

– Muistan sen ensi-illan. Muistan, miltä Tuukka näytti, kun ihmiset onnittelivat häntä. Minä näin vain sen, että hänen maailmansa on murenemassa. Kaikki ne odotukset, raha ja työ, mitä siihen on laitettu. Tässä se nyt menee, Temonen sanoo.

Elokuvaa ehdittiin esittää kolme päivää, kunnes elokuvateatterit suljettiin.

– Se oli niin iso shokki. Tuntui siltä, kuin kahden vuoden työ olisi valunut sormien välistä kuin hiekka, Temonen muistelee.

Elokuvaa on silti käyty katsomassa. Viime vuoden loppuun mennessä katsojia oli kertynyt lähes 60 000. Temonen kertoo, että elokuva pelasti itse itsensä – ja myös heidät.

– Saimme velat maksettua. Selvisimme korona-ajasta aika pitkälti tämän elokuvan ansiosta.

Kotieläintilaa ja kannabisleffaa

Temosilla on riittänyt töitä. Olga Temonen on tehnyt Harjunpää-sarjaa, joka esitetään ensi vuonna. Takana on myös yllättävän ajankohtainen elokuvaprojekti.

– Saimme juuri valmiiksi Pohjolan satoa -nimisen maalaiskomedian, jonka Tuukka on käsikirjoittanut. Siinä maaseutulaiset alkavat kasvattaa kannabista. Se on aivan kreisi ja pöljä komedia. Se on ihan vahingossa myös hyvin ajankohtainen!

Temoset tekevät elokuvia aiheista, jotka merkitsevät heille paljon. Aika jonka sain on elokuva rakkaudesta hevosiin. Kuvassa Olga Temonen ja Alma-hevonen. Arkistokuva. Kuva: Vesa Grekula / Yle

Takaisin talikon varteen. Temosilla on oma kotieläinpiha. Kesäkausi on jo ohi, mutta eläinten hoito vie aikaa ympäri vuoden. Kotieläinpihan vieressä puuhaamista vaatii myös kyläkoulu, jonka Temonen osti keväällä. Sinne tulee jonakin päivänä pitseria.

– Hitaasti, mutta varmasti! Kokkikin on jo palkattu, ja pitsauuni on jo talon sisällä. Pitsaa saadaan toivon mukaan jo jouluun mennessä.

