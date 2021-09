Kaikki suomalaiset eivät tarvitse kolmatta koronarokotetta syksyn aikana, katsoo rokotusasiantuntijaryhmä

Ministeri Krista Kiuru sanoi, että kaikille suomalaisille on varattu kolmas rokote. Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän puheenjohtajan Ville Peltosen mukaan on hyvä varautua, mutta se voi olla tarpeetonta.

Kaikki suomalaiset eivät tarvitse kolmatta koronavirusrokotetta tämän vuoden aikana. Näin sanoo Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän KRARin puheenjohtaja Ville Peltola.

– KRARin kanta on, että koko väestö ei toistaiseksi tarvitse kolmansia annoksia. Mitä arvioidaan syksyn aikana, ovat riskiryhmät eli vakavan koronataudin riskiryhmässä olevat iäkkäät tai pitkäaikaisia sairauksia sairastavat henkilöt, Peltola sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi aiemmin lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että Suomi on valmistautunut rokottamaan kaikki yli 12-vuotiaat kolmenteen kertaan.

Kiurun mukaan kaikille suomalaisille on jo varattu kolmas rokote. Hän korosti, että rokotussuositukset ovat asiantuntijoiden harteilla.

KRARin Peltolan mukaan varautuminen on hyvä asia.

– On hyvä, että rokotehankinnoilla on varauduttu. Tässä puhutaan pidemmästä ajasta, eli koko ensi vuodesta. Rokotteita täytyy hankkia hyvissä ajoin. Se on sitten toinen asia, tarvitaanko niitä koko väestölle.

Peltola korostaa, että tämän syksyn aikana koko kansa ei kolmatta piikkiä saa.

– Toistaiseksi on jo päätetty, että kolmansia rokotuksia annetaan ihmisille, joilla on immuunipuutos sekä heille, jotka ovat saaneet lyhyellä aikavälillä kaksi rokotetta lähinnä alkuvuodesta. Suurimmalle osalle väestöä ei ole vielä päätetty antaa kolmansia annoksia, Peltola kertoo.

Kaksi rokotetta antaa useimmille riittävän suojan

Peltolan mukaan suurin osa väestöä on saanut rokotukset pitkillä aikaväleillä. Lisäksi monien kakkosannoksestakin on vasta vähän aikaa.

Kaksi annosta rokotetta antaa hyvän suojan varsinkin koronavirustaudin vaikeaa muotoa vastaan.

– Nyt seurataan sekä Suomessa että maailmalla, että kuinka kauan se suoja kestää. Suoja vähän laskee ajan myötä, mutta vielä pitkänkin ajan kuluttua kaksi rokotetta antaa perusterveille varsin hyvän suojan.

Maailman terveysjärjestö WHO on toistuvasti arvostellut sitä, että rikkaat länsimaat suunnittelevat jo kolmatta rokotekierrosta samaan aikaan kun köyhissä maissa ei ole vielä saatu ensimmäistäkään piikkiä.

Esimerkiksi koko Afrikassa rokotekattavuus on vain 3,5 prosenttia. Vain kahdessa Afrikan maassa on toistaiseksi päästy 40 prosentin rokotekattavuuteen ensimmäisen piikin osalta. Tavoitteen takaraja on syyskuun loppu. WHO:n mukaan kyse on siitä, että länsimaat eivät ole toimittaneet lupaamiaan rokotteita.

– Suomi ei voi lähteä siihen, että laitamme muiden maiden kansalaiset omien kansalaistemme edelle. Nyt on kyse terveydestä ja jokaisella on perustuslaillinen oikeus siihen, että terveyttä suojellaan, ministeri Kiuru sanoi aiemmin lauantaina.

Peltola sanoo, että olisi tärkeää saada edistettyä rokotuksia ympäri maailmaa, sillä pandemia on maailmanlaajuinen ongelma. Se ei laannu, ennen kuin rokotekattavuus on riittävä kaikkialla.

– On tärkeä ja asiallinen näkemys, että köyhimmissäkin maissa pitäisi saada rokotuksia nopeasti edistämään. Samalla täytyisi kuitenkin joka maassa kansallisesti arvioida tilannetta.

Suomi on luvannut lahjoittaa syksyn aikana noin 3,6 miljoonaa Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin koronarokotetta kehittyville maille. Kyseessä olevia rokotteita ei Suomessa tarvita.

