Marja Tikan ja Tanja Severikankaan steampunk-tyyliä: – Steampunk on tullut minulle tutuksi tavallaan fantasia- ja scifikirjallisuuden kautta. Steampunk-estetiikka on kiehtovaa: toisin kuin historiallisessa pukeutumisessa, siinä ei ole rajoja tai rajoituksia. Kaikkia aikakausia voi sekoitella toisiina, mikä on hauskaa ja vapauttavaa. Tänään ylläni on hieman viktoriaanista tyyliä ja fantasiaa, mutta osa vaatteistani on täysin moderneja. Retrofuturistinen on hyvä sana kuvaamaan tätä asua, Severikangas kertoo. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle