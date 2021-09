Afrikassa koronatartuntojen määrä vaihtelee rajusti maasta toiseen, matalien lukujen taustalla lienee yksinkertainen syy: Ei testausta, ei diagnooseja

Keniasta on raportoitu kaiken kaikkiaan alle 250 000 koronatartuntaa. Määrä on Afrikan maiden korkeimpia. Ryhmä iäkkäitä kenialaisia odotti Astra Zenecan rokotusta nairobilaisessa Uhai Neeman sairaalassa huhtikuussa.

Keniasta on raportoitu kaiken kaikkiaan alle 250 000 koronatartuntaa. Määrä on Afrikan maiden korkeimpia. Ryhmä iäkkäitä kenialaisia odotti Astra Zenecan rokotusta nairobilaisessa Uhai Neeman sairaalassa huhtikuussa. Kuva: Daniel Irungu / EPA

Maapallon laajuiset tartuntatautiepidemiat eli pandemiat ovat siinä mielessä tasa-arvoisia, että ne tarttuvat ja liikkuvat sinne, minne ihmisetkin.

Siihen tasa-arvoisuus usein päättyykin. Maailman ihmisten mahdollisuus saada rokotteita ja hoitoa koronaan vaihtelee rajusti. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan maailman 5,5 miljardista rokoteannoksesta 75 prosenttia on ohjattu pelkästään kymmeneen maailman valtioon.

Erityisen matala rokotuskattavuus on Afrikan maissa. Marokko on maanosan ainoa maa, jossa on väestöstä on rokotettu yli puolet, noin 55 prosenttia.

Valtaosassa Afrikan maita, kuten Angolassa, Etiopiassa, Keniassa ja Nigeriassa koronarokotuksen on saanut vain muutama prosentti ihmisistä.

Afrikassa vähän koronadiagnooseja

Afrikan koronatartuntamääristä on niukasti tietoa tarjolla.

Afrikasta on raportoitu koko pandemian aikana vain noin kahdeksan miljoona koronatartuntaa ja noin 205 000 koronaan kuollutta.

Määrä on huomattavan pieni–varsinkin kun ottaa huomioon, että maanosassa asuu kuudennes koko maailman väestöstä.

Koko maapallolla on WHO:n mukaan raportoitu yli 226 miljoonaa koronatartuntaa ja yli 4,6 miljoonaa koronakuolemaa. Pelkästään Intiassa tapauksia on yli 33 miljoonaa.

Maanosan korkeimmat tartuntaluvut ovat Etelä-Afrikassa, Marokossa ja Tunisiassa. Ne ovat ainoat kolme Afrikan maata, joissa tartuntamäärät ylittävät puoli miljoonaa. Neljäntenä on Etiopia, jossa tartuntoja on todennettu 332 003.

Kuva: Rea Lemström / Yle

Virologi: Todennäköinen syy on se, ettei koronaa testata

Syy mataliin tautilukuihin on todennäköisesti diagnostiikan puute, arvioi virologi Ilkka Julkunen Turun yliopistosta. Kyse ei siis ole siitä, ettei Afrikassa ole koronaa vaan siitä, ettei koronaa yksinkertaisesti ole testattu.

Matalaan kuolleisuuteen voi Julkusen mukaan lisäksi vaikuttaa maanosan ikärakenne. Afrikassa nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin Euroopassa. Covid on tunnetusti vakavampi ikääntyneille.

– Afrikassa covid ei siten näyttäydy niin vakavana. Pääsyy vähäiseen tautimäärään lienee kuitenkin diagnostiikan vähyys, Julkunen sanoo.

Myös suhtautuminen koronaan vaihtelee Afrikan maissa. Tansanian erittäin matalat koronaluvut selittyvät muun muassa sillä, että valtio ei ole päivittänyt tautitilastojaan pitkiinn aikoihin kevään 2020 jälkeen.

Maan linjana on ollut kieltää koronaepidemia, ja valtio on myös kieltäytynyt ulkomaisista rokotteista. Maaliskuussa presidentti John Magifuli julisti Tansanian päihittäneen koronan rukouksin.

Samassa kuussa Magifuli sai koronavirustartunnan ja menehtyi. Kuolinsyyn väitettiin liittyneen sydänongelmiin. Myös Tansaniaan kuuluvan Sansibarin varapresidentti (siirryt toiseen palveluun) Sheif Sharif Hamad on kuollut koronaan.

Mittaluokkaa kuvaa se, että Tansaniassa on todettu koko koronapandemian aikana vain 1367 koronatartuntaa, mutta naapurimaa Ugandassa sen sijaan satakertainen määrä.

Monen Afrikan maan todelliset tartuntamäärät ovatkin todennäköisesti merkittävästi suuremmat.

Tartunnoissa hiukan pudotusta

Kahden viime viikon aikana tartuntojen määrät ovat kasvaneet nopeimmin Länsi-Afrikan Beninissä ja Päiväntasaajan Guineassa sekä Itä-Afrikan Burundissa. Tartuntamäärät ovat niissä kaiken kaikkiaan 10–20 tuhannen luokkaa, joten tartuntojen määrässä mitattuna noususta ei voi vielä päätellä paljon.

Sen sijaan toivoa herättävät maanosan pahimpien koronamaiden, Etelä-Afrikan (siirryt toiseen palveluun) ja Marokon (siirryt toiseen palveluun)laskevat tartuntaluvut.

Vaikka tartuntamäärät ovat kummassakin yhä maanosan korkeimpia – Etelä-Afrikassa päivittäin keskimäärin 3730 ja Marokossa 2204 – epidemiahuippu näyttäisi olevan niissä takanapäin.

Kummassakin kolmen viikon aikana keskimääräinen päivittäinen tartuntamäärä että keskimääräin tautiin kuolleiden määrä on laskenut heinä-elokuun tautipiikkeihin verrattuna.

Jutussa on käytetty lähteinä WHO:n, Johns Hopkinsin sairaalan, Reuters Covid-19 trackerin ja Our World In Datan tilastoja.

Lue lisää:

Ministeri Kiuru: "Muiden maiden kansalaisia ei voi asettaa suomalaisten edelle" – Suomi varannut kolmannet koronarokotteet kaikille

Korona on voinut tartuttaa Afrikassa sata kertaa enemmän ihmisiä kuin tilastot kertovat – miksi tauti on isompi ongelma meille kuin heille?

Koronaa rukouksin torjunut Tansanian presidentti on kuollut