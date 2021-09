Suomalaiset menettäneet miljoonia euroja pankkitunnusten kalastelijoille – Vakuutus ja rahoitusneuvonta Fine ratkonut lukuisia tapauksia

Finen pankkilautakunta on ratkaissut tänä vuonna jo lähes 20 niin sanottua phishing-tapausta, joissa asiakkaat ovat erehtyneet asioimaan pankkien verkkosivuilta näyttävillä huijaussivuilla.

Rikollisten harjoittama pankkitunnusten kalastelu pankkien verkkosivuja muistuttavien valesivustojen avulla on tuonut useita tapauksia Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen ratkaistavaksi.

Finen pankkilautakunta on ratkaissut tänä vuonna jo lähes 20 niin sanottua phishing-tapausta, joissa asiakkaat ovat erehtyneet asioimaan pankkien verkkosivuilta näyttävillä huijaussivuilla.

Ratkaisusuosituksia on annettu sekä asiakkaan että pankin eduksi tapauksesta riippuen.

Finen mukaan asiakas on tapauksissa kiistatta rikoksen uhri, mutta asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa on, miten huolellisesti asiakas on toiminut kortti- ja pankkitunnustietojensa säilyttämisen ja käytön suhteen.

– Mikäli asiakkaan katsotaan menetelleen törkeän huolimattomasti, jää myös vahinko hänen kannettavakseen, sanoo Finen jaostopäällikkö Tuomas Hidén tiedotteessa.

Finen pankkilautakunta on antanut useita ratkaisuja myös Microsoftin nimissä tehdyistä huijauksista.

– Tuntuu, että olemme jatkuvassa kilpajuoksussa huijareiden kanssa. Rikollisten tekniset taidot kehittyvät nopeasti ja sitä myötä myös huijausten uskottavuus. Kohteeksi ovat joutuneet kaikenikäiset asiakkaat, myös hyviä taitoja omaavat digiosaajat. Asiakkaat ovat menettäneet suuriakin rahasummia, Hidén sanoo.

Finen pankkilautakunta on riippumaton, tuomioistuimelle vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin. Lautakunnan antamat ratkaisut ovat suositusluonteisia.

Poliisi: Laajasta rikosvyyhdistä satoja rikosilmoituksia

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi kesäkuussa, että suomalaiset ovat menettäneet miljoonia euroja pankkien nimissä tehtyihin petoksiin. KRP:n mukaan verkkopankkia muistuttavat valesivustot on taitavasti rakennettu ja niitä on usein vaikea tunnistaa huijaukseksi.

Verkkopankkiin siirtymistä hakukoneen tai linkkien kautta tulee poliisin mukaan välttää.

– Hakemalla pankin nimellä hakukoneessa ei välttämättä saa aitoa sivustoa tuloksiin ollenkaan, vaan hakukone tarjoaa ylimpänä valesivustoa, sanoi rikoskomisario Petteri Laitila KRP:stä tiedotteessa.

Kuluneella viikolla KRP tiedotti, että pankkien nimissä tehdyt petokset jatkuvat. Poliisi kertoi havainneensa kevään ja kesän aikana rikosvyyhdin, jossa verkkorikolliset kalastelevat pankkitunnuksia. Teot ovat kohdistuneet useaan suomalaiseen pankkiin ja niiden asiakkaisiin.

Kokonaisuudessa on tämän vuoden aikana kirjattu noin 700 rikosilmoitusta. Rikosvahingon määrä on lähes seitsemän miljoonaa euroa.

Lue myös:

Huijarit lähettivät tekstiviestejä saapuneesta paketista: onnistuivat huijaamaan ihmisiltä alle vuodessa 375 000 euroa