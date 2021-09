Näitä neljää asiaa Venäjä-asiantuntija seuraa duuman vaalien tuloksissa – vaaleissa paikoin härskejä vilppejä kameroiden edessä

Aleksanteri-instituutin johtajan Markku Kangaspuron mukaan vaalisunnuntain päivän kuva Venäjällä on ollut se, että oppositio on pyrkinyt mobilisoimaan äänestäjiä ja toisaalta keräämään todisteita vaalien vilpillisyydestä.

Venäjällä parlamentin alahuoneen eli duuman kolmepäiväiset vaalit päättyivät sunnuntaina iltayhdeksältä Suomen aikaa. Tulokset ovat kuitenkin olleet selvät jo ennen vaaleja: valtapuolue Yhtenäinen Venäjä ei vallan kahvasta horjuisi ja oppositio nujerrettiin monin tavoin jo ennakkoon.

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro kertoi juuri ennen tuloslaskennan alkua neljä kiinnostavinta seurattavaa seikkaa vaalien tuloksista.

1. Vaalivilppien osuus

Sunnuntain aikana sosiaalisessa mediassa on esitetty paljon viitteitä siitä, että vaaleissa on ollut laajoja vilppejä.

– Aika paljon on näyttöä siitä, että vaalit eivät tule olemaan puhtaat, Kangaspuro sanoi.

– On esimerkiksi videoita siitä, miten eri äänestyspaikoissa vaalivirkailijat ovat täyttäneet vaaliuurnia.

Keskusvaalilautakunta on järjestänyt videovalvonnan äänestyspaikoille, mistä virkailijat ovat olleet varsin hyvin tietoisia.

– Se, että noin avoimesti täytetään uurnia videoinnista huolimatta, se kuvaa jotenkin sitä välinpitämättömyyttä ja härskiyttä, joilla näitä vaaleja ainakin osassa paikkoja manipuloidaan. Ei tämä toki kaikkialla ole ollut mahdollista.

Yksi esimerkki vilpeistä on ollut myös niin kutsuttu äänestyskaruselli, missä samoja ihmisiä kierrätetään eri äänestyspaikoissa äänestämässä.

Myös ainakin Moskovan yhdessä vaalipiirissä väitettiin, että äänestysluetteloihin merkityistä ihmisistä 30 prosenttia olisi kuolleita.

Kangaspuron mukaan lisäksi on nähty erittäin paljon sitä, että julkisen vallan omistuksessa olevien työpaikkojen työntekijöitä ja esimerkiksi armeijaa edellytetään äänestämään miltei pakolla.

Kun mielipidemittaustenkin mukaan kolmasosa kansasta suhtautuu välinpitämättömästi siihen, kuka on vallassa, sitä on ollut helppo painostaa valtapuolueen tueksi.

– Valtion työntekijöille se on henkilökohtaisesti parempi kuin arvaamaton vallanvaihdos tai joku vastaava äkkimuutos.

2. Sähköisen äänestyksen merkitys

Kangaspuro nostaa esiin sen, että Venäjällä nyt käyttöön otetun sähköisen äänestämisen tarkkailu on täysin mahdotonta.

– Venäjällä on ollut vahva epäilys siitä, että sillä pystytään manipuloimaan äänestystulosta vielä enemmän.

Kangaspuron mukaan kiinnostava myöhempien päivien analyysi onkin se, kuinka paljon sähköisen äänestyksen tulokset poikkeavat lippuäänestyksen tuloksista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin äänesti 17. syyskuuta sähköisesti virka-asunnollaan Novo-Ogarjovossa Moskovasta länteen. Kuva: Alexei Druzhinin / Tass / AOP

3. Äänestysprosentin mahdollinen loikka

Venäjällä vaalit eivät ole juuri innostaneet ihmisiä. Monia on leimannut kyynisyys, kun tuloskin ollut enemmän tai vähemmän selvillä.

– Vallasta oppositioon, kaikki periaatteessa tietävät, mikä tulos tulee olemaan. Totta kai se vaikuttaa laajasti ottaen äänestäjiin: miksi ihmeessä osallistuisi tälläiseen näytelmään? Venäläiset ovat kuitenkin hyvin koulutettuja ja omilla aivoillaan ajattelevia ihmisiä. Siinä mielessä sen kyynisyyden ymmärtää hyvin, Kangaspuro sanoi.

Opposition yksi pyrkimys on ollut se, että vaaleihin on osallistuttava ja valtaa yritettävä näpäyttää.

– He ovat lähteneet siitä, että jokainen läpi päässyt opposition jäsen on voitto heille. Toki osa oppositiosta taas on halunnut boikotoida vaaleja.

Sunnuntaina aamupäivällä äänestysprosentti oli vielä noin kolmenkymmenen hujakoissa. Kangaspuron mukaan kiinnostavaa onkin se, mihin se nousee illan aikana – täysin yllättävästi.

– Edellisissä vaaleissa on kiinnitetty huomiota siihen, että viime tunteina, iltamyöhään äänestysprosentti nousee hyppäyksenomaisesti. Nämä hyppäykset ovat tilastollisesti täysin epänormaaleja ja viittaavat vahvasti manipulaatioon.

Kangaspuron mukaan manipulaatiolla saadaan ehkä joitain prosentteja tuloksista muutettua.

– Ehkä juuri niitä tärkeitä prosentteja erityisesti yksittäisissä vaalipiireissä.

Kremlin tavoite on Kangaspuron mukaan ollut noin 40–50 prosentin äänestysvilkkaus. Se sopisi vallanpitäjille.

– Se ei liikaa mobilisoisi laajempia joukkoja esimerkiksi mielenosoituksiin.

Mielenosoituksia on kuitenkin luvassa tuskin muutenkaan.

– Ennakkoarvio on, että niitä tuskin tulee, kun kukaan ei ole edes organisoimassa. Kaikki ovat jo valmiiksi häkissä tai kotiarestissa.

Nuoret moskovalaiset äänestämässä perinteisin menetelmin. Kuva: Alexander Nemenov / AFP

4. Säilyykö vallan uskottavuus Venäjällä?

Kangaspuron mukaan nähtäväksi jää, kuinka paljon erilaiset rikkeet ja vilpit lopulta vaikuttavat vaalien lopputulokseen.

– Kiinnostava seikka tietysti on, mikä on Yhtenäinen Venäjä -puolueen vaalivoiton suuruus. Pystyvätkö he hoitamaan tämän niin, että siinä säilyy edes jonkinlainen kotimainen uskottavuus, Kangaspuro pohtii.

Hänen mukaansa oleellista on, tuotetaanko puolueelle sellainen vaalivoitto, että se menisi Venäjälläkin läpi.

– Väärentämättäkin heistä tulisi näissä olosuhteissa isoin puolue. Mutta kuinka paljon he joutuvat ronklaamaan vaalitulosta, jää nähtäväksi. Jo nyt nähdyt todisteet antavat oppoistiolle mahdollisuuden kyseenalaistaa vaalitulosta.

Tietysti myös opposition kampanjan tulokset kiinnostavat. Kangaspuroa kiinnostaa, nouseeko kommunistien, Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen ja liberaalidemokraattien ääniosuus lainkaan. Hän ei kaikesta huolimatta odota siinä mitään isompia muutoksia.

Kaiken kaikkiaan Venäjällä nämä vaalit ovat olleet hyvin kyyniset vaalit.

– Ihmiset eivät ehkä ajattele laajempia poliittisia tai ideologisia kysymyksiä vaan ehkä lähinnä sitä, ettei tapahtuisi sellaista katastrofia kuin Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Että kun vain tulisi palkat ja eläkkeet. Antaa poliitikkojen vaan nyt hoitaa, kunhan elämä vain sujuisi rauhallisesti.

– Lännestä päin katsottuna, eihän tässä ole kahta sanaa sanottavana siitä, että ovatko vaalit olleet rehellisiä. Mutta kuinka se menee Venäjällä läpi, se nähdään muutaman päivän sisällä, Kangaspuro päättää.

