Jyväskylän avovankilassa korona-altistuminen, kaikki vangit karanteeniin

Jyväskylän avovankilassa on tapahtunut korona-alistuminen, jonka vuoksi kaikki vangit on toistaiseksi määrätty karanteeniin. Tämä tarkoittaa, että vangit pysyvät vankilassa karanteenin ajan.

Jyväskylän avovankilassa on 60 vankipaikkaa.

Vankilan henkilökunnan osalta selvitetään parhaillaan mahdollisia altistumisia ja on selvää, että myös henkilökuntaa joutuu karanteeniin, kertoo vankilanjohtaja Tuula Tarvainen.

– Olemme järjestelleet työvuoroja, ja saamme tarvittaessa lisäresursseja muista yksiköistä, Tarvainen sanoo.

Eilen asetetut karanteenit kestävät 29. syyskuuta asti, mutta Tarvaisen mukaan osa saatetaan purkaa piankin, kun altistumistiedot tarkentuvat.

Tarvaisen mukaan vankilassa organisoidaan parhaillaan myös koronatestausta. Parhaassa tapauksessa testit alkavat jo huomenna.

Tarvainen ei ota kantaa siihen mistä korona-altistus on peräisin.

– Tärkeintä on nyt saada estettyä taudin leviäminen näissä laitosolosuhteissa. En katso tarkoituksenmukaiseksi lähteä selvittämään kuka on altistunut, kuka ei ja missä.

Vankien rokotekattavuus alhainen

Vankien rokotekattavuus on Tarvaisen mukaan muuhun väestöön verrattuna selvästi alhaisempi. Rokotekattavuutta pyritään edistämään yhdessä vankiterveydenhuollon kanssa.

– Rokotekattavuuteen on vaikuttanut osaltaan vankien rokotevastaisuus ja se, että aja rokotteita ei ole ollut vankilaan saatavilla siinä määrin kuin on tahdottu. Laitosolosuhteissa rokottaminen ei ole ihan samanlaista toteuttaa kuin siviilipuolella, sanoo Tarvainen.

Vankiterveydenhuollon sairaanhoitaja Satu Tolppanen arvioi, että rokottamattomia on noin puolet Jyväskylän avovankilan vangeista. Tolppanen kertoo, että kaikki halukkaat ovat saaneet tai saavat koronarokotteen ja rokotuspäiviä järjestetään vankilassa edelleen.

Tavoite on, että 19. lokakuuta kaikilla halukkailla olisi jo kaksi rokotetta.

Tolppanen kuvailee, että rokottamiseen on vaikuttanut osaltaan sekin, että moni vanki on suhtautunut rokotteeseen aluksi epäillen, mutta halukkuussa sen ottoon on lisääntynyt pikku hiljaa.

Vankilan korona-altistuksisista kertoi ensin Keskisuomalainen (siirryt toiseen palveluun).