Tekeekö vuoden 2008 finanssikriisi paluun? Kiinan kiinteistöjätin velkapommin laineet lyövät myös Suomeen: "Sijoittajat ottavat nyt tappiota"

Velkakriisissä huojuvan kiinteistöjätti Evergranden syöksylasku jatkui maanantaina Hongkongin pörssissä. Kiinteistöyhtiön kurssi painui yli 10 prosenttia päätyen 2,28:een Hongkongin dollariin. Koko Hongkongin pörssi laski samassa kelkassa reilut kolme prosenttia.

Alakulo jatkui, kun Euroopassa pörssit aukesivat. Sama toistui pörssien auetessa Yhdysvalloissa.

Uutistoimistolähteiden mukaan Evergrandella on velkaa noin 300 miljardin dollarin edestä. Osa veloista erääntyy jo tällä viikolla.

Medioissa kiinteistöjättiä on jo rinnastettu yhdysvaltalaispankki Lehman Brothersiin, jonka annettiin upota asuntoluottokriisin seurauksena 2008. Nyt velka, asunnot ja velkavipu puhuttavat Kiinassa, maailman talouskasvun veturissa.

Kuinka huolissaan pitäisi olla? Kysyimme Nordean sijoitusstrategi Hertta Alavalta ja S-Pankin päästrategi Lippo Suomiselta.

Kuinka pahalta tilanne näyttää?

– Evergrandille tilanne näyttää huolestuttavalta. Se ei varmaankaan tule suoriutumaan kaikista veloistaan, Nordean Hertta Alava toteaa.

Tähän viittaa Alavan mukaan jo se, että yhtiön osakekurssi on laskenut vuoden alusta noin 80 prosenttia ja monet joukkolainat on hinnoiteltu enää noin 25 prosenttiin nimellisarvostaan.

Raaka-ainemarkkinoissa Evergranden tapaus on Suomisen mukaan näkynyt jo. Siinä missä Kiinan rakennusbuumi ja tavaroiden huono saatavuus ovat nostaneet rakentamisen hintoja viime aikoina, nyt näkyisi Suomisen mukaan hidastumisen merkkejä.

– Jo nyt rautamalmin hinta on tullut todella voimakkaasti alas. Siinä näkyy jo vaikutus, joka voi vaikuttaa Suomenkin konepajoihin.

Suominen näkee, että tapaus voi myös vaikuttaa mahdollisesti luottomarkkinoilla luotonantohalukkuuteen.

Mitä tapahtuu, jos kiinteistöjätin annetaan kaatua?

Jos Evergranden annettaisiin kaatua hallitsematta, se hidastaisi Kiinan kiinteistösektoria ja vaikuttaisi negatiivisesti myös siellä toimiviin suomalaisyhtiöihin. Yksi esiin nostettu nimi on hissivalmistaja Kone, jonka osakekurssi oli alavireinen maanantaina Helsingin pörssissä.

Ilman rahojaan jäisivät lainoittajat, alihankkijat ja asunnosta etukäteen maksaneet kiinalaiset.

Finanssikriisin aineksia Alava ei Evergranden tapauksessa kuitenkaan näe. Eikä niitä näe myöskään S-Pankin Suominen.

– Yhtiön omistus on jakautunut hyvin laajalle: pankeille ja sijoittajille, monelle taholle. Lisäksi kyseisellä yhtiöllä on konkreettista omaisuutta, jota voidaan realisoida, Alava sanoo.

– Jos tätä tilannetta ei saada hoidettua siististi, voisin nähdä, että huonoimmassa tapauksessa Kiinan bkt-kasvuennusteita jouduttaisiin laskemaan pari prosenttiyksikköä. Mutta koko maailman mittakaavassa vaikutukset jäisivät finanssikriisiä pienemmäksi.

Samoilla linjoilla on S-Pankin Lippo Suominen.

– Sijoittajat ottavat nyt tappioita tästä. Mutta ei tämä ole vastaava kuin Lehman Brothersin tapaus aikanaan. Kyllä Kiinassa on oppikirjat luettu ja tiedetään, miten välttää vastaavat ongelmat tilanteen kiristyessä.

– Jos kriisi lähtisi leviämään laajemmin, voitaisiin jo puhua globaalissa taloudessa aika isosta iskusta, S-Pankin Lippo Suominen toteaa. Kuva: S-Pankki

Kiina on talouskasvun mahti, miksi kiinteistöjätti joutui ahdinkoon?

Kiinteistöjätti Evergranden liiketoimintamalli perustui messevään velkavipuun. Kaikki meni hyvin, kunnes vuonna 2020 Kiinan keskushallinto alkoi rajoittaa suurten rakennusyhtiöiden velkaantumisastetta. Ongelmat alkoivat syntyä.

Miksi Kiina ei puuttunut tilanteeseen jo aiemmin?

S-Pankin Suomisen mielestä Kiinassa onkin nyt selvästi otettu uusi linja.

– Tähän mennessä valtio on tullut aina pelastamaan kun vähänkin synkkiä pilviä ilmenee.

Suominen ottaa esiin asuntojen hinnat, jotka ovat korona-aikana useissa maissa lähteneet asuntobuumin myötä voimakkaaseen lentoon. Se tarkoittaa paljon ihmisiä, jotka eivät pysy kasvavien asuntohintojen mukana.

– Tämä on yksi asia, minkä vuoksi Kiina on antanut Evergranden tilanteen mennä näin pitkälle. Kiinan koko talouden kannalta on negatiiviista, jos on hurjan paljon porukkaa, jotka eivät pysty muuttamaan kaupunkeihin, Suominen sanoo.

Miten Kiina ratkaisee tilanteen?

Sekä Suominen että Alava uskovat, että Kiinan valtio eivät halua ison jätin kaatuvan täysin kontrolloimatta.

Alava näkee, että Kiinan intressinä on todennäköisesti auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat jo maksaneet etukäteissumman keskeneräisistä asunnoista.

– Samoin on pieniä rakennusyhtiöitä ja alihankkijoita, joiden saamiset valtio haluaa turvata.

Sen sijaan Kiinan valtion pääintressi ei ehkä ole sijoittajien menettämissä rahoissa, Alava tuumii.

Alava näkee yhtenä ratkaisuna konsolidoinnin Kiinan kiinteistömarkkinoilla, jossa heikkoja pelureita yhdistellään pikkuhiljaa vahvempiin.

– Ei olisi mitenkään poissuljettua, etteikö valtion johdolla Evergrandea pilkottaisi ja jaettaisi sitä useammalle taholle. Kiinassa keskusjohtoisuus on tällaisissa tilanteissa eduksi.

Onko edessä pysyvä pörssien lasku?

Tällä hetkellä ei näytä Suomisen mukaan siltä.

– Ensimmäinen vaikutus on aina sentimentti, sijoittajat säikähtävät huonoja uutisia ja ottavat voittoja pois, Suominen sanoo viitaten esimerkiksi hissiyhtiö Koneen osakekurssin maanantaiseen laskuun.

Suominen muistuttaa, että takana on yllättävänkin pitkä jakso kurssinousua ja jatkuvia positiivisia yllätyksiä pörssissä.

– Siksi herkkyys pettymyksille on vähän isompi. Ensimmäinen tuli nyt Kiinasta.

