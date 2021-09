58-vuotias Päivi Suutari sai johdettavakseen kansainvälisen kartonkijätin tehtaan, jonka tavoite on huipulla: "Tunnen todellakin vastuun"

Päivi Suutari on ollut töissä Kotkamillsillä vuodesta 2019 lähtien.

Päivi Suutari on ollut töissä Kotkamillsillä vuodesta 2019 lähtien. Kuva: Kirsi Lönnblad / Yle

Muovittoman kahvikupin kehittämisestä tunnettu metsäyhtiö MM Kotkamills saa pian uuden toimitusjohtajan talon sisältä.

MM Kotkamills on pakkaus- ja elintarvikekartonkia sekä laminaattipohjapaperia valmistava yhtiö Kotkassa. Tehtaalla on noin 500 työntekijää.

Diplomi-insinööri Päivi Suutari, 58, on työskennellyt Kotkamillsin kehitysjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kartonki- ja pakkaustoimialoilta; muita työnantajia ovat Stora Enso ja Huhtamaki.

Päivi Suutari aloittaa MM Kotkamillsin toimitusjohtajana lokakuun alussa.

Sitä ennen hänellä on käsissään kaksi viestikapulaa: ensimmäisen hän ojentaa seuraajalleen kehitysjohtajana, isompaan kapulaan hän valmistautuu pian tarttumaan nykyisen toimitusjohtajan avustuksella.

Päivi Suutari valittiin MM Kotkamillsin toimitusjohtajaksi tänä syksynä. Häntä haastattelee Kirsi Lönnblad.

Muovittoman kahvikupin kehittäjä ja MM Kotkamillsin nykyinen toimitusjohtaja Markku Hämäläinen jättää yrityksen kuuden vuoden jälkeen.

Kotkamills on saanut vastikään etuliitteekseen MM uuden omistajan Mayr-Melnhofin mukaan. Itävaltalaisyhtiö ilmoitti kaupasta viime joulukuussa. Kilpailuviranomaiset hyväksyivät yrityskaupan elokuun alussa.

Uusi toimitusjohtaja

Tuleva toimitusjohtaja Päivi Suutari on syntynyt nykyisen Kotkan alueella Kymissä, Tavastilassa. Yläasteen ja lukion hän kävi Karhulassa.

Suutari kertoo olleensa lukiossa erityisen kiinnostunut matemaattis-luonnontieteellisistä aineista. Hän päätyi lukemaan kemian tekniikkaa Lappeenrantaan, josta hän valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 1988.

Opiskelijana hän näki monia mahdollisuuksia puunjalostuksen ja metsäteollisuuden alalla.

– Puunjalostus ja metsäteollisuus kiinnosti. Näin, että se on monien mahdollisuuksien paikka. Kun katson peruutuspeiliin, voin kyllä todeta, että diplomi-insinöörin tutkinto on avannut mukavasti erilaisia työtehtäviä, Päivi Suutari kertoo.

Päivi Suutari luotsaa Kotkamillsiä toimitusjohtajana 1. lokakuuta alkaen. Kuva: Kirsi Lönnblad / Yle

Suutari on kiertänyt eri työtehtävissä ympäri maailmaa: Lontoossa, Riiassa ja Singaporessa. Hän kehottaa myös nuorempia kollegoitaan kokeilemaan siipiään ulkomailla.

– Ulkomaankomennus on aina sellainen asia, että siinä joutuu hyppäämään omalta mukavuusalueelta ja panemaan itsensä likoon, kun ei ole tuttua ja turvallista ympärillä.

Uuden pestinsä Päivi Suutari ottaa vastaan iloisena ja ylpeänä. Hän sanoo, että tehtaan porukka yhdessä Markku Hämäläisen johdolla on saanut yhtiön hyvään lentoon.

– Tunnen todellakin sen vastuun, minkä saan kannettavakseni. Meillä on erinomaiset lähtökohdat jatkaa hyvää menoa tästä eteenpäin.

Uusi omistaja

Päivi Suutari näkee, että Kotkamillsillä on tällä hetkellä asiat hyvällä mallilla. Tästä hän pitää todisteena sitä, että yli sata vuotta vanha perheyritys Mayr-Melnhof kiinnostui Kotkamillsistä ja näki siinä potentiaalin ostaessaan yhtiön.

Suutari ei usko, että suuri itävaltalaisyhtiö tulee sanelemaan mitään, miten Kotkamillsissä pitäisi toimia.

– Tässä alkuvaiheessa tietysti katsotaan sellaisia asioita, onko jotain järjestelmiä, systeemejä tai prosesseja, joita he haluavat yhtenäistää.

Toisaalta Suutari on huomannut, että uusi omistaja on halunnut oppia vastaavasti Kotkamillsiltä hyviä käytäntöjä.

Päivi Suutari on seurannut työkseen metsä- ja paperiteollisuuden kehitystä. Vaikka paperinkulutus on romahtanut, hän näkee, että alalla on edessään paljon uusia mahdollisuuksia. Tiedossa voi siis olla liuta muitakin innovaatioita kuin muoviton kahvikuppi.

– Uusiutuva puumateriaali mahdollistaa todellakin monia asioita. Olemme vasta jäävuoren huipulla näiden uusien mahdollisuuksien ja uusien tuotteiden kanssa, MM Kotkamillsin tuleva toimitusjohtaja Päivi Suutari sanoo.

