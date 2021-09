Miksi ydinvoimalla kulkevat sukellusveneet ovat dieselaluksia parempia? Australian kohua herättäneelle vaihtopäätökselle on useita teknisiä perusteluja

Australia ilmoitti viime viikolla tehneensä Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa sopimuksen kahdeksan ydinsukellusveneen hankkimisesta. Päätös hypätä ydinsukellusvenemaiden joukkoon johtuu varautumisesta Kiinan uhkaa vastaan.

Tekniset syyt puolsivat Australian päätöstä hylätä sen Ranskan kanssa tekemä sopimus 12 dieselkäyttöisestä sukellusveneestä. Listasimme mitä etuja ydinsukellusveneistä Australialle on.

Pitkä toiminta-aika sukelluksissa

Ydinsukellusveneiden suurin etu on niiden pitkä toiminta-aika sukelluksissa. Tämän takia niitä on myös vaikeampaa havaita.

Ydinsukellusveneillä voidaan olla hyvin pitkiä aikoja pinnan alla, koska akkuja ei tarvitse ladata ydinkäyttöisyyden takia. Polttoaine riittää käytännössä koko sukellusveneen toiminta-ajaksi eli noin 30 vuodeksi.

Sen sijaan dieselkäyttöisen sukellusveneen on käytävä säännöllisesti pinnassa lataamassa akkuja, joita se käyttää sukelluksissa ollessaan voimanlähteenä. Dieselkäyttöisten sukellusveneiden toimintasäde on avomerellä huomattavasti lyhyempi.

Ydinpolttoaineella toimivia sukellusveneitä on käytettävä satamissa lähinnä vain ylläpidon, tarvikkeiden ja miehistön huollon takia.

– Ydinkäyttöinen sukellusvene pystyy toimimaan veden alla periaatteessa niin kauan kuin sen henkilöstöllä riittää hengitysilmaa, ruokaa ja he kestävät veden alla olemista, toteaa merisotaopin pääopettaja, komentaja Iiro Penttilä Maanpuolustuskorkeakoulusta.

– Puhutaan operaatiosta riippuen jopa kuukausista veden alla.

Presidentti Joe Biden ilmoitti viime keskiviikkona Yhdysvaltojen toimittavan Australialle sukellusveneteknologiaa. Australian pääministeri Scott Morrison (keskellä) ja Britannian pääministeri Boris Johnson osallistuivat tiedotustilaisuuteen etäyhteyden välityksellä. Kuva: AOP

Lisää nopeutta ja kokoa

Ydinsukellusveneet ovat selvästi dieselkäyttöisiä nopeampia, mikä on Australian tapauksessa tärkeää. Australian ainoa sukellusvenetukikohta sijaitsee mantereen länsiosassa kaukana sukellusveneiden toiminta-alueista muun muassa Intian valtameren itäosassa ja Etelä-Kiinan merellä.

Ydinsukellusveneiden suurempi koko mahdollistaa kattavamman ase- ja tarvikearsenaalin kuljettamisen.

Dieselkäyttöisen sukellusveneen pienempi koko puolestaan mahdollistaa toiminnan myös matalammissa vesissä.

Akkuja käyttäessään dieselsukellusveneet ovat hiljaisempia, mutta säännölliset nousut pintaan aiheuttavat meteliä. Dieselillä kulkiessaan niiden ajoääni on kovempi kuin ydinsukellusveneiden.

Yhdysvaltojen lentotukialus kuvattuna Etelä-Kiinan merellä helmikuussa. Kiistelty Etelä-Kiinan meri on yksi alueista, joilla Australia voi hyötyä ydinsukellusveneistä. Kuva: AOP

Ohjukset kylkiäisenä

Osana sukellusvenesopimusta Australia hankkii pitkän kantaman amerikkalaisia Tomahawk-ohjuksia, joita voidaan ampua sukellusveneistä ja laivaston aluksista.

Tomahawkit kantavat tuhansien kilometrien päähän ja lisäävät Australian kapasiteettia iskeä kohteisiin Kiinassa. Tämä on tärkeää myös Yhdysvalloille ja sen liittolaisille, joilla ei ole alueella yhtä paljon sotilaallista voimaa kuin Kiinalla.

– Tomahawk-ohjusten myötä Yhdysvalloilla on tarjota monta muutakin vaihtoehtoa aseistukseen, komentaja Iiro Penttilä toteaa.

Kuinka merkittävä arsenaali kahdeksan ydinsukellusvenettä on Kiinaa vastaan?

– Kyllä se on merkittävä suorituskyky. Ne soveltuvat hyvin maa-ammuntakyvyn lisäksi tiedusteluun ja valvontaan.

Australia on painottanut, ettei sen ydinsukellusveneitä varusteta ydinaseilla. Penttilä arvioi, ettei ydinsukellusveneiden hankinta ole askel ydinaseiden suuntaan.

– Ydinkäyttöinen sukellusvene on loogisempi vaihtoehto ydinaseilla varustettavaksi, mutta en näe, että nämä liittyisivät toisiinsa. Se, että sukellusvene on ydinkäyttöinen, ei vie sitä ydinaseistuksen suuntaan.

Millaisen sukellusveneen Australia saa?

Australian uusien sukellusveneiden tyyppi ei ole selvillä, mutta esimerkiksi The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) se voi olla Yhdysvaltojen uusin ydinsukellusvene, Virginia-luokan sukellusvene.

Niissä on voimanlähteenä yksi ydinreaktori ja ne kulkevat yli 25 solmun eli yli 45 kilometrin tuntinopeudella. Reaktoria ei tarvitse täyttää uudelleen sen 30 vuoden elinkaaren aikana. Virginia-luokan sukellusvene painaa 7 700 tonnia ja on 115 metriä pitkä. Miehistöä on yli sata ja upseereita 15.

Oli sukellusveneen tyyppi mikä tahansa, Australian mukaan sukellusveneet rakennetaan Adelaidessa.

Australian pääministeri Scott Morrison vieraili Australian sukellusvenetukikohdassa Garden Islandilla lokakuussa 2019. Kuva: Richard Wainwright / EPA

Vaikeuksiakin voi olla luvassa

Ydinsukellusveneiden huolto on dieselillä toimivia sukellusveneitä monimutkaisempaa.

Australiassa tätä vaikeuttaa se, ettei maalla ole oma ydinteollisuutta. Australialta puuttuu ydinsukellusveneissä tarvittava infrastruktuuri, satamat ja asiantuntemus. Yhdysvallat kuitenkin todennäköisesti tarjoaa huollossa apuaan osana sopimusta.

Australian pääministerin Scott Morrisonin mukaan ensimmäinen ydinsukellusvene valmistuu vuoteen 2040 mennessä. Tämän kaltaiset hankkeet kuitenkin myöhästyvät usein alkuperäisestä aikataulustaan.

Aluksen valmistuessa Australiasta tulee seitsemäs maa, jolla on ydinsukellusveneitä.

Tällä hetkellä ydinsukellusveneitä on Yhdysvalloilla (68 kappaletta), Venäjällä (29), Kiinalla (12), Britannialla (11), Ranskalla (8) ja Intialla (1).

Ranska syyttää Australiaa petturuudesta

Australia sopi Ranskan kanssa 12 sukellusveneen hankkimisesta viisi vuotta sitten. Sopimuksen arvo oli 56 miljardia euroa. Ranska oli tarjoutunut muuntamaan sopimuksen sukellusveneet ydinkäyttöisiksi.

Ranska raivostui siitä, että Australia hylkäsi sopimuksen. Australian pääministeri Scott Morrison torjui Ranskan syytökset valehtelemisesta ja sanoi kertoneensa sopimukseen liittyvistä ongelmista (siirryt toiseen palveluun) jo kuukausia sitten.

Morrisonin mukaan ydinkäyttöiset sukellusveneet ovat Australialle tänä päivänä parempi vaihtoehto verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen. Australian kuusi nykyistä dieselkäyttöistä sukellusvenettä taas ovat vanhenemassa.

Australian Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa solmiman sopimuksen arvo on noin 77 miljardia euroa.

