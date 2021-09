Kotka valmistautuu ottamaan vastaan Afganistanista evakuoituja: "Meillä asuntoja on paremmin tarjolla kuin pääkaupunkiseudulla"

Kotkan kaupunki varautuu vastaanottamaan Afganistanistanista evakuoituja ihmisiä asumaan Kotkaan.

Kotka voisi ottaa vastaan kaksi tai kolme perhettä.

Evakuoidut ovat Suomen Kabulin-suurlähetystössä töissä olleita afganistanilaisia ja heitän perheitään. Suomi evakuoi heidät sen jälkeen, kun talibanit valtasivat Kabulin.

– Mielestäni tilanne on ihan ehdottomasti sellainen, että Kotka ottaisi heitä vastaan. Meitä arvostetaan siitä, että täällä on kotoutumisen ja maahanmuuton osaamista jo pitkältä ajalta. Meillä on niin aikuisten kuin alaikäisten vastaanottokeskus ja kaupunki on kansainvälinen, maahanmuuttajatyön johtaja Anita Kytökangas Kotkan kaupungilta sanoo.

Kotkan hyvinvointilautakunta päättää Suomen Kabulin-suurlähetystöön työsuhteessa olleiden ihmisten ja heidän perheidensä vastaanottamisesta tiistaina. Myöhemmin asiasta päätetään myös kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Afganistanista evakuoidut eivät ole kiintiöpakolaisia eivätkä turvapaikanhakijoita. He tulevat saamaan oleskeluluvan humanitäärisin syin.

– He tulisivat kokonaan turvapaikkajärjestelmän ulkopuolelta, eivätkä siten vähentäisi esimerkiksi vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrää, Kytökangas sanoo.

Asunnot ja palvelut helpommin saatavilla

Vielä ei voi varmaksi sanoa, koska perheet pääsisivät muuttamaan. Se riippuu päätöksenteosta ja myös siitä, että perheille saadaan asunnot järjestymään.

– Meillä asuntoja on paremmin tarjolla kuin vaikka pääkaupunkiseudulla, jossa kaupungin asuntoja on vähän ja yksityiset asunnot todella kalliita. Kotkassa olisi myös helpompi saada palveluita, kuten esimerkiksi varhaiskasvatusta. Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut tuottaa meillä Kymsote, Kytökangas sanoo.

Maahanmuuttovirasto on pyytänyt ely-keskusten välityksellä kunnilta, että nämä myöntäisivät afganistanilaisille kuntapaikkoja. Kunnille maksetaan kotouttamisesta, ohjauksesta ja neuvonnasta korvausta.