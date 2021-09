Ennätyspitkän lastauslaiturin rakentaminen alkoi – näin yli kilometrin pituisia junia jatkossa lastataan ja puretaan: "Ei tällaisia ole Euroopassa"

Kullasvaaran alueelle Kouvolaan valetaan parhaillaan pitkää lastauslaituria, jolla voidaan tulevaisuudessa käsitellä yli kilometrin mittaisia tavarajunia. Uuden rautatie- ja maantieterminaalin on tarkoitus nopeuttaa pitkien junien käsittelyä.

Suuren hiekkakentän reunassa erottuu vaalea, pitkulainen rakennelma. Kyseessä on rakenteilla oleva lastauslaituri, josta tulee Kouvolan uuden maantie- ja rautatieterminaalin ydin.

Toistaiseksi lastauslaituri on vasta alkutekijöissään. Valmiina se tulee olemaan yli kilometrin mittainen, tarkalleen ottaen 1 100 metriä pitkä.

Saman verran on mittaa myös tavarajunilla, joiden on tarkoitus pysähtyä sen viereen.

Tällä hetkellä työmaalla tehdään lastauslaiturin betonivaluja. Myöhemmin laituri asfaltoidaan. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Käytännössä terminaalin idea on, että siellä voidaan siirtää tavaraa kuljetusmuodolta toiselle. Pääasiassa ajatuksena on lastata tavaraa junista rekkojen kyytiin, mutta myös lastin liikuttelu rekoista juniin tai rekoista rekkoihin onnistuu.

Tarkoituksena on jakaa terminaali aakkosten ja numeroiden mukaan merkittyihin vyöhykkeisiin, jotka vuokrataan eri toimijoille lastin purkua varten.

Euroopan edelläkävijä

Juuri juna- ja rekkaliikenteen yhdistäminen tekee Kouvolan terminaalista Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen. Yhtä pitkiä junia ei pystytä käsittelemään muualla Pohjoismaissa – eikä projektipäällikkö Tero Valtosen tietojen mukaan vielä toistaiseksi Euroopassaan.

– Unkariin on rakenteilla terminaali, johon on muistaakseni tulossa yhtä pitkät laiturit kuin Kouvolaan. Sekään ei ole vielä kuitenkaan valmis. Ei tällaisia paikkoja ole Euroopassa. Tämä on ainutlaatuista, projektipäällikkö Tero Valtonen Kouvolan kaupungilta sanoo.

Projektipäällikkö Tero Valtonen uskoo, että tavoite ilmastopäästöjen vähentämisestä luo Kouvolan rautatie- ja maantieterminaaliin liiketoimintaa. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Tero Valtosen mukaan pitkien junien käsittelymahdollisuudesta johtuen terminaalia kohtaan on kiinnostusta Euroopan laajuisesti.

– Alan toimijat ovat kiinnostuneita siitä, miten tämä on edes mahdollista, projektipäällikkö Tero Valtonen sanoo.

Valtonen kertoo, että eurooppalaisten standardien mukaan terminaaleissa pitäisi pystyä purkamaan 750-metrisiä junia.

– Moneen paikkaan on mahdotonta rakentaa niin pitkiä laitureita.

Uuden rautatie- ja maantieterminaalin tarkoitus on nopeuttaa pitkien junien käsittelyä.

Yli kilometrin pituisen lastauslaiturin on tarkoitus valmistua ensi vuoden loppuun mennessä. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Raiteet itään

Aikaisemmin Kouvolan maantie- ja rautatieterminaalia on markkinoitu Kiinan-junien risteyskohtana, mutta muutama vuosi sitten alkanut liikenne Kouvolan ja Kiinan Xi’anin välillä on hiipunut. Sittemmin tähtäimessä on ollut Venäjän-liikenne.

Terminaalia tulevaisuudessa operoiva Railgate Finland käy projektipäällikkö Tero Valtosen mukaan parhaillaan aktiivista keskustelua eri toimijoiden kanssa siitä, mitä liikennettä terminaaliin voisi tulla. Mitään ei vielä kuitenkaan ole sovittuna.

– Kiinan-junat ovat yksi, niitä voi olla tulevaisuudessa, mutta eivät ne koskaan ole olleet iso prosentti Suomen konttiliikenteestä. Kaikki operoijat ja liikennevirrat ovat vähän odottavalla kannalla. Operoijat haluavat, että terminaali on asfaltoitu. Se tapahtuu ensi kesänä. Uskoisin, että silloin alkaa tapahtua, Tero Valtonen sanoo.

Valtonen uskoo, että Venäjältä saadaan liikennettä terminaaliin.

– Ratahan tulee tuolta idästä päin, eli luulisin että jotain bulkkitavaraa sieltä tänne päin tulee. Ei pidä unohtaa, että meillä on kaksoisraide Vainikkalaan. Tuosta ne raiteet Kouvolan vierestä menevät. Akselipaino nostetaan 25 tonniin, ja tänne saadaan pitkät junat.

Venäjällä pitkät tavarajunat ovat yleisiä. Kuvan juna seisoo Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin työmaan laidalla kulkevilla raiteilla. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Suurin osa itärajan yli tulevasta tavaraliikenteestä kulkee Vainikkalan raja-aseman kautta.

Venäjällä tavarajunat ovat yleisesti hyvin pitkiä. Projektipäällikkö Tero Valtosen mukaan Venäjän-liikenteessä käytetään yleisesti 1,5 kilometrin, ja jopa yli kahden kilometrin pituisia junia. Suomessa junien maksimimitta on Valtosen mukaan rajattu 1 100 metriin, hyöty-, kustannus- ja turvallisuussyistä. Pidemmät junat vaatisivat esimerkiksi junien painejarrujärjestelmiin muutoksia.

Projektipäällikkö Tero Valtosen mukaan junien käyttöä tavarakuljetuksissa on lisättävä, jos Suomi haluaa vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä.

– Uskoisin, että maailmanlaajuinen megatrendi luo tänne tätä liiketoimintaa, Valtonen sanoo.

Valmista ensi vuonna

Lastauslaiturin viereen tulee kaksi raidetta. Väyläviraston on tarkoitus aloittaa raiteiden rakentaminen ensi keväänä.

Tällä hetkellä työmaalla valetaan laiturin betonisia rakenteita. Myöhemmin lastauslaituri saa päälleen asfalttipinnan. Kouvolan kaupungin tavoitteena on saada laiturin teräsbetoninen reuna ja terminaalialueen rakennekerrokset tehtyä tämän vuoden aikana.

Terminaalin työmaa levittäytyy laajalle alueelle. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Lastauslaiturin lisäksi alueella tehdään juuri nyt myös maansiirtotöitä, sähkökaapelointia sekä hulevesilinjoja. Ensi vuonna terminaalialue on tarkoitus asfaltoida. Lisäksi alueelle rakennetaan valaistus ja se aidataan.

Terminaalialueesta on tällä hetkellä valmiina yli 60 prosenttia, ja sen on määrä valmistua kokonaan ensi vuoden loppuun mennessä. Terminaali voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2023 alussa.

Tilaa yrityksille

Terminaalialue on kooltaan noin 42 hehtaaria. Varsinaisen terminaalin kylkeen rakennettavan yritys- ja logistiikka-alueen koko puolestaan on toistakymmentä hehtaaria, mutta sitä voidaan tarvittaessa laajentaa.

Kouvola on päättänyt investoida rautatie- ja maantieterminaaliin 28 miljoonaa euroa. EU:lta rahoitusta on saatu yhdeksän miljoonaa ja valtiolta 4,4 miljoonaa euroa.

Projektipäällikkö Tero Valtosen mukaan rakennusprojektin budjetti on alittumassa tänä vuonna noin neljällä miljoonalla eurolla. Kustannuksia on pienentänyt ajatus materiaalien kierrättämisestä mahdollisimman pitkälti paikan päällä.

Yritys- ja logistiikka-alueen rakentamisessa on pystytty hyödyntämään terminaalin työmaalta louhittuja materiaaleja. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Esimerkiksi terminaalin tieltä louhittuja massoja on pystytty hyödyntämään yritys- ja logistiikka-alueen rakentamisessa. Lisäksi paikan päälle on jo tuotu purettua vanhaa asfalttia valtatieltä 6. Sitä on tarkoitus hyödyntää alueen asfaltoinnissa.

