Onko parjatulle Aster-potilastietojärjestelmälle vaihtoehtoja? Kaksi kotimaista yritystä uskoo pystyvänsä samaan edullisemmin: "Toteutettavissa huomattavasti halvemmalla"

Suomessa on ainakin kaksi toimijaa, jotka ilmoittavat pystyvänsä toimittamaan vastaavanlaisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kuin mitä Vaasan sairaanhoitopiiri ja kolme muuta sote-aluetta on nyt aikeissa hankkia.

Vaasan sairaanhoitopiiri on investoimassa 160 miljoonaa euroa seuravan kymmenen vuoden aikana asiakas- ja potilastietojärjestelmään Asteriin.

Yhteensä neljä suomalaista sote-aluetta on mukana projektissa, jossa neuvotellaan potilastietojärjestelmän hankinnasta yhdysvaltalaiselta Cerner-yritykseltä. Projekti on saanut laajaa vastustusta, sillä potilastietojärjestelmän kustannukset ovat nousseet merkittävästi arvioidusta.

Lisäksi lääkärit ovat vastustaneet sen hankintaa, sillä pitävät järjestelmän käytettävyyttä surkeana.

Svenska Yle on ollut yhteydessä kotimaisiin alan toimijoihin, joiden mielestä vastaavanlainen järjestelmä olisi saatavilla noin kolmanneksella kyseisestä summasta.

Viime viikolla Vaasan sairaanhoitopiirin muutosjohtaja Göran Honga painotti valtuuston jäsenille, ettei "ole olemassa yksinkertaista ja halpaa vaihtoehtoa".

Göran Honga, Vaasan sairaanhoitopiirin muutosjohtaja. Kuva: Moa Mattfolk/Yle

– Valtuuston pitäisi ymmärtää että esiin nousseet vaihtoehdot eivät ole niin helppoja ja halpoja kun on väitetty, Honga lisäsi.

Vaasan sairaanhoitopiirin uusi valtuusto tekee lopullisen päätöksen Aster-projektin jatkosta. Lopullinen päätös asiasta tehdään lokakuun 4. päivä.

Kolmasosa hinnasta

Mediconsult Oy:n toimitusjohtaja Tommi Salaspuro on Hongan kanssa samaa mieltä siitä, että halpoja vaihtoehtoja ei ole olemassa potilastietojärjestelmistä puhuttaessa.

– Toki, kaikki tarjolla olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat kalliita. Kysymys kuuluukin, kuinka kalliita, Salaspuro toteaa.

Salaspurolla on 20 vuoden kokemus sosiaali- ja terveyspuolen it-alasta. Mediconsult on vuodesta 2009 lähtien muun muassa myynyt palveluitaan Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirille, Siun Sotelle.

Yrityksen järjestelmä kulkee nimellä Saga, ja hintalappu Vaasan sairaanhoitopiirin kokoiselle alueelle olisi Salaspuron mukaan noin 50 miljoonaa euroa jaettuna kymmenelle vuodelle eli noin 5 miljoonaa euroa vuodessa.

– Summa sisältää erityis- ja perusterveydenhuollon sekä uuden lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti sosiaalihuollon. Mikäli asiakkaat käyttävät meidän servereitä, nousee hinta noin miljoonalla eurolla vuodessa.

Salaspuron mukaan on kyse paljon muustakin kuin pelkästä laitteistosta, kun kyseinen järjestelmä otetaan käyttöön. Yhtä paljon on kyse uusista, henkilökuntaa helpottavien työmenetelmien käyttöönotosta. Tärkeänä osana tässä ovat mobiilipalvelut.

Sairaanhoitopiiri on myös koko prosessin ajan painottanut paremmin toimivan kokonaisuuden tärkeyttä.

Sopimaton suomalaisiin olosuhteisiin

Kunka suuresta summasta tässä yhteydessä on kyse, kun puhutaan 50-60 miljoonasta eurosta 10 vuoden aikana? Kauppa, jonka Vaasan sairaanhoitopiiri nyt on valmis solmimaan Cernerin kanssa on arvoltaan 160 miljoonaa euroa, eli noin kolme kertaa kalliimpi. Tämä ihmetyttää Mediconsultin Salaspuroa.

– Olemme nähneet luvut julkisessa keskustelussa, ja käsityksemme mukaan tällainen projekti on toteutettavissa huomattavasti halvemmalla, Salaspuro toteaa.

Mediconsultin toimitusjohtaja Tommi Salaspuro. Kuva: Susanna Nordvall Photography

Useat lääkärit Cernerin järjestelmän ostoa harkitsevista sairaanhoitopiireistä ovat esittäneet voimakkaita vastalauseita. Heidän mielestään yhdysvaltalainen järjestelmä ei sovellu suomalaisiin olosuhteisiin, ja lisäksi järjestelmä on liian kallis.

Lääkäreitä Pohjois-Karjalasta harkitsee valituksen tekemistä sairaanhoitopiirin päätöksestä, ja kuvailee koko prosessia epädemokraattiseksi.

Tuttua järjestelmää voisi laajentaa

Muutama viikko sitten 44 Vaasan sairaanhoitopiirin lääkäriä astui julkisuuteen ilmaisten huolensa potilastietojärjestelmähankinnasta. Lääkärit vetosivat siihen, että nykyinen järjestelmä toimii hyvin.

Nykyinen järjestelmä on kotimainen, ja sen on toimittanut oululainen Esko Systems.

Kun julkinen hankintapyyntö tehtiin, Esko Systems ei ottanut siihen osaa. Yhtiön mukaan syy oli se, että heidän toimintansa rajoittui tuolloin vahvasti erityissairaanhoitoon.

Esko Systemsin toimitusjohtajan Kaisa-Liisa Harjapään mukaan nyt myös he voisivat Mediconsultin tapaan tarjota myös perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kattavaa järjestelmää.

Esko Systems on asiakkaiden eli pohjoissuomalaisten kuntien omistama inhouse-yhtiö jota johdetaan ilman voittotavoitteita.

Mitä järjestelmä siinä tapauksessa maksaisi, toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää?

– Hintalappu meidän järjestelmästä Vaasan sairaanhoitopiirille olisi viiden miljoonan euron paikkeilla vuodessa, eli kolmasosan Asterin hinnasta.

Kaisa-Liisa Harjapää on oululaisen Esko Systemsin toimitusjohtaja. Kuva: Yle/Kjell Lindroos

Harjapää sanoo että summa kattaa käyttäjäoikeudet, sekä terveys- ja sosiaalipalvelut ja hammashoidon.

Cernerin hinta paisui

Alunperin Aster-projektin kustannuksisi arvioitiin reilu 100 miljoonaa euroa kymmenessä vuodessa. Päivitetty summa on projektin kotisivujen mukaan noin 160 miljoonaa euroa.

Tämä selittyy käyttökustannuksilla, jotka ovat 55 miljoonaa kymmenen vuoden ajalta. Kyseinen summa ei ilmeisesti aikaisemmin ole ollut mukana kokonaiskustannuslaskelmissa.

Sekä Mediconsultin Salaspuro kuten myös Esko Systemsin Harjapää ovat hämmästyneitä Aster-projektin käyttökustannuksista. Molemmat vakuuttavat, että käyttökustannukset sisältyvät tässä jutussa aiemmin arvioituun hintaan.

Vaasan sairaanhoitopiirin Göran Honga varoitteli viime viikolla uudesta monimutkaisesta hankintakierroksesta, jos Asterista luovutaan.

– Se mistä olen eniten huolissani on mediassa julki tulleet eri vaihtoehdot. Jos päätetään, ettei hankkeen Asterin kanssa edetä, johtaa se tilanteeseen, jossa hankintaprosessi on aloitettava alusta.

Hankinta ei ole välttämätön

Esko Systemsin toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää toteaa omalta osin, että ryhtymällä Eskon osakkaaksi voi Vaasan sairaanhoitopiiri hyödyntää yhtiön palveluita ilman hankintakierrosta.

Edellisen sairaanhoitopiirin esityslistan mukaan Cernerin järjestelmäkokonaisuus otettaisiin käyttöön vuosien 2025 ja 2026 taitteessa.

Sekä Mediconsultin Salaspuro että Esko Systemsin Harjapää sanovat, että he kykenisivät toimittamaan potilastietojärjestelmän lyhyemmässä ajassa.

