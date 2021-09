Turvallisuuspalvelun ratsia, mustalle listalle joutuminen ja maanpako eivät vaientaneet venäläistoimittajaa – "Pelon kanssa pitää oppia elämään"

Elokuun lopulla toimittaja Roman Anin sai uutisen, jota hän osasi odottaa.

Venäjän oikeusministeriö ilmoitti pitävänsä venäläistä tutkivan journalismin sivustoa iStoriesin (siirryt toiseen palveluun) "ulkomaisena agenttina". Anin on iStoriesin perustaja ja kansainvälisesti tunnetuimpia venäläisiä toimittajia.

– Olin ylpeä. Juhlimme juomalla samppanjaa. Venäjällä ei ole enää yhtään riippumatonta mediaa, jota ei olisi julistettu ulkomaiseksi agentiksi. Tämä on lista Venäjän parhaista toimittajista ja medioista, Roman Anin sanoo Ylen MOT-toimituksen haastattelussa.

Listalla on jo kymmeniä toimittajia ja medioita. Ulkomaisen agentin statuksen on voinut saada esimerkiksi sen takia, että media on saanut rahoitusta ulkomailta.

Jatkossa kaikissa iStoriesin jutuissa on kerrottava, että sen julkaisija on "ulkomainen agentti". Yleisö pitää sitä Aninin mukaan lähinnä laadun takeena.

MOT-toimitus haastatteli Roman Aninia Latviassa, jossa hän oli työmatkalla, kun tieto agenttilistalle joutumisesta tuli. Anin on päättänyt olla palaamatta Moskovaan.

Syyskuun aikana Anin on auttanut iStoriesin työntekijöitä pois Venäjältä. Mutta vainoa se ei välttämättä lopeta.

– FSB (Venäjän turvallisuuspalvelu) on pysäyttänyt rajalla tyttöystäväni ja kuulustellut häntä. Tiedän, että he ovat harkinneet myös vanhempieni puhelimen kuuntelemista, Anin sanoo.

"Mieti kahdesti, haluatko olla toimittaja"

Roman Anin on vasta 34-vuotias, mutta erittäin kokenut toimittaja. Hän työskenteli yli vuosikymmenen tunnetussa venäläisessä Novaja Gazeta -lehdessä, jota Anin nimittää kuin "toiseksi kodikseen".

Hän jätti lehden aloittaessaan opiskelun Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa. Venäjälle palattuaan Anin perusti iStories -lehden yhdessä tuttujen kollegojensa kanssa.

IStories on toiminut vasta vähän yli vuoden ajan, mutta silti lehti on tehnyt useita paljastusjuttuja Venäjän korruptiosta. Lehden nimi on lyhenne sanoista "Important Stories" eli tärkeitä tarinoita.

Sen julkaisemissa jutuissa on käsitelty muun (siirryt toiseen palveluun) muassa Putinin sisäpiiriin kuuluneita henkilöitä ja FSB:n johtajien toimintaa.

– Kun iStoriesiin tulee uusi toimittaja, sanon ensimmäiseksi, että "mieti kahdesti, tai kaksitoista kertaa, haluatko tätä. Riski sille, että sinut nimetään ulkomaiseksi agentiksi, on suuri. Ja kannat sitä leimaa siihen asti kunnes Vladimir Putin kuolee."

FSB rynni Aninin kotiin

Huhtikuun 9. päivän iltana Venäjän turvallisuuspalvelu FSB ja poliisi tekivät kotietsinnän Roman Aninin kotiin ja iStoriesin tiloihin.

Anin osasi odottaa FSB:tä.

– Olen oppinut elämään sen tiedon kanssa, että joku päivä he tulevat. Me kaikki elämme [riippumattomat toimittajat] tämän pelon kanssa, Anin sanoo.

Virallinen syy kotietsintään oli artikkeli, jonka Anin julkaisi viisi vuotta sitten työskennellessään vielä Novaja Gazetassa. Se käsitteli Putinin lähipiiriin kuuluvan liikemies (siirryt toiseen palveluun)Igor Setšinin ja tämän vaimon omistamaa luksusjahtia.

Artikkelilla Aninin väitetään loukanneen Setšinin perheen yksityisyyden suojaa.

– Uskon, että todellinen syy [kotietsintään] oli tarkoitus selvittää tietolähteeni ja päästä siten uhkailemaan heitä. Olimme juuri julkaisseet tutkivan jutun Putinin vävystä, Anin kertoo.

Anin vietiin kuulusteltavaksi, mutta yllättäen hän sai poistua poliisiasemalta vielä saman yön aikana. FSB:stä hän ei kuitenkaan ole päässyt eroon.

Tutkivaan journalismiin erikoistunut venäläinen julkaisu iStories on luokiteltu "ulkomaiseksi agentiksi". Kuvassa keskellä on iStoriesin perustaja Roman Anin. Kuva: Istories

"FSB tietää kyllä missä olen"

Ylen MOT-toimitus tarjosi Aninille mahdollisuuden tehdä haastattelun salaisessa paikassa turvallisuussyistä johtuen.

Aninin kieltäytyi piilottelemasta. Tämä ei johtunut siitä, etteikö Aninia pelottaisi.

– Totta kai pelkään. Pelko on terve reaktio. Se kertoo, että olet vaarassa. Pelon kanssa pitää oppia vain elämään.

Anin ei halunnut peitellä oleskeluaan Latvian pääkaupungissa Riiassa, koska se olisi hänen mukaansa turhaa.

– Minun pitää raportoida Venäjän oikeusministeriölle joka ainoa rupla, jonka käytän ruokaan, kaljaan, koulutukseen tai mihin tahansa muuhun. FSB tietää kyllä missä olen, Anin sanoo.

– Venäjällä toimittajilla ei ole mitään yksityiselämää. FSB saa käyttöönsä helposti kaikki haluamansa tiedot minusta.

Vaatimus rahojen käytön raportoinnista liittyy päätökseen julistaa iStories ulkomaiseksi agentiksi.

Venäläisestä matkapuhelinnumerostaan Anin ei soita arkaluontoisia puheluita tai lähetä muita kuin arkipäiväisiä viestejä, koska hän olettaa FSB:n kuuntelevan puhelinta. Sähköpostiviestinsä hän lähettää salattuna eli käyttää kryptaamista.

"He pelkäävät menettävänsä valtansa"

Vladimir Putinin tukipuolue Yhtenäinen Venäjä näyttää voittavan viime viikonloppuna pidetyt duuman vaalit selvästi. Mistään todellisista vaaleista ei kuitenkaan ollut kyse.

Opposition edustajian ehdokkuudet estettiin ja vaalivilppiepäilyjä raportoitiin tuhansittain. Kyse oli pikemminkin näytelmästä, jossa esitettiin vaaleja.

Putinin hallinto alkoi määrätietoisesti valmistautua vaaleihin jo alkuvuodesta iskemällä muun muassa riippumatonta mediaa vastaan.

– He myrkyttävät poliittiset vastustajansa tai heittävät heidät vankilaan. He eivät halua mitään riippumatonta, oli kyse sitten mediasta, poliitikoista tai oikeuslaitoksesta, Anin sanoo.

Aninin mielestä Putinin sisäpiiri on muuttunut "vanhaksi ja vainoharhaiseksi".

– He pelkäävät menettävänsä kansalaisten tuen ja valtansa, mikä on aiheellista. Venäjä on köyhtyvä maa, jossa hinnat nousevat ja palkat laskevat. Totuutta ei saa kertoa. Jopa meidän tapainen pieni media on uhka heille pysyä vallassa ikuisesti.

Kotiinpaluusta ei tietoa

Roman Anin ei tiedä, koska hän voi palata kotiinsa Moskovaan. Hän kertoo rakastavansa kotimaataan. Haastattelun jälkeen hän alkaa kysellä suomalaisista saunoista, ja vertailee niitä "banjaan" eli venäläiseen kansansaunaan.

Anin kertoo suunnittelevansa muuttoa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Työtään toimittajana hän ei aio lopettaa.

– Niin kauan kuin olen vapaa, voin tehdä jotain hyvää kotimaalleni. Ja mielestäni juttujen julkaisu on hyväksi Venäjälle. Tiedän, että Venäjän viranomaiset tekevät kaikkensa vaientaakseen meidät. Mutta niin kauan kuin se ei onnistu, me jatkamme.

Anin pitää kuitenkin mahdollisena, että Kreml saa tahtonsa läpi ja iStories joudutaan lopettamaan.

– Voi olla, että joudun vielä vaihtamaan ammattia. Osaan koodata, osaan ajaa autoa. Jalkapalloilijaa minusta ei enää voi tulla loukkaantumisten ja leikkausten takia, Anin sanoo.

