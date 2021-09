Pfizer ilmoitti lupaavista tuloksista 5–11-vuotiaiden koronarokotetutkimuksissa

Lääkeyhtiöt Biontech ja Pfizer ovat julkaiseet ensimmäiset tiedot Comirnaty-rokotteen toimivuudesta 5–11-vuotiailla lapsilla. Tutkimukseen on osallistunut lapsia useista maissa, myös Suomesta. Alustavat tulokset rokotteen tehosta ovat lupaavia.

Biontech-Pfizerin koronarokotteen sopivuudesta yhä nuoremmille on saatu lupaavia alustavia tuloksia.

Tutkimuksissa on muun muassa selvitetty sopiva annostus 5–11-vuotiaiden ikäryhmän rokottamiseen. Annostuksessa on pääädytty 10 mikrogrammaan, mikä on kolmasosa aikuisille annettavasta annoksesta.

Lisäksi tutkimuksissa on selvitetty rokotteen siedettävyyttä yli 2 000 osallistujalla

– Tutkimuksissa on havaittu, että myös lapsilla rokotteen puolustusvaste on samankaltainen kuin muissa ikäryhmissä, sanoo Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Lääkeyhtiöiden tiedotteen (siirryt toiseen palveluun)mukaan alle viisivuotiaiden lasten rokotetutkimusten tulosten odotetaan valmistuvan myöhemmin tänä vuonna.

Comirnaty-rokotetta on tutkittu eri puoilla maailmaa 90 rokotetutkimusklinikalla, joista kymmenen on Suomessa.

Rämet arvioi, että lääkeyhtiö on lähiaikoina hakemassa myyntilupaa lasten rokottamiseen.

Lue lisää:

Koronauutiset Suomesta ja ulkomailta - jatkuvasti päivittyvä artikkeli