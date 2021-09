Suomalaisartistit keräävät varoja nuorten mielenterveystyöhön – Pidä huolta -kampanjassa mukana oleva JVG: “Kun Pave on poissa, yritämme kantaa soihtua”

Iso joukko suomalaisia eturivin artisteja on jälleen yhdistänyt voimansa hyväntekeväisyyden nimissä.

Suomalaisartistien Pidä huolta -kampanjalla on tarkoitus parantaa nuorten pääsyä avun piiriin. Mieli ry:stä kerrotaan, että esimerkiksi nuoria auttavaan Sekasin-chattiin tuli viime vuonna yli 170 000 yhteydenottoa, joista vain joka viidenteen pystyttiin vastaamaan.Sekasin-chat on kollektiivi, jonka koordinaatiosta Mieli ry vastaa.

Ajatus tavallisesta arjesta ahdistaa, ja se kuuluu nuorten tukipalveluissa: näillä 9 vinkillä paluu pitkästä eristyksestä sujuu helpommin

Koronapandemia on lisännyt nuorten yksinäisyyttä ja paineita. Moni nuori on jäänyt yksin ongelmineen.

– Tätä viestiä on tullut niin monelta taholta. Meille oli jotenkin kaikille ihan päivän selvää, että tuki suunnataan tällä kertaa nuorille, kertoo Toivon Kärki ry:n puuhamies, tuottaja Jukka Immonen.

Kampanjan keskiössä on ikonisen Pidä huolta -kappaleen uusi versio. Taustalla häärii Toivon Kärki ry, jonka tekemä Uuden edessä -video lohdutti ihmisiä ensimmäisenä koronakeväänä.

Pidä huolta -videon tekijät olivat yksimielisiä siitä, että kohde on nuoret. Kuvassa Fried-studiolla JVG rap-duon Ville Galle, tuottaja Antti Rzy Riihimäki ja tuottaja Jukka Immonen.

Pidä huolta -videon tekijät olivat yksimielisiä siitä, että kohde on nuoret. Kuvassa Fried-studiolla JVG rap-duon Ville Galle, tuottaja Antti Rzy Riihimäki ja tuottaja Jukka Immonen. Kuva: Toni Määttä / Yle

Sen tuotto lahjoitettiin Punaisen ristin kautta turvataloille. Rahaa tuli videon innoittamien lahjoitusten ja kappaleen tekijänoikeuskorvausten kautta.

– Asia jotenkin konkretisoitui, kun kävimme sen kevään proggiksen jälkeen tutustumassa turvataloihin. Kun näkee, että omalla tekemisellä on merkitystä, sitä halua jatkaa, sanoo yksi uuden videon tuottajista Antti “Rzy” Riihimäki.

Idea Maijasen klassikkobiisin käyttämiseen hyväntekeväisyyteen lähti Pietarinkadun Oilers -jääkiekkojoukkueelta. Julkkiksilla ja tähtipelaajilla miehitetty Oilers pelaa näytösotteluita, joilla kerätään rahaa erilaisiin kohteisiin.

Muusikko ja säveltäjä Pave Maijanen oli joukkueen taiteilijasiiven kantava voima. Hän myös ehti antaa luvan Pidä huolta -kappaleen käyttöön ennen kuolemaansa tammikuussa 2021.

Oilersin artistien riveihin lukeutuu myös rap-duo JVG.

Pave oli Oilerssissa pääjehu taiteilijapuolella. Hän ohjasi tätä hommaa. Nyt, kun Pave on poissa, me yritämme kantaa soihtua korkealla, sanoo JVG:n Ville Galle.

Toivon Kärjen ja Oilersien lisäksi projektiin lähti mukaan Mieliry, joka tekee nuorten mielenterveystyötä ja on mukana muun muassa Sekasin-kollektiivissa. Taloudellisiksi mahdollistajiksi projekti sai LähiTapiolan sekä S-ryhmän. Isojen yritysten tuki mahdollisti muun muassa videon sujuvat nauhoitukset.

Videon kuvaukset toteutettiin Hartwall Areenalla yhden päivän aikana. Kappaleen nauhoituksesta ja kuvauksista lähetettiin tietoa kentälle. Yli 70 artistia oli valmis lyömään päivämäärän lukkoon ja lähtemään mukaan.

Nuorten hyväksi esiintyvät muun muassa JVG, Antti Tuisku, Haloo Helsinki, Lauri Tähkä, Jenni Vartiainen, Erin, Anna Puu, Vesala, Samu Haber, Elastinen, Chisu, Mikael Gabriel, Behm, Sanni, Costee ja Gasellit.

Moni muusikko ja muu musiikkialan toimija on itsekin kuopaissut pohjalta koronaeristyksen aikaan. Nuorten tilanteeseen on ollut helppo eläytyä.

– Kaikki on olleet puolitoista vuotta himoissaan yksin, kun kukaan ei ole päässyt keikoille, eikä mitään. Tuntui tosi helpolta tulla esiintymään ja heittämään tämä biisi, JVG:n Jare Brand sanoo.

Energialatauksen voi aistia videolta. Lataus syntyi siitä huolimatta, että osalle artisteista tuli pienoisena yllätyksenä, että mikrofoni on auki heti ja kaikki tallennetaan.

Pidä huolta -kampanja toteutettiin osittain samaan tyyliin kuin viimevuotinen Uuden edessä. Nyt ovat poissa artistien itse kuvaamat kännykkävideot. Suurin osa artisteista saatiin paikan päälle kuvauksiin esiintymään. Myös taustajoukkojen määrä on suurempi. Silti kampanjat ovat veljet keskenään, ja siitä voi olla hyötyä.

– Moni muistaa tuon viime vuotisen kampanjan, ja tapa auttaa on jo tuttu. Jos Pietarinkadun Oilers olisi lähtenyt yksin toteuttamaan tätä, tilanne olisi ollut ihan eri, Ville Galle tuumii.

– Ehkä tästä kasvaa vielä jokavuotinen perinne.