Espanjalaisministeri: La Palman tulivuorenpurkaus on "suurenmoinen näytös", jota kannattaa hyödyntää turistinähtävyytenä

Kanariansaarille on turvallista matkustaa ja La Palmalla sunnuntaina sattunut tulivuorenpurkaus on "suurenmoinen näytös", sanoi Espanjan turismiministeri Reyes Maroto maanantaina radiokanava Canal Surilla (siirryt toiseen palveluun).

Samaan aikaan La Palman saarella tulivuorenpurkaus on tuhonnut ainakin sata taloa ja 5 500 ihmistä on evakuoitu alueelta.

Lisäksi huolenaiheena ovat ilmaan kohoavat myrkylliset kaasut, joita syntyy kun tulivuoren laava valuu ennusteiden mukaan mereen myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa.

Kyseessä on ensimmäinen tulivuorenpurkaus Kanariansaarilla 50 vuoteen. Purkauksen odotetaan jatkuvan vielä päiviä.

– Saarelle voi matkustaa vapaasti. Turistit voivat mennä sinne ja nähdä jotain erityistä, ministeri Maroto sanoi samalla kun rannikkokyliä ja hotelleja evakuoitiin.

Maroton mukaan turisteilla, joiden hotelleja on evakuoitu, on mahdollisuus tulla majoitetuksi eri hotelleihin, jotta lomailu voi jatkua. Samalla on mahdollisuus kokea meneillään oleva luonnonmullistus lähietäisyydeltä, mutta turvallisesti.

Sanomalehti El País (siirryt toiseen palveluun) kertoo Maroton viitanneen Islantiin, jossa myöskin houkutellaan turisteja tulivuorilla. La Palman olisi hänen mukaansa syytä hyödyntää harvinaista tulivuorenpurkausta samaan tapaan.

Monet ovat pitäneet Maroton ulostuloa tökerönä keskellä tilannetta, jossa ihmiset ovat joutuneet vaaraan ja menettäneet kotejaan. Erityisesti oppositiopoliitikot ovat arvostelleet ministerin sanoja sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää:

Tulivuori purkautuu Kanariansaariin kuuluvalla La Palmalla – saarella on myös suomalaisia

La Palman maanjäristys ravisteli suomalaisen Tapio Pursimon taloa: "Talo tuntui olevan kuin tahnan päällä"

La Palman tulivuorenpurkaus ei toistaiseksi vaikuta saarella olevaan Turun yliopiston teleskooppiin – observatoriossa kolme suomalaista tutkijaa