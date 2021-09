Herätys: Vauvabuumi jäämässä lyhyeksi, verkkojätti Facebook häiriköi tutkijoiden tiedunkeruuta, syöpäsairaita kannustetaan liikkumaan

Neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden arjessa on tuntunut työvoimapula. Joskus Naistenklinikka on täynnä, ja silloin synnyttäjiä ohjeistetaan odottamaan kotona, jos siellä pärjää.

Neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden arjessa on tuntunut työvoimapula. Joskus Naistenklinikka on täynnä, ja silloin synnyttäjiä ohjeistetaan odottamaan kotona, jos siellä pärjää. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Neuvolat ja synnytyssairaalat ovat ruuhkautuneet, mutta nyt poikkeuksellinen vauvabuumi näyttää hiipuvan

Helsinkiläiselle tuoreelle äidille Jenni Föhr-Lundbergille vauvabuumi on näkynyt niin, että neuvolassa on joka kerta ollut eri hoitaja. Loppuvuodesta syntyvyys hiipuu jälleen, ja asiantuntijan mukaan syynä voi olla viime talvena vallinnut pitkittynyt epävarmuus. Nyt lapsia hankkivat ne kolmekymppiset, jotka aikaisemmin lykkäsivät lastenhankintaa.

Tutkijat kertovat Facebookin yltyvästä painostuksesta

Aktivistit kiinnittivät ikkunoihin valituksia Facebookia vastaan mielenosoituksessa Facebookin toimitilan edessä Washingtonissa viime toukokuussa. Valitukset koskivat esimerkiksi yksityisyydensuojaa ja Facebookin tekemää lobbaustyötä. Kuva: Michael Reynolds / EPA

Facebook vaati saksalaisjärjestöä tuhoamaan laajan Instagram-tutkimuksen aineiston, kun järjestö yritti selvittää, millaista sisältöä Instagramin algoritmi suosii. Amerikkalaisen tutkimusryhmän jäseniltä yhtiö esti pääsyn palveluunsa. Tutkijoiden ja Facebookin suhde on ollut vaikea jo vuosia, erityisesti sen jälkeen, kun brittiläisen konsulttiyhtiö Cambridge Analytican keräämästä datasta syntyi maailmanlaajuinen skandaali.

Etäliikuntatuokiot tuovat jumppahetket syöpää sairastavien koteihin ja vuodeosastoille

Syöpää sairastava kolmen lapsen äiti Sonja Alanko voi harrastaa liikuntaa kotonaan etäliikuntatuokioiden avulla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Syöpäkeskukset ja syöpäyhdistykset ovat järjestäneet keväästä saakka etäliikuntatuokioita läntisessä Suomessa. Kokemukset etäjumpista ovat olleet positiivisia, ja niitä haluttaisiin laajentaa koko maahan. Suomessa ei ole vielä muiden Pohjoismaiden tapaan tiedostettu, että syöpää sairastavan pitäisi liikkua ahkerasti.

Kanadan parlamenttivaalit kääntymässä Trudeaun liberaalipuolueelle

Kanadan pääministeri Justin Trudeau kävi äänestämässä perheineen maanantaina Montrealissa. Kuva: AFP / Lehtikuva

Kanadan yleisradioyhtiö CBC (siirryt toiseen palveluun)sekä CTV (siirryt toiseen palveluun)ennustavat pääministeri Justin Trudeaun liberaalipuolueen jatkavan vallassa eilisten parlamenttivaalien jälkeen. Ääntenlaskenta on yhä kesken, ja on vielä liian aikaista sanoa, saavatko liberaalit enemmistön parlamenttiin, CBC sanoo. Etukäteen vaaleista odotettiin äärimmäisen tiukkoja, sillä konservatiivipuolue on lisännyt viime aikoina kannatustaan.

Poutaista ja viileää, lännestä lähestyy sateita

Kuva: Yle Sää

Tiistaina sadealue lähestyy lännestä, mutta sää jatkuu vielä poutaisena ja viileänä. Pilvisyys on runsasta koko maassa. Viikon aikana puuskainen tuuli voimistuu koko maassa ja loppuviikolla sateet yleistyvät matalapaineen myötä.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.