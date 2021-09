Aborttioikeutta kyseenalaistetaan nyt niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin – “Tämä on globaali konservatiivinen ja populistinen liike”

”Naisten oikeutta aborttiin kyseenalaistava liike on konservatiivinen ja kansainvälisesti rahoitettu”, kertoo YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas.

Aborttioikeuden rajaaminen ja myös naisten oikeudet laajemmin ovat nousseet politiikan asialistalle useissa Euroopan maissa sekä monissa Yhdysvaltain osavaltioissa.

– Tämä ei ole sattumaa, vaan tämä on globaali konservatiivinen ja populistinen liike, väittää tasa-arvojärjestö UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas.

Ylen A-studiossa vieraillut Hirsikangas sanoo, että aborttioikeuden vastainen liike on hyvin organisoitunut ja rahoitettu.

– Rahoitus on erittäin merkittävässä roolissa. USA:lta tulee paljon rahaa, mutta myös Venäjältä. Euroopassa on säätiöitä Puolassa ja Ranskassa, jotka rahoittavat tätä liikettä.

Arvostelun kohteena myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustava sopimus

Yhdysvalloissa Texasin osavaltion uusi tiukka aborttilaki on nostanut huolen aborttioikeudesta jälleen poliittisen keskustelun keskiöön. Euroopassa taas esimerkiksi Puola on kieltänyt abortit käytännössä kokonaan.

– Jos katsotaan juuri Puolaa, Unkaria, Turkkia ja samanlaista liikehdintää on myös Bulgariassa ja Slovakiassa. Ehdottomasti ikäviä merkkejä ilmassa, Hirsikangas toteaa.

– Aborttioikeuden lisäksi esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta Istanbulin sopimuksesta irtautumista on käsitelty monissa maissa ja Turkissa jo päätetty irtautua siitä.

Toki lakeja muutetaan myös toiseen suuntaan: esimerkiksi katolisen Meksikon korkein oikeus linjasi vastikään, että abortin kriminalisointi on maan perustuslain vastaista. Samoin aiemmin abortit tiukasti kieltänyt Irlanti kumosi aborttikieltonsa pari vuotta sitten.

– Viimeisen 25 vuoden aikana on menty siihen suuntaan että aborttioikeus on vapautunut ympäri Eurooppaa. Irlanti on mahtava esimerkki siitä, Hirsikangas pohtii.

– Kysymysten kysymys on, kuinka saadaan muutkin maat liikkumaan tähän suuntaan.

Suomessa abortin saamista yritetään helpottaa

Suomen aborttilainsäädäntö on Euroopan mittapuulla tiukka. Nykyinen laki on vuodelta 1970 ja sen mukaan raskaudenkeskeytykseen vaaditaan muun muassa kahden lääkärin erilliset lausunnot.

Lakia on vaadittu muutettavaksi kansalaisaloitteella.

– Lähetekeskustelun perusteella näyttää hyvinkin siltä, että Suomi tulee tekemään muutoksen lakiin. Meillä on yksi Euroopan vanhimpia ja tiukimpia aborttilainsäädäntöjä.

Vaadittavat yli 50 000 nimeä kerännyt kansalaisaloite aborttilain muuttamiseksi, oli eduskunnan lähetekeskustelussa toukokuussa. Kansalaisaloite on nyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä.

Jaana Hirsikangas keskusteli aborttioikeudesta Ylen A-studiossa. Katso koko keskustelu Yle Areenasta. Voit keskustella aiheesta tiistaihin 21.9. klo 23 saakka.

