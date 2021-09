Keskustaan johtava päätie katkeaa nyt valtavaan monttuun Kotkassa – 20 000 autoilijaa ajaa hitaita kiertoteitä pitkin koko talven

Louhintatyöt jatkuvat syksyn ja alkutalven ajan Hyväntuulentien tietyömaalla Kotkassa.

Hyväntuulentie on katkaistu liikenteeltä koko loppuvuodeksi. Kotkan kaupungin keskusta sijaitsee Kotkansaarella ja Hyväntuulentie on päätie, jonka kautta saarelle kulkee valtaosa liikenteestä. Kiertoreitit vaikuttavat päivittäin yli 20 000 autoilijan kulkuun.

Liikenne päästään palauttamaan tielle ensi vuoden aikana.

– Se tulee olemaan ensi vuoden asia. Tämä talvi tullaan menemään vielä kiertoteitä, sanoo työmaajohtaja Antero Lehtinen.

Remontin ajan liikenne Hyväntuulentieltä on ohjattu kulkemaan Kotkantien kautta. Se on ajoittanut ruuhkauttanut Kotkantietä ja aiheuttanut autoilijoille pysähdyksiä.

Menneen kesän aikana yksi työmaan suurimmista työvaiheista on ollut vesijohtorakentaminen uuden Hyväntuulentien alle. Tieosuudelle on rakennettu MM Kotka Millsin uusi raakavesiputki ja Kymen Veden uusi vesijohto.

Aikataulu on pitänyt

Liikenne on ollut poikki toukokuun alusta myös Paimenportin sillalla. Maisema on sen jälkeen muuttunut melkoisesti, sillä alueelta on kaadettu paljon puita ja Hyväntuulentie on kokonaan kadonnut Paimenportin kohdalla.

Paimenporttiin rakennetaan eritasoliittymä, jonka vuoksi vanha silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Valmistuessaan eritasoliittymä sujuvoittaa esimerkiksi ambulanssiliikennettä Kymenlaakson keskussairaalaan.

Työmaajohtaja Antero Lehtisen mukaan seuraava suuri työvaihe on Paimenportin risteyssillan rakentaminen. Työvaihe tulee kestämään tulevasta talvesta ensi kesään asti.

Suuren silta- ja tieremontin on määrä valmistua aikataulun mukaisesti vuonna 2023.

– Tällä hetkellä olemme aikataulussa, sanoo Lehtinen.

Liikenne sujunut kiertoteillä

Väyläviraston mukaan Hyväntuulentiellä kulkee vuorokaudessa yli 21 500 ajoneuvoa, josta yli 1 500 on raskasta liikennettä.

Hyväntuulentien remontin ohittavalla Kotkantiellä liikenne on sujunut ajoittaisia seisauksia lukuun ottamattailman ongelmia.

– Isoin haaste liikenteelle tulee louhinnoista, jotka tulevat aiheuttamaan vielä liikenteen seisauksia. Tähän asti autoilijoilla on riittänyt kärsivällisyyttä ja arvostamme rauhallista käyttäytymistä työmaan läheisyydessä, sanoo työmaapäällikkö Antero Lehtinen.

