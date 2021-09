Millainen olisi unelmien leikkipuisto? Lapset vastaavat: Vuoristorata, jätskiä ja jokaisen leikkivälineen viereen aikuiselle penkki

Esitys ko­ro­na­pas­sis­ta ei valmistunut: tie­do­tus­ti­lai­suus siirtyy, tilaisuudessa piti kertoa myös maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sis­ta

Ravintolat, yleisö- ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat voivat vaatia yli 12-vuotiailta asiakkailtaan passin käyttöä, jos alueella on voimassa rajoituksia. Ylen tietojen mukaan 12–17-vuo­tiai­den testaaminen on ilmaista, muut maksavat itse. Passien käyttö on rajattu yrityksiin. Koronapassina toimii EU:n ro­ko­te­to­dis­tus, jonka saa kan­ta­pal­ve­luis­ta.