Esitys koronapassista ei valmistunut: tiedotustilaisuus siirtyy, tilaisuudessa piti kertoa myös maahantulorajoituksista

Ravintolat, yleisö- ja kulttuuritapahtumat voivat vaatia yli 12-vuotiailta asiakkailtaan passin käyttöä, jos alueella on voimassa rajoituksia. Ylen tietojen mukaan 12–17-vuotiaiden testaaminen on ilmaista, muut maksavat itse. Passien käyttö on rajattu yrityksiin. Koronapassina toimii EU:n rokotetodistus, jonka saa kantapalveluista.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) oli tarkoitus kertoa tiistaina koronapassista. Kuva: Lehtikuva / Emmi Korhonen