Kolmas rokoteannos on aiheuttanut kainaloiden turvotusta – muuten sivuvaikutukset ovat olleet samoja kuin aiemmin

Muun muassa Yhdysvalloista ja Israelista on näyttöä siitä, että kolmannesta rokoteannoksesta tulee haittavaikutuksia suurin piirtein saman verran kuin kahdesta ensimmäisestä.

Kolmansien koronarokoteannosten ei uskota aiheuttavan Suomessa juurikaan aiempia annoksia enemmän tavallisia ohimeneviä haittavaikutuksia, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Hänen mukaansa muualta maailmalta on jo näyttöä siitä, että kolmannesta annoksesta haittavaikutuksia tulee suurin piirtein saman verran kuin kahdesta ensimmäisestä. Tietoa on muun muassa Israelista, missä kolmannen annoksen on saanut jo yli miljoona ihmistä.

– Rokotevalmistaja Pfizerin Yhdysvalloissa ja Israelissa tekemissä immunogeenisuusturvallisuustutkimuksissa tuli yhtä paljon kuumereaktioita ja pistopaikan kipuja kuin toisella annoksella, kertoo Nohynek.

Kolmannen piikin aiheuttamissa haittavaikutuksissa on kuitenkin ollut yksi selvä ero aiempiin annoksiin.

– Selvästi erilaista oli, että tuli imusolmuketurvotusta kolmannen annoksen jälkeen, mutta muilta osin yleisien oireiden turvallisuusprofiili oli hyvin samanlainen.

Imusolmukkeiden turvotus ei ole vakavaa. Se menee ajan kanssa ohi, kuten muutkin yleisimmät rokotteiden aiheuttamat kipu- ja kuumeoireet, sanoo ylilääkäri Nohynek THL:stä:

– Se on epämiellyttävää, jos imusolmukkeet kainalossa suurenevat ja kipuilevat, mutta se menee ohitse, hän sanoo.

Nohynek: Kolmas rokotuskierros toteutetaan todennäköisesti samassa järjestyksessä kuin aiemmat

Israelista on jo tarkempaa tietoa tehosterokotteiden mahdollisista haittavaikutuksista muun muassa hauraiden vanhusten osalta, kertoo ylilääkäri Hanna Nohynek.

– Heidän julkaisemiensa tulosten perusteella, mitä Yhdysvaltojen FDA:n lääkeviranomaisen kuulemistilaisuudessa nähtiin viime perjantaina, haittavaikutukset eivät juurikaan poikenneet vanhusten ja työikäisten aikuisten kohdalla siitä, mitä toisen annoksen jälkeen tuli. Se oli rauhoittavaa tietoa mitä Israelista saatiin.

Parhaillaan kolmansia annoksia annetaan Suomessa immuniteetin puutteesta kärsiville sekä pian myös hoitohenkilökunnalle, joka on saanut aiemmat kaksi annosta lyhyellä, 3-4 viikon rokotusvälillä.

Ennen päätöstä kolmansien annosten antamisesta laajemmin väestölle kerätään THL:ssä rokotteista lisää tietoa kahden 12 viikon välein annettujen annosten suojatehon hiipumisesta.

Nohynekin mukaan kolmansien koronapiikkien väestötason antaminen aloitetaan todennäköisesti vanhuksista ja heistä edetään samassa järjestyksessä kuin rokotusohjelman alussa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ei ole toistaiseksi tullut yhtään kolmannen rokoteannoksen jälkeistä haittailmoitusta.

Kaikkiaan Fimea on käsitellyt 7.9. mennessä vajaat 3700 haittailmoitusta, joista vakavia on ollut vajaat 2400. Noin 11 000 haittailmoitusta odottaa Fimeassa käsittelyä. Suomessa on annettu yli 7 miljoonaa koronarokotetta.

