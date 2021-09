Turkuun suunniteltu suurkonsertti järjestetään ensi vuonna – metalliyhtye Slipknot taas esiintyjäksi

Turussa järjestetään ensi kesänä kaksipäiväinen suurkonsertti, jossa esiintyy useita metalli- ja rockyhtyeitä.

Suurkonsertin pääesiintyjäksi on tulossa metalliyhtye Slipknot, joka on myös festivaalin kehittäjä.

Turku joutui aiemmin tänä vuonna perumaan koronapandemian takia elokuulle suunnitellun suurkonsertin. Myös Slipknot ilmoitti tuolloin konserttinsa perumisesta. Slipknotin piti avata uusi konserttialue Turun satama-alueella.

Nyt festivaali laajenee kaksipäiväiseksi. Esiintyjinä Knotfest-nimen saaneessa tapahtumassa on Slipknotin lisäksi muun muassa Nightwish, Euroviisuissa Suomea edustanut Blind Channel ja brittiläinen Bring Me The Horizon. Esiintyjiä on Turun tiedotteen mukaan tulossa vielä lisää.

– Slipknotin suurkonsertti oli jo itsessään todella kova julkistus Turkuun, mutta vielä sen muuntautuminen legendaariseksi kaksipäiväiseksi Knotfestiksi tekee tapahtumasta ehdottomasti ensi kesän kovimman raskaamman musiikin kohokohdan Suomessa, mainostaa tiedotteessa turkulaisen Sunborn Liven promoottori Pietu Sepponen.

Knotfestin Turussa sijaitsevasta tapahtuma-alueesta sekä aikatauluista kerrotaan lisää festivaalin lähestyessä. Festivaalin järjestelyistä vastaavat Fullsteam Agency ja Sunborn Live.

Viime vuoden Slipknotin konserttiin ostetut liput käyvät sellaisenaan tämän vuoden tapahtumassa. Tiedotteen mukaan jo ostetut liput on myös mahdollista päivittää 21. marraskuuta asti Knotfestin 2 päivän lipuiksi maksamalla lipputyyppien välinen hintaero.

