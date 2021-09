Neea Kurri, 21, sai ensimakua EU-vaikuttamisesta tulevaisuusfoorumissa Strasbourgissa – "Haluaisin nostaa esiin samat lähtökohdat kaikille taustasta riippumatta"

Kokkolalainen Neea Kurri vietti viime viikonlopun EU:n tulevaisuusfoorumin ensimmäisessä kansalaispaneelissa yhtenä neljästä, satunnaisesti valitusta suomalaisesta. Foorumin tarkoituksena on saada EU-kansalaisten ääni kuuluviin ja koota tietoa siitä, mitä ihmiset EU:lta haluavat.

Kaikkiaan paneeleita on neljä eli mukana on 800 ihmistä.

Matkaan kuului täysistuntoja, joissa kaikki 200 panelistia saivat tietoa. Niiden jälkeen jakaannuttiin pienempiin paneeleihin, joissa mukana oli noin 15 henkeä enintään viidestä kansallisuudesta.

Paneeleissa keskusteltiin eri aiheista; Neea Kurrin ryhmän teemat olivat työllisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä vahvempi talous.

– Ne olivat itse asiassa varmaan parhaat aiheet, joita olisin voinut toivoa, sanoo Kurri.

Kaikki puhuivat omaa äidinkieltään, apuna toimivat tulkit. Aivan helppoa se ei silti ollut.

– Olihan se suomalaiselle vaikeaa. Ei oikein meinannut uskalla avata suutaan, varsinkin kun suomeksi tulkkaus kesti niin kauan, että toiset ehtivät jo avata suunsa, sanoo Neea Kurri.

Tulkkien tyyli ja nopeus vaihteli. Osa käytti paljon poliittista kieltä, osa taas puhui arkisemmin.

Toisten panelistien kuvaukset oman kotimaan työllisyys- ja koulutusasioissa saivat kokkolalaisen ajattelemaan, miten hienoa onkaan olla suomalainen.

Lue myös: Kaksisataa arvalla valittua ihmistä pui tänä viikonloppuna mitä EU:n pitäisi tehdä, mukana neljä suomalaista – "Oli täysi yllätys"

Tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet tärkeitä Neea Kurrille

Kansalaispaneelit ovat EU:n tulevaisuuskonferenssin toinen vaihe. Ensimmäisessä kerättiin ja saatiin netissä noin 7 000 ideaa, joista osaa paneeleissa työstetään.

Seuraava kokoontuminen on etänä, ja ennen sitä osallistujat voivat vaihtaa ideoita yhteisellä foorumilla.

Joulukuussa kokoonnutaan vielä Dublinissa. Siellä Neea Kurri haluaisi nostaa esiin yhtäläiset lähtökohdat kaikille riippumatta siitä, tuleeko varakkaasta perheestä.

– Että saisit silti hyvän koulutuksen ja työpaikan ja voisit itse vaikuttaa siihen, millaisen elämän saat eikä se olisi perinnöllistä, sanoo Kurri.

Myös tasa-arvo on kokkolalaisnaiselle tärkeä, mutta se ei kuulu hänen paneelinsa aiheisiin.

Neea Kurri pääsi Strasbourgissa mukaan kansalaispaneeliin, jolla haetaan ihmisten näkemyksiä EU:sta. Kuva: Janne Toivonen / Yle

Nuoret hyvin edustettuina, koska puhutaan tulevaisuudesta

Koko matka oli Neea Kurrille melkoinen yllätys. Kesällä tullut puhelinsoitto tarjosi ilmaisia matkoja vaikuttamaan, eikä perhe tahtonut heti uskoa, ettei kyseessä olisi ollut pila.

Kurri päätti kuitenkin jo puhelun aikana lähteä mukaan. EU-asioissa hän ei ole ollut mitenkään aktiivinen, ja politiikka on muutenkin hänelle vierasta. Mutta sitä toivottiinkiin: ettei osallistujilla ole erityisiä suhteita politiikkaan.

Panelistit on valittu satunnaisesti. Suomessa se tapahtui gallup-yhtiö Kantarin soittokierrroksen avulla.

Ikäjakauma on 16–80 vuotta, väkeä on kaupungista ja maaseudulta, työttömiä, työssäkäyviä ja eläkeläisiä. Painotus on kuitenkin nuorissa. Suomesta mukana on Kurrin lisäksi kaksi työikäistä ja yksi eläkeläinen.

Neea Kurri on 21-vuotias ylioppilas, joka haaveilee oikeustieteelliseen pääsystä. Tulevaisuuden toiveena on työ tuomarina tai syyttäjänä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun keskiviikkoon 22.9. kello 23 saakka.