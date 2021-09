Nordean asiakkaiden tileille ilmestyi maanantaina ylimääräisiä katevarauksia, korjaustyö yhä kesken – Finanssivalvonta pitää häiriötä vakavana

Häiriö ilmeni maanantaina aamulla. Joillakin Nordean asiakkailla ylimääräinen katevaraus on ylittänyt tilin saldon, jolloin tililtä ei ole voinut tehdä uusia ostoksia.

Häiriö ilmeni maanantaina aamulla. Joillakin Nordean asiakkailla ylimääräinen katevaraus on ylittänyt tilin saldon, jolloin tililtä ei ole voinut tehdä uusia ostoksia. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Finanssivalvonnan mukaan Nordean häiriötilanne on vakava, koska sillä on vaikutusta asiakkaiden tilitilanteeseen. Osalla Nordean korttiasiakkaista on näkynyt pankkitilillään sekä veloitettu korttimaksu että katevaraus samasta ostoksesta. Suurin osa ylimääräisistä katevarauksista on poistettu, kerrotaan Nordeasta.

Pankkien toimintaa valvova Finanssivalvonta (Fiva) pitää Nordean pankkipalveluissa tapahtunutta häiriötä vakavana, sillä se vaikuttaa asiakkaiden tilitilanteeseen.

Osalla Nordean korttiasiakkaista on näkynyt pankkitilin tiedoissa sekä veloitettu korttimaksu että katevaraus samasta ostoksesta. Häiriö ilmeni maanantaina aamulla. Pankkikonserni Nordean mukaan lähes kaikki tarpeettomat katevaraukset oli tiistaina päivällä poistettu, mutta korjaustoimenpiteet ovat edelleen kesken.

Pienellä osalla asiakkaista ylimääräinen katevaraus on ylittänyt tilin saldon, jolloin tililtä ei ole voinut hetkellisesti tehdä uusia ostoksia, Nordean viestinnästä kerrotaan sähköpostitse. Pankkikonserni ei ole kertonut, mikä on häiriön syy eli minkä takia osalle asiakkaista on tullut ylimääräisiä katevarauksia.

– Jos tililtä on jo veloitettu summa ja sen lisäksi on saman suuruinen katevaraus, se vähentää asiakkaan käytettävissä olevia rahoja ja häiriö on sillä tavalla vakava, arvioi johtava riskiasiantuntija Anne Nisén Fivasta.

Pankkien tulee tehdä niiden toimintaan vaikuttavasta häiriöstä ilmoitus Finanssivalvonnalle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun häiriö on havaittu . Tämän jälkeen valvojalle pitää ilmoittaa tilanteen muuttumisesta ja tehdä loppuraportti, josta ilmenee häiriön syy sekä se, miten vastaava tilanne pystytään jatkossa välttämään.

Yli vuorokauden kestäviä häiriötä on vähän

Häiriötilanteiden määrää on pystynyt tasaisena viime vuosien aikana. Vuonna 2019 maksuliikenteeseen liittyviä häiriöilmoituksia raportoitiin Finanssivalvonnalle 123. Viime vuonna ja tänä vuonna pankit ovat raportoineet häiriötä suunnilleen samassa tahdissa, Nisén kertoo.

Tyypillisesti pankkien asiakkaisiin vaikuttavat häiriöt saadaan korjattua nopeasti ja ne kestävät lyhyen aikaa.

– Yli vuorokauden kestäviä häiriötä on kaiken kaikkiaan vähän. Esimerkiksi vuonna 2019 noin 15 prosenttia häiriötilanteista kesti yli vuorokauden.

Häiriöt liittyvät Nisénin mukaan usein muutoksiin, joita on tehty tietojärjestelmissä.

– On liki mahdotonta päästä tilanteeseen, jossa häiriöitä ei tapahdu ollenkaan, kun kyse on tietojärjestelmistä. Olennaista on, kuinka nopeasti syy häiriöön löydetään ja miten nopeasti se onnistutaan korjaamaan. Tätä seuraamme hyvinkin tarkasti.

Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki kiinnitti keväällä huomiota pankkiasiointiin liittyviin häiriötilanteisiin. Välimäki pohti kirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun), varautuvatko pankit riittävästi niiden toimintaan kohdistuviin vakaviin häiriöihin. Maaliskuussa Nordean palvelukatko venähti ennakoitua pidemmäksi ja esimerkiksi verkkopankin käytössä ja sähköisessä tunnistautumisessa oli ongelmia useampana päivänä.

Nordean mukaan korttimaksuihin liittyviä häiriöitä esiintyy harvoin ja huoltokatkojen aikana pyritään varmistamaan, että maksaminen toimii.

Kuluttajaliitto: Ottakaa pankkitili eri pankeista

Kuluttajaliittoon ei ole tullut Nordean tämän hetkisestä pankkipalveluhäiriöstä ilmoituksia. Mikäli häiriö aiheuttaa Nordean asiakkaille taloudellista haittaa, siitä tulee saada korvauksia, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

– Nämä ovat kuitenkin haasteellisia tilanteita, sillä haitta pitää pystyä näyttämään toteen. Se voi olla joskus vaikeaa.

Liitto pitää huolestuttavana, että asiakkaiden toimintaan vaikuttavia häiriötä on jatkuvasti. Kuluttajaliitto suosittelee kahden pankin asiakkaana olemista, jotta häiriötilanteisiin pystyy varautumaan kunnolla. Erityisen haitallisia pankkipalveluihin liittyvät häiriöt ovat silloin, jos ne estävät sähköisen tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla, Beurling-Pomoell sanoo.

– Ottakaa vähintään kahdesta pankista tunnukset ja pankkitilit. Tällä tavalla pystyy minimoimaa riskiä siitä, että oma arki voi jopa halvaantua tällaisissa häiriötilanteissa.

