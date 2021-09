Poliisien määrä, syrjäytyminen, järjestäytynyt rikollisuus – eduskunta väittelee sisäisen turvallisuuden uhista, seuraa suorana klo 14 alkaen

Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun sisäisen turvallisuuden selonteosta (siirryt toiseen palveluun).

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) esittelee selonteon, jonka jälkeen kuullaan ryhmäpuheenvuorot ja myös nopeatahtinen debatti. Keskustelu kestää korkeintaan kaksi ja puoli tuntia.

Toukokuussa valmistuneen selonteon mukaan sisäistä turvallisuutta Suomessa uhkaavat muun muassa syrjäytyminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen, väestön ikääntyminen, järjestäytynyt rikollisuus ja kyberrikollisuus sekä ilmastonmuutos.

Selonteon mukaan myös koronapandemia on vaikuttanut Suomen sisäiseen turvallisuuteen. Yhtäältä se on korostanut varautumisen ja huoltovarmuuden merkitystä, toisaalta se on näkynyt mielenterveys- ja päihdehäiriöiden lisääntymisenä.

– Meidän on ehkäistävä ylisukupolvista huono-osaisuutta ja vahvistettava erityisesti niiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, joiden asiat eivät ole hyvin. Näin lisääntyy yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevien kokema turvallisuus, ja tämä vahvistaa myös laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, Ohisalo sanoi toukokuisessa tiedotustilaisuudessa.

Nouseeko poliisien rahat taas keskusteluun?

Poliisin rahoituksesta on käyty syyskauden aluksi kiivasta debattia eduskunnassa. Asia puhututti edustajia muun muassa viime viikkoisella kyselytunnilla.

Selonteossa arvioidaan, että poliisien määrää pitäisi nostaa noin 800:lla vuoteen 2030 mennessä. Nykyisin poliiseja on noin 7 400. Selonteon mukaan poliiseja tarvittaisiin kaikkiaan noin 8 200, jotta voitaisiin turvata poliisin riittävä läsnäolo ja hälytysvaste kaikkialla Suomessa.

Onkin odotettavissa, että oppositiopuolueet nostavat teeman jälleen tänään keskusteluun. Parlamentaarisessa työryhmässä kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit jättivät selontekoluonnokseen varauman.

– Hallitus sumuttaa, kun se sanoo nostavansa poliisien määrää, mutta ei osoita tähän määrärahoja, vaan päinvastoin – leikkauksia, kokoomuksen Mari-Leena Talvitie kritisoi toukokuussa.

– Marinin hallitus aikoo leikata poliisin resursseista vuosina 2022–2023, vaikka korona on lisännyt ihmisten avuntarvetta ja hälytysmääriä. Tämä on vastoin eduskunnan parlamentaarista tahtotilaa eikä kokoomus sitä hyväksy.

