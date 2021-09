Virtain perhesurmassa epäillään virkavirhettä – henkiin jääneen lapsen asioissa rikottu mahdollisesti lakia

Poliisin mukaan on syytä epäillä, että on tehty rikos. Esitutkinta on käynnissä.

Perhesurma aiheutti laajan poliisioperaation Virroilla tammikuussa. Kuva: Marjut Suomi / Yle