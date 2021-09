Nyt myös suomalaisia houkutellaan piikille palkkioilla: paperitehdas antaa työntekijöilleen kylmälaukun, jos he ottavat kaksi rokotetta

Voiko yritys vaikuttaa työntekijöidensä rokoteintoon? 330 henkilöä työllistävä paperitehdas Tervakoski oy päätti kokeilla kannustepalkkiota.

Kanta-Hämeessä Janakkalassa toimiva Tervakoski palkitsee kaksi kertaa rokotettavana käyneet työntekijänsä kylmälaukulla. Itävaltalaisomisteinen yhtiö aloitti palkitsemisen syyskuussa.

Tervakoski oy:n henkilöstöjohtaja Maarit Reunanen kertoo, että yhtiön jakama kylmälaukku on arvoltaan vähäinen. Palkkion avulla yhtiö haluaa kannustaa työntekijöitään ottamaan täyden rokotussuojan ja samalla turvata tehtaan toimintaa.

Työmarkkinajärjestöjen tai Työterveyslaitoksen tiedossa ei ole muita yrityksiä, jotka palkitsevat koronarokotteen ottaneita työntekijöitään.

Silti ainakin myös Kainuussa voi saada palkkion rokotteen ottamisesta. Kuhmon Osuuspankki aloitti kampanjan, jossa se jakaa tuhannelle ensimmäisen rokotteen ottajalle 20 euron lahjakortin. Kajaanissa yrittäjät ja kaupunkikeskustayhdistys taas tarjoavat rokotettaville kahvilakupongin. Kainuun soten mukaan vastaavia kampanjoita on tulossa lisää.

Tervakosken paperitehtaan työntekijät eivät ole kokeneet painostusta ottaa rokote. Kuva: Dani Branthin / Yle

Eri puolilla maailmaa myös julkinen sektori tarjoaa porkkanoita rokotekattavuuden nostamiseksi. Kreikka maksaa 18–25-vuotiaille rokotteen ottamisesta 150 euroa. Yhdysvalloissa eri osavaltiot ovat tarjonneet rokotteen ottajille muun muassa ilmaisen kannabissätkän tai kalastusluvan.

THL:n mukaan taloudelliset rokotekannustimet eivät ole Suomessa tarpeen, koska rokotustahti on muutenkin hyvä.

Pääluottamushenkilö: "Tuskin toimii kannustimena"

Tervakosken paperitehtaalla yli 40 vuotta työskennellyt Matti Hyttinen lähetti esihenkilölleen viestin, jossa hän kertoi saaneensa kaksi rokotetta. Vastauksena tuli peukkuemoji, ja nyt Hyttisellä on uusi kylmälaukku.

– Jos työnantaja antaa lahjan siitä hyvästä, kun haen vapaaehtoisesti kaksi piikkiä, niin antakoot. Hieno ele.

Tehtaan pääluottamushenkilö Jani Markio oli aluksi epäileväinen yhtiön uutta käytäntöä kohtaan. Markion mukaan rokotteista kertominen perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen, eivätkä työntekijät ole kokeneet painostusta.

Hän ei usko palkkion vaikuttavan työntekijöiden päätökseen ottaa rokote.

– On kyse niin pienestä lahjasta, että se tuskin toimii kannustimena.

Markion mukaan tehtaan työntekijöistä noin puolet on kertonut ottaneensa kaksi rokoteannosta.

Tervakoski oy on yksi Janakkalan kunnan suurimmista työnantajista. Kuva: Dani Branthin / Yle

Johtaako palkitseminen epätasa-arvoon työpaikalla?

EK:n asiantuntija Suvi Lahti-Leeve ei näe estettä pienimuotoiselle palkitsemiselle, jos rokotetietojen kertominen perustuu vapaaehtoisuuteen.

– Voisiko verrata siihen, kun yritykset palkitsevat työntekijöitä työhyvinvointia edistävistä toimista? Tämä voisi olla rinnastettavissa esimerkiksi liikunnan tukemiseen.

SAK:n työmarkkinapäällikkö Karoliina Huovila tekee saman rinnastuksen: työnantaja voi palkita työntekijän, joka edistää omaa terveyttään esimerkiksi lopettamalla tupakoinnin.

Huovilan mukaan oleellista on, että työantajat tekevät rokotteen ottamisen mahdollisimman helpoksi työpaikoilla ja kannustavat siihen. Monet yritykset toimivat näin myös influenssarokotteen osalta.

Työmarkkinapäällikkö painottaa, että palkitseminen voi myös johtaa työntekijöiden eriarvoiseen kohteluun.

– Kaikilla on oikeus tehdä rokotuspäätös itse, ja jotkut eivät ota rokotetta terveydellisistä syistä. Jos palkkio on taloudellisesti merkittävä, herää kysymys, onko se liian voimakkaasti ohjaava.

Yli 12-vuotiaista suomalaisista 67,2 prosenttia on saanut kaksi koronarokotetta. Hallituksen tavoitteena on luopua rajoituksista, kun vähintään 80 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on rokotettu kahdesti tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat annokset.

