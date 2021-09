Torikahvilan yrittäjä ehdottaa nuorille kotiintuloaikoja Kouvolassa – yritti saada ilkivallan kuriin kaikin keinoin, mutta tilanne vain paheni

Työ nuorten ilkivallan kitkemiseksi laajenee Kouvolassa.

Viime viikolla kyläläiset kutsuttiin koolle ratkomaan ilkivaltaongelmaa Korialla. Poliisin mukaan nuorten ilkivalta on lisääntynyt alueella selvästi.

Lue lisää: Koko kylä kutsuttiin kasvattamaan nuoria, kun ilkivaltaa ei saatu kuriin – nuoretkin toivovat puuttumista: "Mahdollisimman isolla kädellä"

Tällä viikolla vastaavanlainen tilaisuus järjestetään Valkealassa.

– On ollut ilkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä, some-kuviin tallennettua hölmöilyä, mitä pitää saada jaettua ympäri maailmaa ja saada ehkä sitä kautta arvostusta. Rehtorin viestissä yläkoulun puolelta oli päihteisiin ja nuuskaan liittyvää huolta. Ilmeisesti välitysrinkejäkin on jonkin verran ollut, kertoo Valkealassa asuva Heli Vaija.

Kouvolan Valkealassa on ilmennyt ilkivaltatapauksia. Sofia Linjala, Leevi Päivinen ja Joel Turtiainen kommentoivat tilannetta.

Kouvolan Valkealassa on ilmennyt ilkivaltatapauksia. Sofia Linjala, Leevi Päivinen ja Joel Turtiainen kommentoivat tilannetta.

Tuhotöistä on kiirinyt tietoa eri puolilta kaupunkia.

Ongelmia alkoi ilmetä loppukesän aikana esimerkiksi Kuusankosken torikahvilassa, jossa nuoriso on kokoontunut iltaisin myös aukioloaikojen ulkopuolella. Yleensä he jättivät jälkeensä vain roskia, mutta tuhoja ei tehty.

Kahvila Torikupin yrittäjä Tommi Jattu kertoo suhtautuneensa nuoriin positiivisesti ja olleensa jopa mielissään siitä, että heillä on ollut paikka, mihin ovat voineet kokoontua rauhallisesti. Tilanne kuitenkin muuttui.

– Meno on mennyt koulujen alkamisen aikaan levottomaksi. Nuorten sotkemiset ja huoleton pahantekeminen johtivat siihen pisteeseen, että asensin kahvilaani valvontakamerat.

Roskaaminen on ollut yksi ongelmista.

Roskaaminen on ollut yksi ongelmista. Kuva: Antro Valo

Jattu kertoo olleensa yhteydessä kaupungin turvallisuuspäällikköön ja tehneensä rikosilmoituksen. Hän on myös vedonnut sosiaalisessa mediassa nuorten vanhempiin, että he keskustelisivat kotona nuorten kanssa.

– Juttelin myös itse joidenkin nuorten kanssa tavoitettuani heidät terassilta. Sovimme yhdessä pelisääntöjä, miten alueella saa käyttäytyä, Tommi Jattu kertoo.

Tilanne kuitenkin paheni syksyn edetessä.

– Terassilla rikottiin tuoleja, sotkettiin tusseilla pöytiä, valvontakameraa koitettiin heittää tölkeillä pimeäksi ja kahvilarakennuksen alle oli työnnetty palavaa materiaalia.

Kun Tommi Jattu toissa viikonloppuna meni töihin, oli vastassa kaaos. Terassilla oli tuolit ja pöydät heitelty ympäriinsä ja asiakasteltta oli täynnä roskaa. Jatun mukaan kaupungin lukittu sähkötolppa oli tiirikoitu auki.

– Rahallinen menetys tuhotöistä on onneksi maltillinen. Puhutaan maksimissaan muutaman sadan euron kalustotuhoista, Tommi Jattu sanoo.

Valkealassa Villekullan päiväkodin pihalla olevat pöydät on jo kertaalleen hiottu tänä syksynä. Näky on jälleen tämä.

Valkealassa Villekullan päiväkodin pihalla olevat pöydät on jo kertaalleen hiottu tänä syksynä. Näky on jälleen tämä. Kuva: Antro Valo / Yle

Kolmen lapsen äiti Heli Vaija on sitä mieltä, että vanhempien on tärkeintä puhua lasten ja nuorten, heidän kavereidensa sekä muiden vanhempien kanssa. Hän huomauttaa, että voivottelu ei nyt auta.

– Puhuminen on tärkeää, mutta myös ideointi. Ei pitäisi ruveta voivottelemaan, että onpas meillä ikävästi asiat tai voi kun poliisi tulisi ja hoitaisi tämän asian pois.

Hän huomauttaa, että nuoret haluavat joka tapauksessa kokoontua ja olla yhdessä.

– Miten sen voisi tehdä mahdollisimman turvallisesti ja kivasti? Onko se sitten, että voi tulla koteihin käymään entistä vapaammin vai pitäisikö järjestää paikkoja, tapahtumia ja tilanteita, joissa nuoret saavat ihan rauhassa ja mukavissa fiiliksissä kokoontua?

Kahvilayrittäjä Tommi Jattu on sitä mieltä, että nuorilta puuttuu järkevää tekemistä ja nuorisotiloja. Hän nostaa esiin myös kotiintuloajat, koska pahanteot ovat usein tapahtuneet aamuyöllä.

– Itse muistan lapsuudestani kotiintuloajat. En halua osoittaa ketään sormella. Toki kotioloissa voisi ehkä käydä keskustelua siitä, mitä saa ja ei saa tehdä. Yksiselitteistä ratkaisua lienee vaikea löytää.

Valkealassa asuva Heli Vaija työskentelee ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n Etelä-Suomen aluekoordinaattorina.

Vaijan mukaan nuorten ilkivalta nousee ilmiönä esiin aina ajoittain ympäri maata ja Etelä-Suomea. Hän huomauttaa, että nuoret reagoivat omalla toiminnallaan siihen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

– Nyt varmaan korona on vaikuttanut siihen, että kodeissa ei olla niin läsnä. Ehkä tulee kokoontumisen tarvetta, kun on eletty rajoitettua elämää. Halutaan saada vapautta ja kontaktia muihin. Nämä ikävä kyllä kulminoituvat myös ehkäisevän päihdetyön rintamalla.

Vaijan mukaan ilkivallan kitkemiseen pätevät hyvin pitkälti samat keinot kuin päihteidenkäytön kitkemiseen. Molemmissa avainsana on turvallinen ja rohkaiseva keskusteluyhteys.

– Kun on keskusteluyhteys olemassa, vahvistetaan nuorten toimijuutta ja itsetuntoa, ehkä myös sitä, mikä on oikein ja mikä väärin.

Lue lisää: Joukko kyläläisiä aikoo ratkaista ilkivaltaongelman Kouvolassa – keksivät kolme keinoa, joista yksi on kylällä kulkeva valvontapartio