"Joku tuli tänne, ja nyt me emme pääse töihin", sanoo Jani Forsman – Jyväskylän avovankila karanteenissa, nyt odotetaan koronatestien tuloksia

Jyväskylän avovankilan kaikki vangit asetettiin sunnuntaina koronakaranteeniin, ja heidän on pysyttävä vankilan tiloissa. Karanteenissa on myös osa vankilan henkilöstöstä

Miten arki avovankilassa sujuu, kun iso osa vangeista ja myös osa henkilökunnasta on koronakaranteenissa? Entä miten korona on vaikuttanut avovankilan toimintaan? Lähetyksessä on haastateltavana Jyväskylän avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Tuula Tarvainen sekä Jyväskylän avovankilassa tuomiotaan suorittava Jani Forsman. Toimittajana on Jussi Lindroos.