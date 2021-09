Ovi säppiin, evakuointiliivit päälle tai valoa sähkökatkon keskelle – jyväskyläläiset rehtorit ideoivat Turvakaapin koululaisten suojaksi

Ajatus on yksinkertainen. Vekotin työnnetään ovenkahvan ympärille sisäpuolelta. Kun se on paikoillaan, kahvaa ei voi kääntää. Ovi ei avaudu edes avaimella. Vekottimen voi sujauttaa paikoilleen alle kymmenessä sekunnissa, jos koulua uhkaa ulkopuolinen, jolla on avain.

Vekotin on koulujen oviin tarkoitettu turvalukitsemisväline Säppi, joka sai patentin elokuun lopussa.

Säppi löytyy Turvakaapista, joka on kiinnitetty luokan seinään. Kaapissa on kaikki olennaiset koulutilan turvallisuuteen liittyvät asiat. Ne löytyvät hädän hetkellä nopeasti, vaikka töissä olisi sijainen.

Säpin ja vähän myöhemmin Turvakaapin ideoivat jyväskyläläiset rehtorit Joel Linna ja Juhana Autio.

–Tällaisia ei ole ollut ennen. Olen itsekin vähän yllättynyt. Kaikki näihin tutustuneet ovat olettaneet, että ilman muuta tällaisia pitäisi olla olemassa, Vesangan päiväkotikoulun rehtori Linna sanoo.

Liivejä, karttoja ja valoa

Turvakaapista löytyy myös evakuontiliivejä. Ne puetaan hätätilanteessa päälle ennen evakuoitumista. Selässä oleva numero kertoo, mistä tilasta henkilö on lähtenyt ulos. Se auttaa tarkistamaan kokoontumispaikalla, mistä evakuoitu tulee. Yhden liivin selässä lukee ryhmänjohtaja.

– Luulen, että kun sen liivin laittaa päälle, henkilö tietää sen jälkeen, mitä on tekemässä ja ottaa vastuun tilanteesta, Linna sanoo.

Ovimerkitsimen avulla lähtijät kertovat pelastajille, että tila on tarkistettu ja tyhjä.

Turvakaapissa on myös ohjeet hätäensiapuun sekä kartat evakuontitilanteiden kokoontumispaikasta, palokunnan hyökkäysreiteistä ja poistumisteistä.

Lisäksi kaapista löytyy kaksi valaisinta. Toinen valaisee luokkatilan sähkökatkon sattuessa niin, että tuntia voi jatkaa turvallisesti. Mukana on myös otsalamppu opettajalle.

– Täällä Vesangassa menee sähköt kolme-neljä kertaa talvessa kesken koulupäivän. Se on aika kuumottava hetki, kun talo menee pimeäksi, Joel Linna kertoo.

Arjen turvallisuus näkyväksi

Linnalla on kaikki Säpin prototyypit tallessa. Niitä on ainakin neljä, ja ne syntyivät puolen vuoden aikana. Nyt Linnaa naurattaa, kun hän katselee ensimmäistä versiota.

Työ alkoi vuonna 2018. Kehittely vei puolisen vuotta, patentin hakeminen kaksi ja puoli vuotta.

Sitten Linna huomasi, että oman koulun luokkien turvallisuusratkaisut ovat retuperällä. Hän halusi laittaa kaiken kerralla kuntoon.

– Säppiä pilotoidessa huomasimme, että turvallisuus ei ole yksi pulikka, vaan kyse on kokonaisuuden hallinnasta. Tämän jälkeen pohdimme, että tehdään turvallisuusajatteluun ohjaava kaluste, josta kaikki löytyy tarpeen tullen. Tehdään arjen turvallisuus näkyväksi työntekijöille ja oppilaille.

Säppi ja Turvakaappi saivat siis alkunsa käytännön tarpeista. Rehtorit nimittäin vastaavat koulujensa turvallisuudesta.

Testikäytössä kouluissa

Turvakaappia testataan nyt Vesangan päiväkotikoulussa ja Multialla Sinervän koulukeskuksessa. Säppi on ollut pilottikäytössä Uuraisten koulukeskuksessa ja Laukaan Vehniän koulussa kahden vuoden ajan.

Rehtorit ovat kehittäneet molempia yhdessä viranomaisten kanssa.

Linna toivoo, että suomalaisten oppilaitosten turvallisuus paranisi.

– Viime kädessä kyse on päättäjien ja rakennuttajien arvomaailmasta. Halutaanko nostaa turvallisuus näkyväksi arvoksi ja osaksi arkea. Turvakaappien kustannukset ovat ehkä promillen tai promillen osan luokkaa uuden koulun rakentamisessa.