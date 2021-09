Pokémon-kortit viedään taas käsistä, ja nyt niillä pelaavat aikuisetkin – Kauppias: “Tuhannen euron ostokset ovat ihan tavallisia”

Tässä kädessä on noin tuhat euroa. Christian Tuomen arvokkaimmat Pokémon-kortit ovat täsmäostoksia netistä.

Kaikki kerätään, kaikki kerätään!

Rallatus on tuttu useimmille nuorille aikuisille. Jos on viettänyt lapsuuttaan vuosituhannen vaihteessa, Pokémon-animaatiosarjan tunnuslaulu on todennäköisesti tullut kuultua.

Lyriikat ovat selkäytimessä myös Christian Tuomella. 28-vuotias Tuomi oli ala-asteella, kun hän ensi kerran osti Pokémon-keräilykortteja. Tuolloin innostus jäi lyhytaikaiseksi, mutta tänä vuonna se alkoi kukoistaa.

– Lopetin alkuvuodesta Magic the Gathering -korttipelin ja ajattelin, että voisin harrastaa jotain muuta. Pokémonit olivat valmiiksi tuttuja, Tuomi kertoo.

Christian Tuomi on harrastanut Pokémon-kortteja tosimielellä runsaat puoli vuotta. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Nyt Tuomi omistaa useita tuhansia Pokémon-kortteja. Mies kertoo uhraavansa niille paitsi kaiken vapaa-aikansa, myös merkittävän summan rahaa.

Kortteja olisi todennäköisesti enemmänkin – jos niitä vain olisi tarjolla.

– Nyt on buumi ja se näkyy eioona. Jos ei ole ajoissa liikkeellä, uusia korttisarjoja on vaikea löytää, Tuomi kertoo.

Miljoonan euron markkinat

Suomen suurin keräilykorttien jakelija vahvistaa Tuomen näkemyksen. Tuhansiin kauppoihin ja kioskeihin kortteja toimittavan Lehtipiste Oy:n tuotepäällikkö Tarja Hämäläinen kertoo tänä vuonna myydyn jo viitisen miljoonaa keräilykorttipakkausta.

– Se on tuplasti enemmän kuin viime vuonna. Iso osa tästä selittyy Pokémonilla, Hämäläinen sanoo.

Rahassa mitattuna Lehtipiste on myynyt keräilykortteja tänä vuonna noin miljoonalla eurolla. Hämäläinen ei yksilöi Pokémonin osuutta tästä potista, mutta pitää sitä merkittävänä.

Pokémon-harrastajista osalle tärkeää on pelaaminen, osalle korttien keräily. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Söpöjen animaatio-otusten ohella kuluttajien taskuun on päätynyt myös jalkapallo-, Minecraft- ja jääkiekkokortteja. Korona-aika on lisännyt tänä vuonna näiden kaikkien kysyntää.

– Pokémonilla on 25-vuotisjuhlavuosi, mikä räjäytti kysynnän maailmanlaajuisesti heti tammikuussa. Se johti toimitusvaikeuksiin, jotka ovat kantaneet näihin päiviin saakka, Hämäläinen kertoo.

Pokémon-korttien kasvaneesta kysynnästä on kertonut muun muassa Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC.

– Olemme ottaneet myyntiin kaiken, mitä olemme Suomeen saaneet. Kauaa ne eivät ole hyllyillä pysyneet. Sikäli voi sanoa, että tämä on ollut erityisesti Pokémonin vuosi, Hämäläinen toteaa.

Yhdet keräävät, toiset pelaavat

Hämäläisen mukaan Pokémon-korteista kiinnostuneet voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: pelaajiin ja keräilijöihin.

Keräilijät hankkivat kortteja ihastellakseen niiden yksityiskohtia ja kuvia. Pelaajat taas mittelevät korteilla paremmuuttaan.

Christian Tuomi näkee Pokémonin ennen kaikkea kiehtovana strategiapelinä. Hän pyörittää kotikaupungissaan Joensuussa jopa Pokémon-liigaa, jonka osanottajat haluavat kehittyä pelissä paremmaksi.

Joensuun Pokémon-liigan peleissä käy viikoittain kourallinen innokkaita harrastajia. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

– Se, että korteissa on kivoja hahmoja, on vain bonusta! On minullakin satoja hyvännäköisiä kortteja, joilla ei ole mitään tekemistä pelissä pärjäämisen kanssa, Tuomi virnistää.

Kalleimmasta yksittäisestä kortistaan Tuomi on maksanut nettikaupassa 500 euroa. Kortit ovat sitä kalliimpia, mitä harvinaisempia ja taiteellisempia ne ovat.

Pokémon-korttipelissä pelataan kaksin ja pelaajilla on käytössään 60 kortin pakka. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Joensuun Fantasiapelit-pelikaupan myymäläpäällikkö Kimmo Kukkonen sanoo Pokémonin olevan tänä päivänä jo Magic the Gatheringin veroinen, vakavasti otettava aikuisten korttipeli.

– On ihan tavallista, että joku ostaa kahtena peräkkäisenä viikkona yhteensä tuhannella eurolla pokekortteja. Tähän sijoitetaan paljon rahaa, Kukkonen kertoo.

Lauri Jaatinen innostui Pokémon-korteista tänä vuonna. Hänen arvokkain korttinsa on noin 90 euron hintainen – muttei myynnissä. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Suosiosta kestosuosioon

Pokémonin pitkä ikä kertoo, että japanilaisista pikkuhirviöistä on tullut maailmalla kestosuosikki. Mutta mistä se johtuu?

Alla olevalla videolla aihetta pohditaan Ylen Aamu-tv:ssä vuonna 2000.

Lehtipisteen Tarja Hämäläinen mainitsee yhdeksi syyksi vuonna 2016 lanseeratun Pokémon Go -mobiilipelin. Se toi brändille valtavasti uutta näkyvyyttä ja kasvatti kuluttajat tutustumaan myös keräilykortteihin.

Christian Tuomen vastaus on maalailevampi ja runollisempi.

– Hahmoista ja Pokémon-maailmasta yksinkertaisesti pidetään. Ei tarvitse kuin katsoa Pikachun kuvaa, niin ymmärtää, että tämä juttu elää ikuisesti.

