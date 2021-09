YK:n pääsihteeri: "Maailma on kuilun partaalla", Biden vakuutti sitoutumistaan kansainväliseen yhteisöön – suora lähetys yleiskokouksesta

New Yorkiin kokoontuneet maailman valtionjohtajat aloittavat tänään puheenvuorojensa pitämisen YK:n yleiskokouksessa.

Istunto alkaa kello 16 Suomen aikaa. Päivitämme tähän juttuun tiivistelmiä keskeisten valtionjohtajien puheista. Yllä olevalta videolta voi seurata puheenvuoroja suorana.

Istunnon avaa YK:n pääsihteeri António Guterres, jonka jälkeen alkaa 193 jäsenmaan johtajien pari päivää kestävä puhekierros.

Ensimmäisen varsinaisen puheen pitää Brasilian presidentti Jair Bolsonaro.

Yleiskokouksen vakiintuneena käytäntönä jo 1950-luvulta lähtien on ollut, että ensimmäisen puheen pitää Brasilia. New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan syynä on se, että YK:n alkuvuosina Brasilia oli ainoa joka suostui ottamaan ensimmäisen puheenvuoron, mutta käytäntö on jäänyt elämään ja herättänyt sittemmin muissa valtioissa kateutta.

Brasilian presidentti Jai Bolsonaro saapui YK:n päämajaan yhdessä vaimonsa Michellen kanssa. Kuva: John Minchillo / EPA

Bolsonaro tunnetaan äänekkäänä koronarokotekriitikkona, jota on kritisoitu koronakriisin tehottomasta hoidosta Brasiliassa. Bolsonaro on muun muassa uhonnut olevansa viimeinen brasilialainen, joka rokotetaan.

Maanantaina Bolsonaro kuvattiin syömässä pizzaa kadulla New Yorkissa, oletettavasti siksi, että kaupungin sääntöjen mukaan rokottamattomia ei päästetä ravintoloihin.

New York on halunnut vaatia kokousväeltä rokottautumista, mutta pääsihteeri Guterresin mukaan tällaista vaatimusta YK ei voi jäsenvaltioidensa johtajille asettaa.

Ensimmäisen johtajapuheenvuoron on usein ajateltu määräävän yleiskokouksen hengen. Tänä vuonna yleiskokouksen teemoja ovat koronapandemiasta toipuminen, kestävän kehityksen jälleenrakentaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja YK:n elinvoimaisuuden palauttaminen.

Puheita etänä ja paikan päällä

Toisena puhuu niin ikään perinteiden mukaan yleiskokousta isännöivän Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden.

Myöhemmin tänään ääneen pääsevät myös muun muassa Iranin presidentti Ebrahim Raisi, Turkin Recep Tayyip Erdoğan, Etelä-Korean Moon Jae-in ja Kiinan Xi Jinping.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää tänään puheensa myöhään illalla Suomen aikaa.

Viime vuonna yleiskokous pidettiin käytännössä kokonaan etänä koronan vuoksi. Nyt osa puheista pidetään paikan päällä New Yorkissa, kun taas osa esitetään kokousväelle etukäteen tallennettuina videoina.

Esimerkiksi presidentit Xi ja Raisi puhuvat ainoastaan videon välityksellä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ranskan Emmanuel Macron eivät sen sijaan pidä puheita lainkaan, vaan maita edustavat kokouksessa ulkoministerit.

YK:n pääsihteeri António Guterres vaati maailman johtajilta tositoimia. Kuva: Eduardo Munoz / EPA

Guterres: "Maailman täytyy herätä"

Istunnon avasi YK:n pääsihteeri António Guterres synkällä viestillä.

– Olen täällä kuuluttamassa hälytystä: maailman täytyy herätä. Olemme kuilun partaalla.

Guterres mainitsi keskeisinä kriiseinä koronapandemian, kasvavan eriarvoisuuden, ilmastokriisin, sekä aseelliset konfliktit Afganistanissa, Etiopiassa ja Jemenissä. Näiden kriisien keskellä hän piti huolestuttavina yleisen epäluottamuksen ja misinformaation lisääntymistä.

– Meiltä puuttuu solidaarisuutta ja toimintaa nyt, kun tarvitsemme niitä kaikkein eniten.

Eriarvoisuudesta kertoo Guterresin mukaan esimerkiksi se, että rikkaissa maissa rokotteita on yllin kyllin, kun taas esimerkiksi Afrikan maissa 90 prosenttia ihmisistä odottaa vielä ensimmäistä rokoteannosta. Samaan aikaan ilmastotavoitteiden toteutumisesta ollaan vielä "valovuosien päässä".

Guterres soimasi myös Yhdysvaltoja ja Kiinaa näiden välien kiristymisestä ja ylipäätään maailmassa kasvavista erimielisyyksistä ja kahtiajaoista.

– Tässä on ainekset ongelmiin, jotka voisivat olla paljon kylmää sotaa arvaamattomammat. Luottamuksen palauttamiseksi ja toivon tuomiseksi tarvitaan yhteistyötä, dialogia ja ymmärrystä.

Bolsonaro: Ympäristönsuojeluun panostetaan

Ensimmäisenä valtionjohtajana puhui Brasilian presidentti Jair Bolsonaro, jonka mukaan hänen maansa ympäristönsuojelulait kelpaisivat malliksi koko maailmalle.

Presidentin mukaan hänen hallintonsa on sitoutunut metsien laittoman kaatamisen pysäyttämiseen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vakuutti pitävänsä liittolaisuuksia arvossaan. Kuva: Eduardo Munoz / EPA

Biden: "Yhteistyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan"

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti YK:ssa puheenvuoron ensimmäistä kertaa. Hän vakuutteli Yhdysvaltojen olevan sitoutunut kansainväliseen järjestelmään ja sanoi jälleenrakentavansa liittolaisuuksia.

– Nykypäivänä kunkin oma menestys on sidoksissa toisten menestykseen. Turvallisuutemme, vaurautemme ja vapautemme ovat sidoksissa toisiinsa enemmän kuin koskaan, joten meidän on tehtävä yhteistyötä enemmän kuin koskaan, Biden sanoi.

Keskeisinä tavoitteina Biden mainitsi koronapandemian ja ilmastokriisin pysäyttämisen.

