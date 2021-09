Pirkanmaa palaa koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen – työpaikoilla voidaan siirtyä lokakuussa etätyöstä hybridimalliin

Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän mukaan koronatilanne on kehittynyt alueella parempaan suuntaan. Sairaalahoidon tarve on hiukan vähentynyt, mutta vakavia tautitapauksia esiintyy silti edelleen.

Pirkanmaan koronanyrkillä oli tiistaina positiivista tiedotettavaa. Koronatilanne on mennyt parempaan suuntaan, ja sairaanhoitopiirin alue siirtyy leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kertoi koronatilanteesta, jäljitystyöstä ja suosituksista mediainfossaan. Asiantuntijoina olivat johtajaylilääkäri Juhani Sand, ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine.

Asiantuntijoiden mukaan sairaalahoidon tarve on hiukan vähentynyt Pirkanmaalla. Koronaviruksen taudinkuva ei silti ole muuttunut, ja vakavia tautitapauksia esiintyy edelleen myös Pirkanmaalla.

Ei yhtään täysrokotettua sairaalahoidossa

Eniten sairaalahoitoa ovat elo–syyskuussa tarvinneet rokottamattomat 40–59-vuotiaat. Pandemiaohjausryhmän mukaan rokottaminen vähentää kaikissa ikäryhmissä oireiseen koronatautiin sairastumista. Jo ensimmäinen rokote lähes puolittaa sairastuvuuden. Toinen rokote tuo tehokkaan ja pitkäaikaisen suojan.

Johtajaylilääkäri Juhani Sand totesi tiedotustilaisuudessa, että syyskuussa sairaalahoidossa ei ole ollut koronaviruksen takia yhtäkään täysrokotettua.

83,6 prosenttia pirkanmaalaisista yli 12-vuotiaista on nyt ottanut ensimmäisen koronarokotteen. Viikon aikana ykkösrokotteen rokotusprosentti on noussut vain 0,6 prosenttiyksikköä. Toisen rokotteen on saanut 63,6 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Etätyöstä siirrytään hybridimalliin

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suositteli tiistaina, että etätyösuosituksen päättyessä työpaikoilla sovellettaisiin lokakuun alusta alkaen hybridimallia. Työpaikalla lähityössä olisi vain esimerkiksi puolet työntekijöistä kerrallaan, jos se työn luonteen vuoksi on mahdollista.

Lokakuun alusta THL:n riskiluokituksen mukaisissa matalan riskin yleisötapahtumissa, kuten teatterissa ja konserteissa, joissa on omat paikat, voidaan ottaa korkein sallittu asiakasmäärä. Esimerkiksi naulakoilla ja ravintolapalveluissa tulee kuitenkin välttää ruuhkien syntymistä.

Maskisuositus jatkuu Pirkanmaalla edelleen.

Näytemäärät laskivat kolmanneksella

Koronan ilmaantuvuus Pirkanmaalla on kahden viime viikon ajalta 91 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten testitulosten osuus testatuista on viime viikon ajalta 2,6 prosenttia.

Testausta on nyt suunnattu kohderyhmälle, jolla on aiempaa todennäköisemmin positiivinen tulos. Näytemäärät ovat vähentyneet noin kolmanneksella edellisviikosta. Ylilääkäri Jaana Syrjäsen mukaan ilmaantuvuusluvut eivät ole enää vertailukelpoisia aikaan, jolloin kaikki oireiset ohjattiin matalalla kynnyksellä testiin.

Sairaanhoitopiiri luopuu pandemiaohjausryhmän linjauksen mukaan päivittäisestä tartuntalukujen tviittaamisesta. Luvut julkaistaan edelleen arkisin Taysin verkkosivuilla. Mahdollisista merkittävistä joukkoaltistumisista kuitenkin tiedotetaan. Tartunta- ja rokotustilanteesta tiedotetaan viikoittain.

Viime viikolla 185 tartuntaa

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 185 koronatartuntaa. Niistä 125 tapauksessa eli 68 prosentissa tapauksista selvitettiin tartunnan lähde.

Samasta perheestä tai taloudesta tartunnan sai 77 henkilöä. Sukulaisten ja ystävien tapaamisista kertyi 24 tartuntaa. Ulkomailta tuli 11 tartuntaa.

Kuudelta eri työpaikalta tuli yhteensä kuusi tartuntaa. Kouluista tuli kaksi tartuntaa. Lisäksi yksittäiset tartunnat saatiin hoivalaitoksesta, päiväkodista, yksityisistä juhlista, vapaa-ajan harrastuksesta ja liikennevälineestä.

Ravintoloista tai yleisötapahtumista ei tilastoitu tartuntoja.

Juttua on päivitetty mediainfon aikana.