Viranomaiset eivät saaneet metsässä vuosia toiminutta "Telebaaria" kuriin – nyt sen asiakkaille halutaan perustaa virallinen olohuone

Noin kahden kilometrin päässä Kouvolan ydinkeskustasta on metsikkö, jota kutsutaan yleisesti Telebaariksi.

Eskolanmäessä toimivan kaupan takana sijaitsevassa puistossa on käynyt jo vuosien ajan joukko ihmisiä juomassa alkoholia. Tästä on aiheutunut häiriöitä lähiympäristöön.

Alueen vieressä on esimerkiksi yli 500 oppilaan koulu ja viime vuonna valmistunut päiväkoti.

Tilannetta on seurattu kaupungissa pitkään. Viranomaiset ovat vuosien varrella yrittäneet keksiä ratkaisua Telebaarin lopettamiseksi. Tämä ei ole kuitenkaan onnistunut.

Nyt metsässä oleskelevat halutaan jälleen häätää pois.

Kaksi kaupunginvaltuutettua on aiemmin jättänyt valtuustoaloitteen siitä, että kaupunginhallitus selvittäisi poliisin mahdollisuudet lisätä Eskolanmäen asukkaiden ja kaupan turvallisuutta puiston alueella.

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen viime keväänä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.