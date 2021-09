Kontiolahden vanhan varuskunnan on annettu rapistua jo 8 vuotta – nyt alueen uudistusta yritetään taas kerran

Kontiorannan entiselle varuskunta-alueelle kaavailtu vapaa-ajankeskus saattaa sittenkin toteutua. Kontiolahden kunnan tavoitteena on solmia rakentamisesta aiesopimus vielä tämän vuoden puolella. Kontiorannassa on jo alkanut vanhojen varuskuntarakennusten purkutyöt.

Kontiolahden kunnanjohtajan Jari Tuonosen äänessä on jälleen toiveikkuutta.

Kontiorannan entiselle varuskunta-alueelle suunniteltu vapaa-ajankeskus on kariutunut kerta toisensa perään rahoituksen puutteeseen, mutta nyt suunnitelmat ovat nytkähtämässä eteenpäin.

Kontiolahden kunta on keväästä lähtien neuvotellut vapaa-ajankeskuksen rakentamisesta Höytiäisen rantamaisemiin. Tuonosen mukaan alueesta on kiinnostunut ryhmä kotimaisia toimijoita.

– Neuvottelukumppani on vakavasti otettava joukko toimijoita. Heillä on vahvat verkostot niin kotimaassa kuin maailmalla, Tuononen kertoo.

Suunnitelmissa ekologinen matkailun ja vapaa-ajan keskus

Paperilla Kontiorantaan suunniteltu vapaa-ajankeskus on hulppea. Runsas vuosi sitten valmistuneeseen yleissuunnitelmaan on hahmoteltu näyttävä lomakylä ja kylpylähotelli, yleinen sauna uima-altaineen, ravintoloita, baareja ja kauppoja. Kaikessa rakentamisessa ohjenuorana on ekologisuus: vapaa-ajankeskuksen on tarkoitus olla hiilineutraali.

Kunnanjohtaja on muotoilussa maltillisempi. Ensi alkuun vapaa-ajankeskus tarkoittaisi Jari Tuonosen mukaan lomakylää, myöhemmin mahdollisesti kylpylähotellia.

Runsas vuosi sitten julkaistussa yleissuunnitelmassa hahmoteltiin, miltä hotelli ja lomakylä voisivat näyttää. Kontiolahden kunta painottaa, että lopputulos voi olla erilainen. Kuva: Arkkitehtitoimisto Ponkala Oy

Kahdeksassa vuodessa kehitys ollut hidasta

Matkailukeskuksen toteutuminen olisi Kontiolahdella iso uutinen, sillä vanhan varuskunta-alueen kehittäminen on edennyt tuskallisen hitaasti.

Puolustusvoimat luopui Kontiorannasta vuoden 2013 lopussa. Tyhjentyneen varikkoalueen halleihin löytyi nopeasti yritystoimintaa. Samoin entisen kantahenkilökunnan asuinalue on kokenut muodonmuutoksen. Vanhoja taloja on purettu ja tilalle rakennetaan kovalla vauhdilla uutta asutusta. Entiset upseerikerhot ovat nyt päiväkoti ja kylätalo.

Varuskunnan ydin kasarmeineen on kuitenkin pysynyt muuttumattomana aina tähän syksyyn saakka. Näin siitä huolimatta, että vapaa-ajankeskus nousi uutisotsikoihin ensimmäisen kerran jo vuonna 2014.

Kantahenkilökunnan entinen asuinalue tunnetaan nykyään Kruununrantana. Lähes kaikista alueelle rakennetuista pientaloista on järvinäköala Höytiäiselle. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Nostalgiaa huokuvat sotilaskoti ja uimahalli katoavat maisemasta

Kävi neuvotteluissa miten tahansa, Kontiorannan maisema muuttuu.

Kontiolahden kunta purkaa lähiviikkojen aikana varuskunnan vanhan vesilaitoksen, sotilaskodin, uimahallin ja syöksyvenevarastot. Kiinteistöpäällikkö Jari Rissasen mukaan rakennukset olivat niin huonossa kunnossa, ettei niistä olisi ollut iloa enää kenelläkään.

Kontiolahden kiinteistöpäällikkö Jari Rissasen mukaan uimahallin kunnostaminen oli pitkään kuntalaisten toive. Perusteellinen remontti olisi kuitenkin maksanut miljoonia. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Kaikkia varuskunnan rakennuksia ei kuitenkaan lanata vielä maan tasolle. Kasarmit, ruokala, sairaala ja esikunta jäävät ainakin toistaiseksi pystyyn.

– Odotellaan alueen kehittämistä, mihin suuntaan asiat on menossa, Rissanen toteaa.

Suurin osa rakennuksista on kylmillään, mutta osa on vielä käytössä. Esimerkiksi ruokala toimii Kontiolahden kunnan varastona. Myös yhdessä kasarmeista on uutta elämää.

Lähes kaikissa tyhjissä varuskuntarakennuksissa on tehty ilkivaltaa. Pahiten on kärsinyt uimahalli. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Hiihtolajien valmennuskeskus löysi uuden kodin Kontiorannasta

Tuija Vinkka on juuri saapunut muuttokuorman kanssa Taivalkoskelta Kontiorantaan. Tarkoituksena on jatkaa yritystoimintaa uudella paikkakunnalla.

Vinkan yritys Vaara Sport järjesti Taivalkoskella täyden palvelun harjoitusleirejä nuorille lumilajien harrastajille. Sama yritysidea on käytössä Kontiolahdella sillä erotuksella, että nyt mukana on enemmän kumppaneita. Esimerkiksi majoitustilat järjestyivät Karelia Bedin kautta vanhasta kasarmista.

Pohjois-Karjalan prikaatissa Kontiorannassa palveli vuosittain noin 1400 varusmiestä. Viidestä kasarmista on käytössä enää yksi. Karelia Bed on majoittanut kasarmissa muun muassa ulkomaalaisia marjanpoimijoita, jatkossa tiloissa yöpyy junioriurheilijoita. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Vinkan mukaan mahdollisuus yhteistyöhön oli yksi syy Kontiolahdelle muuttamiseen. Pieni toimija kun ei pysty tarjoamaan kaikkea yksin.

– Teemme yhteistyötä Kontiolahti Outdoorin kanssa. Heillä on laaja valikoima vuokravälineitä ja ohjelmapalveluja, mutta heiltä puuttuu majoitus- ja ruokapalvelujen järjestäjä. Me täydennämme sitä.

Myös puitteet ympärivuotisen harjoituskeskuksen pyörittämiseen ovat Vinkan mukaan Kontiolahdella paremmat kuin Taivalkoskella. On rullarata sulan maan harjoitteluun, ensilumenlatu, hyvät pyörätiet ja kilometrikaupalla polkureitistöä.

Tuija Vinkka on Kontiorannan uusin yrittäjä. Hiihtolajien harjoituskeskuksen on tarkoitus avata ovensa yhtä aikaa ensilumenladun kanssa eli lokakuun puolivälissä. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Pohjois-Karjalassa vireillä useita matkailuhankkeita

Vaara Sportin harjoittelukeskus on Kontiorannalle mieluinen tulokas, sillä suunnitelmien mukaan Kontioranta erottuu muista lähiseudun matkailukohteista ekologisuudella ja kattavilla liikuntapalveluilla.

Kilpailevia lomakohteita Pohjois-Karjalassa riittää. Esimerkiksi luontomatkailijoita houkutteleva Koli on vain 50 kilometrin päässä.

Kolin matkailun suuntaviivoista saadaan tietää lisää lähiaikoina, kun ehdotus alueen uudeksi osayleiskaavaksi tulee nähtäville. Kaavaluonnoksessa on varauduttu peräti 25 000 uuden petipaikan rakentamiseen.

Matkailurakentaminen on tapetilla myös Nurmeksessa, missä Pohjois-Karjalan Osuuskauppa yrittää saada luvan kylpylähotellin laajentamiseen.

Kontiorannassa seuraava rajapyykki on vuoden lopussa. Kunnanjohtaja Jari Tuonosen mukaan neuvottelujen pitäisi olla siihen mennessä paketissa.

– Olen toiveikas, että pääsemme ainakin esisopimukseen tämän vuoden puolella, Tuononen sanoo.

Kontiorannan vanha varuskunta sijaitsee matkailun kanssa ihanteellisella paikalla Höytiäisen rannalla. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Aiheesta voi keskustella 22.9.2021 kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Kontiorantaan on suunnitteilla iso ekohotelli ja lomakylä – hanke lanseerattiin Kiinassa urheilumessuilla