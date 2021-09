Kanadan Justin Trudeau jatkaa vähemmistöhallituksen pääministerinä – 4 syytä, miksi hänen uhkapelinsä vaaleissa ei tuonut jättipottia

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on varmistanut maanantaina pidetyissä parlamenttivaaleissa jatkokauden pääministerinä.

Hän joutuu kuitenkin muodostamaan maahan vähemmistöhallituksen, sillä Trudeaun liberaalipuolue ei onnistunut saavuttamaan parlamentaarista enemmistöä eli saamaan yli puolta kansanedustajapaikoista toisin kuin vuoden 2015 vaaleissa.

Liberaalit menettivät parlamentaarisen enemmistön jo vuonna 2019, mistä lähtien Trudeau on hallinnut maata lähinnä vasemmistolaisen Uudet demokraatit -puolueen tuella.

Äänisiirtymät puolueiden kesken jäivät pieniksi. Liberaalit ovat saamassa maanantai-iltapäivän laskennan ja ennusteen mukaan 158 paikkaa eli puolue saisi yhden paikan lisää. Parlamentaariseen enemmistöön vaadittaisiin 170 paikkaa.

– Annoitte meille selvän mandaatin palata töihin johtamaan Kanada pandemian läpi kohti valoisampaa tulevaisuutta, Trudeau kuitenkin hehkutti voiton puheessaan Montrealissa tiistain vastaisena yönä.

Pääoppositiopuolue konservatiivit näyttää tuoreimmanlaskenta- ja ennustetilanteen mukaan menettävän kaksi paikkaa eli se on saamassa 119 kansanedustajaa läpi uuteen parlamenttiin. Uudet demokraatit saisivat 25 paikkaa, mikä on yhden paikan lisäys.

Ääntenlaskenta on kuitenkin vielä kesken ja pieniä muutoksia voi tulla.

Konservatiivijohtaja Erin O'Toole myönsi tiistain vastaisena yönä, että hänen puolueensa jää oppositioon myös uudessa parlamentissa. Kuva: Alamy/All Over Press

Kanada on selvinnyt koronapandemiasta etenkin eteläistä naapuriaan Yhdysvaltoja paremmin. Maailman maiden koronatilanteesta löydät tietoa Ylen koronagrafiikoista.

Trudeau julisti maahan ennenaikaiset vaalit kesken koronapandemian, vaikka edelliset pidettiin vasta vuonna 2019.

Tässä neljä syytä, miksi Trudeaun uhkapeli ei kuitenkaan toiminut hänen uskomalla tavallaan eivätkä äänestäjät palkinneet häntä koronanhoidosta parlamentaarisella enemmistöllä.

1. Osa äänestäjistä piti ennenaikaisia vaaleja poliittisena pelinä

Sen jälkeen, kun Trudeau julisti ennenaikaiset vaalit elokuussa, hänellä oli vaikeuksia vakuuttaa äänestäjät niiden tarpeellisuudesta keskellä pandemiaa. Hänen vähemmistöhallituksensa oli vakaa eikä sillä ollut kaatumisuhkaa.

Oppositio syytti häntä poliittisesta pelaamisesta ja oman edun tavoittelusta. Olemattomat liikahdukset voimasuhteissa kielivät, että äänestäjäkuntakaan ei vaaleista sen kummemmin innostunut.

2. Pandemia-pelikortti ei pitänyt

Trudeau rakensi koronakampanjansa omasta mielestään onnistuneeseen pandemian hoidon varaan. Kuten hallitukset ympäri maailman, Trudeaun hallitus on käyttänyt miljardeja talouden tukemiseen ja yhteiskunnan sulkemisesta johtuvien haittojen korvaamiseen.

Kanadalaiset ovat hitaasta alusta huolimatta nyt yksi kattavimmin rokotetuista kansoista, täysin rokotettuja on jo yli 70 prosenttia väestöstä.

Trudeau uskoi, että hänet palkittaisiin tästä vaaliuurnilla. Hän maalasi kampanjassaan kuvaa, kuinka paljon huonommin asiat maassa olisivat, jos pandemian aikana johdossa olisivat olleet konservatiivit.

Liikkuvat äänestäjät eivät tätä ostaneet ja pandemia-pelikortti jäi Trudeaun käteen.

3. Trudeau-väsymys

Pitkä, komea pääministeri on kanavoinut poliittisella urallaan samankaltaista julkkisimagoa kuin aikoinaan isänsä Pierre Trudeau, mikä on näyttäytynyt kansikuvana The Rolling Stone -lehdessä, kuvareportaasina Vogue-muotilehdessä ja lukemattomissa muissa julkaisuissa (siirryt toiseen palveluun) ei-tyypillisinä poliitikkojuttuina.

Lue tästä Ylen aiempi artikkeli Justin Trudeaun nuoruuden seikkailusta Afrikassa, missä hänellä oli suomalainen matkakumppani.

Kanadalaiset vaaliasiantuntijat arvioivat uutistoimisto AP:n mukaan, että pääministeriin kohdistuvat korkeat odotukset ja hänen julkisuuskuvansa aiheuttavat maassa myös ärtyneisyyttä häntä kohtaan.

4. Karismaattinen tukipuolueen johtaja ja konservatiivit maltillisina

Osittain syytä Trudeaun puolihaaleaan vaalivoittoon voidaan hakea myös vastapuolueista. Vasemmalta Trudeau ei onnistunut hankkimaan uusia äänestäjiä, koska Uudet demokraatit menivät vaaleihin karismaattisen Jagmeet Singhin johdolla.

Vasemmistolaisen Uudet demokraatit -puolueen johtajasta Jagmeet Singhista tulee uudessakin parlamentissa Trudeaun tärkein tukija. Kuva: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Uusiin demokraatteihin vuotaa kannatusta etenkin nuorten ja alkuperäiskansoihin kuuluvien äänestäjien joukosta. Alun perin muun muassa tänä vuonna Kanadassa paljastuneiden historiallisten julmuuksien oli uskottu aktivoivan alkuperäiskansoja ja heidän asiaansa tukevia äänestäjiä.

Vaikka pienpuolue kasvaneekin paikkamääräänsä vain paikalla tai kahdella, täältä suunnalta Trudeau ei tarvitsemaansa tukea saanut itselleen.

Lopulta myös värittömänä pidetty konservatiivijohtaja Erin O'Toole oli näissä vaaleissa hankala vastustaja. O'Toole on vienyt konservatiiveja keskusta-oikeistolaiseen suuntaan. O'Toole julistautui jopa kampanjassaan edistykselliseksi.

Kun kanadalaisilla oli valittavanaan kolme itseään edistyksellisenä pitävää johtajaa, ei ihme, ettei maa näissä vaaleissa järissyt.

