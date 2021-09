Terveystalo ostaa ahvenanmaalaisen Medimarin

Terveysjätti Terveystalo ostaa Ahvenanmaalla toimivan Medimar-yhtiön.

Medimar Scandinavia on yksityinen terveydenhuollon toimija Ahvenanmaalla ja yhtiössä työskentelee noin 40 ihmistä. Asiakkaita Medimarilla on Ahvenanmaalla noin 500 ja se on erikoistunut työterveyteen. Yhtiö on perustettu vuonna 1991.

Terveystalo on allekirjoittanut sopimuksen Medimarin ostamisesta omistajien kanssa, jotka edustavat 80 prosenttia yhtiön osakkeista. Terveystalo kertoo tiedotteessaan, että sen tavoitteena on hankkia kaikki osakkeet. Kauppa toteutuu loppuvuoden aikana.

Medimarin työntekijät siirtyvät Terveystaloon vanhoina työntekijöinä ja toiminta jatkuu Ahvenanmaalla entisissä tiloissa.