Näin syntyy suosikkisarja Sohvaperunat – halukkaita ohjelmaan on sankoin joukoin, mutta "sohvikseksi" ei kelpaa kuka tahansa

Onhan se aika kummallista: ihmiset katsovat televisiosta, kun toiset katsovat televisiota. Sohvaperunoiden fanit tietävät, että ohjelma hurmaa, koska sohvalla istuu aivan tavallisia suomalaisia ja tunnelma on kotoisa.

He ovat täällä taas: Pinja ja Sanna, Mici ja Maicci sekä Jorma ja Soile! Tapaamme ennestään tutut ja uudet sohvaperunat lokakuussa. Silloin alkaa jo sarjan kahdestoista tuotantokausi.

Tunnelmaan päästään jo tämän viikon perjantaina, kun televisiossa nähdään viime kauden parhaita paloja.

Jälleen sohvapöydälle nostetaan juomat, sipsit ja dippikastikkeet, ja televisio-ohjelmien ruotiminen voi alkaa. Katsojalle syntyy mielikuva suorasta lähetyksestä – siellä ne sohvikset katsovat kanssani televisiota.

Ohjelman tuottaja Ellinoora Uusi-Kartanon mielestä Sohvaperunat on kuin siirtymäriitti, jonka myötä laskeudutaan viikonlopputunnelmiin.

– Me tekijät puhumme sohvisyhteisöstä. Ohjelman katsominen on yhteisöllinen kokemus ja sohvikset kuin ystäviä, joiden kanssa kokoonnutaan perjantaisin.

Sohvaperunat-ohjelman tuottaja Ellinoora Uusi-Kartano kuvattiin Ylessä Helsingissä. Kuvauspaikoille ei oteta ulkopuolisia, koska koronan takia halutaan olla varovaisia. Kuva: Toni Määttä / Yle

Ellinoora Uusi-Kartano on ollut mukana tekemässä Sohvaperunoita alusta saakka, vuodesta 2015.

– Sohvaperunat on hyvän mielen ohjelma ja Suomi pienoiskoossa. Katsoja pääsee kurkistamaan aivan tavallisten ihmisten koteihin.

Kotikatsomoille osallistujista kerrotaan vain etunimet. Heitä ei saa haastatella esimerkiksi tähän juttuun.

– Jos he kertovat jo ennakolta elämästään tai miten ohjelmaa tehdään, taika katoaa. On parempi, että opimme tietämään heistä vähitellen, pala palalta, Uusi-Kartano sanoo.

Sohvalle on tungos

Vuosien varrella sohviskokoonpano on vaihtunut useita kertoja, kun mukaan on tullut uusia kasvoja ja osa vanhoista on lopettanut.

Sohvalle halutaan tavallisia, eri-ikäisiä suomalaisia ja eri puolilta Suomea.

Uudelle tuotantokaudelle pareja etsittiin Pohjois-Suomesta.

Kaarina ja Sinikka ovat tunteneet toisensa pienestä pitäen. Oululaisystävykset ovat sarjan uusia kasvoja. Kuva: Henri Luoma / EndemolShine

Nyt saamme tutustua oululaisystävyksiin, Kaarinaan ja Sinikkaan sekä Mariin ja Katiin Kajaanista. Heidät valittiin isosta joukosta halukkaita.

– Ei ole olemassa täydellistä sohvaperunareseptiä. Meillä ei ole lokeroita tai laareja, joita yritämme täyttää tietyn laisilla ihmisillä, tuottaja Ellinoora Uusi-Kartano sanoo.

– Kahlaamme läpi hakemuksia, tapaamme ihmisiä ja se jokin hurmaa meidät.

Valitut henkilöt tottuvat kameroihin nopeasti, vaikka eivät olekaan esiintymisen ammattilaisia. Mielipiteitä ja sanottavaa pitää olla, mutta sekään ei ole tärkeintä.

– Hyvä sohvaperuna on vilpitön, aito ja avoin. Hänellä ei saa olla rooli päällä, koska se näkyy, jos esittää.

Myös kajaanilaiset Kati ja Mari ovat ensimmäistä kertaa mukana Sohvaperunoissa. Kuva: Henri Luoma / Yle

Joistakin ohjelmassa mukana olleista on tullut jälkeenpäin tosi-tv-tähtiä. Esimerkiksi Juhani Koskinen ja Sanna Pikkarainen ovat osallistuneet myös Selviytyjät-sarjaan.

Katsojat eivät näe kaikkea

Ellinoora Uusi-Kartano paljastaa, miten ohjelma syntyy.

Sarjan tekijät valitsevat eri kanavilta ohjelmat, joita sohvaperunat eri puolilla maata katsovat tallenteina. He eivät siis oikeasti istu joka ilta television äärellä katsomassa kaikkea, mitä tarjolla on.

– Moni on sanonut, että ohjelma on hyvä tiivistelmä viikon tv-tarjonnasta. Jos ei itse ehdi kaikkea katsoa, niin nyt voi nähdä parhaat palat.

Robottikamera tallentaa sohvaperunoiden spontaanit reaktiot. Samanaikaisesti paikalla, mutta viereisessä huoneessa, ovat myös tuotantotiimiin kuuluvat kuvaaja, äänittäjä ja toimittaja.

– Haluamme säilyttää illuusion, että ihan kuin siellä ei keitään muita olisikaan, ikään kuin vain televisio katselisi heitä.

Rovaniemeläiset Jorma ja Soile ovat jo konkareita. He eläytyvät ohjelmatarjontaan kotona keittiön jääkaapin edessä. Kuva: EndemolShine / Pyry Pietiläinen

Jokaista jaksoa varten materiaalia kuvataan noin 50 tuntia. Kotikatsomoissa siitä nähdään vain murto-osa. Leikattu, valmis pätkä on 50 minuuttia.

Ellinoora Uusi-Kartano toteaa, että ajankohtaisen ohjelman tekeminen vaatii valtavasti työtä.

– Ohjelma näyttää aika pieneltä ja kotikutoiselta, mutta oikeasti taustalla on iso koneisto, joka pyörii ympäri vuorokauden ja koko viikon.

Sohvisfanit kokoontuvat Facebookissa

Sohvaperunat perustuu brittiläiseen formaattiin.

Suomalaisyleisö ei ohjelmasta heti innostunut. Aluksi sarja oli lähinnä pienen porukan kulttiohjelma.

Tuottajalle tahmea alku ei ollut yllätys.

– Ohjelman ideahan kuulostaa järjettömältä, Uusi-Kartano nauraa.

Hän kertoo, että tieto Sohvaperunat-sarjasta levisi vähitellen puskaradion kautta.

Uusi-Kartano laskee, että nykyisin yhdellä jaksolla on parhaimmillaan jo lähes miljoona katsojaa, kun mukaan lasketaan myös suoratoistopalvelu Areenan katsojat.

Ohjelmalla on myös oma aktiivinen Facebook-tilinsä. Kun uusi jakso alkaa, ryhmäläiset kommentoivat Sohvaperunoita sosiaalisessa mediassa.

Keskustelu ohjelmasta on vilkasta myös twitterissä. Kuvassa oululaiset Asta ja Katariina. Kuva: EndemolShine

Palkittu ohjelma yksinäisille

Ohjelma on saanut parhaan viihdeohjelman Kultaisen Venlan jo viidesti. Se on yksi Yle TV2:n ja Yle Areenan suosituimmista ohjelmista.

Ellinoora Uusi-Kartanon mukaan arvokkaimmat kommentit ohjelmasta ovat tulleet yksinäisiksi itsensä tuntevilta ihmisiltä.

– Olemme saaneet palautetta, että kun ohjelmaa katsoo, tuntuu kuin ei olisi yksin.

– Sohviksista on arvokasta, että he voivat auttaa olemalla heidän kanssaan.

Sohvaperunat alkaa Yle TV2:ssa ja Yle Areenassa 1. 10. Perjantaina 24.9. nähdään edelliskauden parhaat palat -koostejakso.

