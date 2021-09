Yli 1 400 delfiiniä teurastettiin hetkessä – 27-vuotias valaanpyytäjä perustelee, miksi Färsaarten perinteen pitäisi jatkua

Tunnelma Färsaarilla on ollut nyt aivan erilainen kuin ennen, sanoo 27-vuotias Tór Marni Weihe.

Sen aiheuttivat sunnuntai-illan tapahtumat puolitoista viikkoa sitten.

Färsaarilla tapettiin tuolloin yhden jahdin aikana jopa 1 428 valkokuvedelfiiniä. Färsaaret on yksi harvoista paikoista maailmassa, jossa valaiden ja delfiinien saalistusta tehdään virallisesti ja järjestelmällisesti.

Tällä kertaa saalis oli selvästi suurempi kuin koskaan aikaisemmin pyydystetty. Julkisuuteen levisi kuvia verestä punaiseksi värjäytyneestä merivedestä. Uutinen herätti suuttumusta eri puolilla maailmaa.

Aiemmin färsaarelaiset valaan- ja delfiininpyyntiperinteen vastustajat eivät tohtineet sanoa mielipidettään ääneen, Weihe kertoo. Nyt siitä on tullut saarella avoin puheenaihe ja kritiikkiä esitetään myös paikallisten keskuudessa avoimemmin kuin koskaan.

Weihe on valaanpyytäjä. Hän kertoo Takaisin Pasilaan -podcastin haastattelussa, että itse asiassa Färsaarten valaanpyyntiperinnettä ei pitäisi kokonaan tuomita. Hänestä se on elämiä kunnioittavaa.

Valaat ja delfiinit tapetaan hetkessä

Valaiden ja delfiinien pyytäminen alkaa yleensä sattumalta. Jokin kalastusalus huomaa, että sopivankokoinen parvi on lähellä Färsaaria ja voisi olla ajettavissa rantaan.

Tarvitaan paljon veneitä, joilla parvi lopulta saadaan ohjattua rantaan.

Valaiden ja delfiinien tappaminen saa paikallisen lain mukaan tapahtua vain tietyillä rannoilla, ja siihen on kehitetty aivan erityinen työkalu, koukku, jolla isokin lauma valaita saadaan hengiltä hyvin nopeasti. Eläimen selkäydin katkaistaan koukun avulla tehokkaasti, se menettää tajuntansa ja kuolee samanaikaisesti.

Weihen mielestä juuri tämä tekee menetelmästä järkevää myös tulevaisuudessa. Toisaalta eläinsuojelujärjestöt ovat arvostelleet juuri Weihen esiin nostamaa menetelmää, koska se tuottaa eläimelle kärsimystä, jos koukku ei osu kohdalleen ensimmäisellä yrityksellä.

– Jos ei tiedä, miten paljon pyyntimenetelmät ovat kehittyneet, jos vain näkee kuvia punaiseksi värjäytyvästä merivedestä, on helppo maalata kuvaa perinteestä, joka on hyvin brutaali, vaikka se on itse asiassa humaani.

Hän pitää färsaarelaisten perinnettä pienempänä pahana maailmalle kuin eläinten tehotuotantoa, joka esimerkiksi kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Weihe myöntää, että viime viikon sunnuntain tapahtumat saattavat johtaa delfiinien pyynnin kieltämiseen Färsaarilla. Hän suojelisi pallopäävalaiden pyyntiä, koska se on pidempi traditio kuin delfiinien saalistus, eivätkä pallopäävalaat ole uhanalaisia.

Kansainvälinen kritiikki sai Färsaarten paikallishallinnon ilmoittamaan, että se selvittää, pitäisikö valaan- ja delfiininpyynnin sääntöjä kiristää (siirryt toiseen palveluun).

EU on kieltänyt valaanpyynnin aluevesillään (siirryt toiseen palveluun), ja käytännössä toimintaa harjoittavat Färsaarten lisäksi vain Japani, Norja ja Islanti.

