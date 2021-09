Sinkkuelämää-sarjan Stanfordina tunnettu näyttelijä Willie Garson on kuollut

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Willie Garson on kuollut 57-vuotiaana, kertovat useat mediat. Garsonin poika on vahvistanut tiedon Instagram-tilillään.

Garson tunnettiin parhaiten Stanford Blatchin roolista Sinkkuelämää-sarjassa. Hän näytteli päähahmo Carrie Bradshawn (Sarah Jessica Parker) ystävää sarjan kaikilla kuudella kaudella sekä sarjaa seuranneissa kahdessa elokuvassa.

Garson oli mukana myös Sinkkuelämää-uusintaversiossa And Just Like That, jonka kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä.

Näyttelijän kuolinsyytä ei ole vahvistettu. Joidenkin medioiden mukaan hän olisi sairastanut haimasyöpää.

