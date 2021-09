Frozen-elokuvaa on väitetty villin Disney-juonen peittelyksi – Netti on täynnä salaliittoteorioita, mutta kuinka yleistä on totinen usko niihin?

Kuva: Mark Marmor / Everett Collection / All Over Press

Liskoihmiset ovat osa salaliittoteoriaa, jonka mukaan maapalloa hallitsevat oikeasti avaruudesta saapuneet, ihmisiksi naamioituneet liskot. Vastaavaa tematiikkaa on hyödyntänyt vuoden 1984 kulttimainetta saavuttanut scifisarja V. Kuva: Mark Marmor / Everett Collection / All Over Press

Valtaisan viihdeimperiumin luonut Walt Disney menehtyi vuonna 1966 keuhkosyöpään. Disney oli jo työnsäkin puolesta kiinnostunut uudesta teknologiasta, ja pian hänen kuolemansa jälkeen maailmalla lähti kiertämään makaaberi huhu, jota siteerattiin myös mediassa.

Sen mukaan Disneyn ruumis oli syväjäädytetty, sitä säilytettiin Kalifornian Disneylandissa ja tulevaisuudessa viihdemoguli herätettäisiin henkiin ja hän ryhtyisi jälleen ideoimaan uusia Mikki Hiiri- ja Aku Ankka -tuotantoja.

Netissä nykyisin kiertävä sitkeä huhu on ollut puhtoisia perhearvoja vaalivalle Disney-yhtiölle mitä kiusallisin. Niinpä jättiyritys ryhtyi vastatoimiin. Se teki vuonna 2013 Frozen-elokuvan, jonka nimi voidaan kääntää suomeksi jäädytetty. Elokuvan perimmäisenä tarkoituksena on ollut Googlen hakualgoritmien näpsäkkä muuttaminen: kun ihmiset hakevat informaatiota sanaparilla “Disney Frozen”, Google tarjoaa hakutulokseksi elokuvaa, ei syväjäädytettyä ruumista.

Myös Walt Disney ja Frozen-elokuva ovat päässeet salaliittoteorioihin.

Notre Dame ja parinkymmenen salaliittoteorian päivävauhti

Syväjäädytetty Walt Disney ja samaan yhteyteen ympätty Frozen-elokuva on yksi esimerkki nykyajan salaliittoteoriasta, josta ei mielikuvistusta tai hurjia käänteitä puutu. Äskettäin julkaistun Salaliittoteorioiden filosofia – Temppeliherroista liskoihmisiin - kirjan (Gaudeamus, 2021) tehneen professori Juha Räikän mukaan salaliittoteorioiden yksi uusi suunta liittyy politiikkaan.

– Salaliittoteorioita viljellään nykyisin yhä enemmän julkisina poliittisina heittoina, joihin ei välttämättä edes uskota itsekään. Kun kerrotaan, että Hillary Clinton pyörittää pedofiilirinkiä, kyse on lähinnä halveksunnasta hänen edustamaansa puoluetta kohtaan. Samalla kokeillaan, josko omat joukot tästä innostuisivat, Räikkä toteaa.

Hillary Clinton vuonna 2009. Yhdysvaltojen poliittiseen eliittiin kuuluvan Clintonin ympärille on kehitelty erilaisia salaliittoteorioita, joiden mukaan hän kuuluu esimerkiksi satanistikulttiin. Clintonin kohdalla salaliittoteorioissa on ollut poliittinen motiivi. Kuva: Henning Bagger / EPA

Klassisten salaliittoteorioiden, kuten presidentti John F. Kennedyn murhan ja WTC-tornien terrori-iskun kohdalla tilanne on ollut toinen, ja voidaan puhua jopa yhteiskuntakritiikistä.

– Vaikka kyse on ollut pelkästä spekulaatiosta, tällaisissa salaliittoteorioissa on usein todella perinpohjaisia perusteluja, ne ovat pitkällisen ajatustyön tulosta ja niissä on runsaasti yksityiskohtia. Lähtökohtana on ollut The Truth Is Out There -slogan, eli on pyritty löytämään johonkin asiaan totuus. Mitä lähemmäksi nykyhetkeä tullaan, sitä moninaisimmiksi salaliittoteorioiden motiivit ovat muuttuneet. Kyse voi esimerkiksi olla vitsistä, ilkeilystä, informaatiovaikuttamisesta tai taloudellisesta hyödystä, Juha Räikkä luettelee.

Yhdysvaltojen presidentti John F. Kennedy murhattiin Dallasissa vuonna 1963. Kennedyn murha on inspiroinut monia perusteellisesti tutkittuja salaliittoteorioita. Yksi niistä päätyi Oliver Stonen JFK – avoin tapaus -elokuvaksi vuonna 1991. Kuva: Warner Bros / Everett Collection / All Over Press

Sosiaalinen media taas on arvatenkin lisännyt salaliittoteorioiden määrää ja niiden saamaa julkisuutta, muttei välttämättä niihin sokeasti uskovia ihmisiä.

– Salaliittoteorioiden luominen sosiaalisessa mediassa on äärimmäisen helppoa. Kun Notre Damen katedraali paloi toissa vuonna Pariisissa, siitä syntyi someen jo yhden päivän aikana toistakymmentä erilaista salaliittoteoriaa. Jos joku uskoo yhteen salaliittoteoriaan, tutkimusten mukaan hän uskoo myös toiseen. Salaliittoteorioihin uskovia ihmisiä nykyään ole välttämättä määrällisesti aiempaa enemmän, Juha Räikkä sanoo.

Yksi esimerkki modernista, huumorimielellä luodusta ja sosiaalisessa mediassa levinneestä salaliittoteoriasta liittyy kaikkien suomalaisten huijaamiseen. Sen mukaan Suomea ei ole olemassa, vaan Suomen kohdalla sijaitsee aava ja kalaisa merialue, ja oikeasti suomalaiset ovat sijoittuneet Viroon, Venäjälle ja Ruotsiin.

Suomalaisille kuitenkin uskotellaan, että he asuvat ihanteellisessa unelmavaltiossa. Syynä tähän on japanilais-venäläinen salaliitto. Suomen merialueelta viedään valtavia määriä kalaa Japaniin, ja koska tämä asia pimitetään suomalaisilta, he eivät älyä huolestua toiminnan ympäristövaikutuksista ja kalastussäädöksien rikkomisesta.

Viime aikoina koronaviruksen ja -rokotteiden ympärille on syntynyt useita salaliittoteorioita. Koronapandemiaa on näissä teorioissa yhdistetty muun muassa 5G-teknologiaan. Kuva: Scott Barbour / EPA

Korona sai salaliittoteoreetikot villiintymään

Salaliittoteorioilla on toisinaan ollut vaikutusta myös käytännön tasolla, mikä on tullut esille erilaisten pandemioiden ja epidemioiden kohdalla. Esimerkiksi AIDSista kehitettiin useita salaliittoteorioita, kuten että sairaus olisi amerikkalaisten tiedemiesten kehittämä, se leviäisi hepatiitti B -rokotuksen kautta ja että se olisi alunperin luotu mustien ihmisen tuhoamiseksi.

Jälkimmäinen salaliittoteoria otettiin totena muun muassa Etelä-Afrikassa, jossa AIDS-denialismi eli hoidoista kieltäytyminen ja leväperäinen suhtautuminen sairauteen yleensäkin on aiheuttanut monien ihmisten kuoleman.

– Kansalaiskeskustelua voidaan kylläkin sotkea ja ohjailla salaliittoteorioiden avulla, mutta siitä ei ole tietoa, kuinka paljon. Kuitenkin valtiot, suuret yritykset ja puolueet pystyvät – siinä missä yksityiset henkilötkin – pistämään keskustelualustoille erilaisia väitteitä. Joku näistä väitteistä voi olla salaliittoteoria. Toinen kysymys on, että jos näihin väitteisiin ei heti uskota, jaksaako väitteiden alullepanija ruokkia ja pitää niitä yllä, Juha Räikkä pohtii.

Räikän mukaan ei ole myöskään ollut mikään yllätys, että salaliittoteorioita velloo tällä hetkellä niin paljon koronaviruksen ja -rokotteiden ympärillä.

– Tämä on ollut ennustettavissa. Jo 1900-luvun espanjantauti aiheutti koko joukon salaliittoteorioita, joissa spekuloitiin, mikä taho tämän on aiheuttanut ja miksi sairaus iskee tuohon ryhmään lievemmin. Ihmisen mieli toimii siten, että kun tapahtuu jokin katastrofi, me emme hyväksy että kyse on pelkästä huonosta tuurista tai sattumasta. Asioille pitää kaivaa selitys.

Espanjantautiepidemiaa Seattlessa vuonna 1918. Myös espanjantaudin, kuten muidenkin globaalien epidemioiden ja pandemioiden, ympärille syntyi salaliittoteorioita. Espanjantaudin aiheuttajaksi muun muassa epäiltiin aspiriinia. Kuva: AOP

Koronapandemiaa on yhdistetty (siirryt toiseen palveluun)ahkerasti 5G-teknologiaan. Näiden salaliittoteorioiden mukaan 5G-teknologia on syypää koko vitsaukseen: esimerkiksi erään egyptiläisen muftin eli islamilaisen lain asiantuntijan mukaan 5G on aiheuttanut "sähkömagneettisen häiriötilan", joka on luonut otollisen olotilan viruksen leviämiselle. Iso-Britanniassa ja muualla Euroopassa protestoijat taas ovat tuhonneet useita 5G-mastoja.

Joidenkin salaliittoteorioiden mukaan koronavirus on amerikkalaistiedemiesten kehittämä ase, tai se on ahneiden lääkeyritysten käsialaa: näin ne pystyvät tekemään bisnestä ja saavat myytyä valtavia määriä rokotteita. Teorioihin kuuluu myös väite, jonka mukaan koko pandemiaa ei edes ole olemassa, sairaaloissa ei oikeasti hoideta koronapotilaita, ja ettei kukaan ole kuollut koronaan.

Myös koronarokotteiden ympärille on kehkeytynyt salaliittoteorioita, jotka ovat levinneet Suomeenkin. Aiemmin tänä vuonna esimerkiksi uutisoitiin, kuinka joidenkin maahanmuuttajaryhmien keskuudessa on runsaasti rokotevastaisuutta. Tämä johtuu virheellisestä väittämästä, jonka mukaan rokote aiheuttaa lapsettomuutta.

Myös Venäjän hovissa vaikuttaneen munkki Grigori Rasputinin (1869-1916) ympärille on kehkeytynyt erilaisia salaliittoteorioita.

Salaliittoteoria, joka on lähtöisin Saatanasta

Maailmalla on levinnyt myös useita megasalaliittoteorioita, jotka pyrkivät kyseenalaistamaan koko tuntemamme elämänmuodon perusteet.

Megasalaliittojen kategoriaan kuuluu myös käsite uudesta maailmanjärjestyksestä, jonka takapiruna on globaaliin talouteen vaikuttava, alun perin kristillinen Illuminati-järjestö. Uskonnollisuudella leikittelee myös kapitalistinen, Saatanasta lähtöisin oleva salaliittoteoria. Sen mukaan Johanneksen ilmestys ennustaa viivakoodien käyttöönoton, ja siitä kertoo myös luku 666.

Juha Räikän mukaan Illuminatin kaltaiset salaliittoteoriat lihallistuvat harvoin yleisesti hyväksytyiksi faktoiksi. Syy on ilmeinen: salaliittoväite on perusteltu sen verran huonosti, että tietoa hankkivat tahot kuten tutkijat, viranomaiset ja journalistit eivät vakuutu teoriasta.

– Esimerkiksi prinsessa Dianaan kuolemaan liittyviä väitteitä määrittää se, että ne ovat virallista totuutta vastaan.

Toisaalta maailmasta löytyy myös suorastaan häiritsevän hyviä salaliittoteorioita ja niissä on jopa potentiaalia muuttua kilpaileviksi selityksiksi joillekin tapahtumille. Virallisen selvityksen mukaan biologisten aseiden asiantuntija David Kelly teki itsemurhan vuonna 2003. Tämä tapahtui vain hieman sen jälkeen, kun hän oli antanut BBC:lle haastattelun jossa hän totesi, että Britannia ja Yhdysvallat olivat liioitelleet Irakin sotilaallista uhkaa.

– Kyseisessä prosessissa on omituisia piirteitä. Virallista totuutta ei oikein ole koskaan saatu aukottomasti selville.

Myös Suomen itänaapurista löytyy kiinnostava ja hauskakin salaliittoteoria. Nikolai II:n hovissa mellastanut "hullu munkki" Grigori Rasputin nakersi tsaarin ja hänen hallintonsa suosiota. Olikohan vallankumouksellisilla bolsevikeillä tässä asiassa sormensa pelissä?

– Kyseisein salaliittoteorian mukaan bolsevikit olivat niin ovelia, että etsivät jostakin tällaisen henkilön, lähettivät hänet hoviin, ja tällä tavalla saivat aikaan vallankumouksen. Tämä on melko pitkä päättelyketju: jos vallankumous saadaan aikaan istuttamalla hoviin yksi Rasputin, on siinä matkan varrella aika paljon onnistumisia, Juha Räikkä summaa.