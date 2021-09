Mikkelin vuoden 1986 panttivankidraama tuli tapausta todistaneen toimittaja Pekka Havukaisen uniin – historiallinen tapahtuma tallentui puolivahingossa

Ensin kuuluu neljä laukausta. Hyvin pian sen jälkeen henkilöauto räjähtää

– Tällä hetkellä Mikkelin lääninhallituksen talo on tulessa. Poliisiautoja palaa, kuvailee epäuskoinen toimittaja Pekka Havukainen äänitteellä.

Havukaisen sanat menevät melkein sekaisin.

– Poliisit yrittävät pidätellä ihmisiä. Ambulanssit saapuvat paikalle. Tässä menee tosissaan sanattomaksi. Ei olisi uskonut vielä tunti pari sitten, että mitä täällä voisi tapahtua.

Pankkiryöstäjä Jorma Takala ja panttivankina ollut Jukka Häkkinen menehtyvät auton räjähdyksessä.

Mikkelin panttivankidraamaksi muuttunut Jakomäen pankkiryöstö on tullut päätökseensä.

Takana perinteinen työpäivä

Ylen Mikkelin aluetoimituksessa työskennellyt Havukainen oli aiemmin päivällä tehnyt juttua DDR:n delegaation vierailusta Heimarissa.

Iltakymmenen jälkeen hän marssi suoraan töistä paikalliseen ravintola Stoppariin tapaamaan ystäväänsä.

Havukainen ehti nauttia kaksi olutta ennen valomerkkiä. Hänen saapuessaan taksitolpalle tilanne oli jo kehittymässä Mikkelin torilla.

– Pitkin Porrassalmenkatua tuli autoletka. Siinä oli moottoripyöräpoliisit edessä, valkoinen Passat ja perässä poliisiautoja. Vaikutti siltä, että letka menee Mikkelistä ohi. Otin taksin ja painoin kotiin Siekkilään, Havukainen muistelee nyt.

Poliisin megafonin äänin kantautui torilta Havukaisen kotiovelle saakka. Poliisi vaikutti käskyttävän Mikkelin toria tyhjäksi.

Havukainen päätti palata tekemään tilanteesta jutun.

Tori oli eristetty

Havukainen joutui hivuttautumaan toimitukseen hakemaan nauhurin.

Poliisin eristykselle oli syynsä. Tori oli täyttymässä baarista tilannetta ihmettelemään saapuneista humaltuneista asiakkaista.

– Siellä oli suorastaan karnevaalimeininkiä, Havukainen muistelee.

Paikalle rantautui myös toimittajia seuraamaan tilanteen kehittymistä. Havukaisen mukaan eräs free-valokuvaaja sai tuta poliisikoiran puraisun takamuksessaan ylitettyään poliisin sulkunauhat.

Havukainen seurasi tilannetta etäämpää. Vartin välein hän tallensi tunnelmia nauhalle.

– Yhdessä vaiheessa harkitsin lähtöä pois. Kello rupesi puskemaan neljää. Sitten huomasin, että pakoauto käynnistyi.

Havukainen käynnisti nauhurinsa ja alkoi selostaa. Pian seurasi laukauksia ja räjähdys.

– Alkoi vapisuttamaan ihan helvetisti.

– Siellä oli sodan käyneitä jermuja katsomassa tilannetta. Yksi sanoi, että tässä on sellainen kalman haju kun ihminen palaa. Se jäi kyllä nokkaan.

Elokuussa 1986 Helsingin Jakomäessä sattunut pankkiryöstö päättyi Mikkelissä pakoauton räjähdykseen, joka vaati kahden ihmisen hengen. Kuva: Yle

Poliisin toimintaa ryhdyttiin kyseenalaistamaan

Mikkelin panttivankidraama on tekotavaltaan ja loppuratkaisultaan poikkeuksellinen. Vastaavaa ei ollut Suomessa ennen tapahtunut.

– Nähtävästi elettiin lintukodossa Suomessa. Virkavalta oli saanut useasti tilanteet puhumalla poikki, Havukainen pohtii.

Jälkipyykkiä setviessä viranomaiset joutuivat arvostelun kohteeksi. Epäselvää oli, kuka oli ampunut ja kuka oli antanut luvan ampua.

Vastuuhenkilöitä setvittiin useissa oikeusasteissa ja pitkään. Lopulta Karhu-ryhmää johtanut komisario tuomittiin sakkoihin kuolemantuottamuksesta ja virkavirheestä toukokuussa 1993 korkeimmassa oikeudessa.

Tapauksen jälkeen Suomessa poliisin voimankäyttöön kehitettiin käytäntöjä, joiden seurauksena pyritään välttämään tarpeetonta väkivaltaa ja kuolemia.

Havukainen kertoo, että myös rikostoimittajat järjestäytyivät myöhemmin tapahtuman siivittämänä. Jakomäki-Mikkeli panttivankidramaan oikeussaliseurannan yhteydessä syntyi Oikeustoimittajien yhdistys.

Eläkkeellä oleva MTV:n entinen rikostoimittaja Harri Ekholm on kertonut oikeustoimittajien yhdistyksen historiaa sivuavassa kirjassa, että tapaus laajensi myös rikostoimittajien suhtautumista poliisin toimintaan.

Ekholmin mukaan Mikkelin panttivankidraamassa poliisien toiminta tuomittiin varomattomaksi. Samalla hänen mukaansa niin syyttäjä, oikeuslaitos kuin mediakin alkoi kyseenalaistaa poliisin tekemisiä ja erehtymättömyyttä.

Mikkelin panttivankidraaman räjähdyksessä tuhoutuneita autoja 9.8.1986. Kuva: Yle

Raportin autenttisuutta epäiltiin

Havukaiselle itselleen juttu oli hänen uransa tunnetuin. Havukaisen lisäksi paikalla tapahtumia ikuisti MTV:lle freelance-kameramiehenä toiminut Jussi Kemppinen.

Tämä johtui tapauksen poikkeuksellisuudesta.

Räjähdyksen jälkeen Havukainen vielä varmisti, että oli saanut materiaalin talteen. Noin puoli tuntia tapahtuman jälkeen hän poliisin eristyksiä kiertäen pääsi takaisin toimitukseen.

Havukainen soitti välittömästi Yleisradion Helsingin päähän, jossa vastasi vain puhelinvastaaja.

Toimittajan hän sai kiinni neljän jälkeen, joka käski soittamaan uudestaan myöhemmin.

Seuraavalla kerralla puhelu siirrettiin toimitussihteerille. Pian soitettiin takaisin.

– Minulle sanottiin, että tilaa porukkaa töihin, äläkä laske ketään ulkopuolisia sinne toimituksen sisään. Olivat ne sitten poliiseja tai muita. Ettei nauha häviä mihinkään.

Näin myös toimittiin. Kun materiaalin kopio oli saatu välitettyä Helsinkiin, juttua ajettiin jo aamuviiden jälkeen radiossa. Jo heti seuraavana päivänä paikallistoimituksessa pyrittiin selvittämään uutiselle jatkoja.

Myöhemmin Havukaisen äänittämä materiaali tai sen kopio luovutettiin keskusrikospoliisille tutkintaa varten.

Nauhan avulla pyrittiin setvimään myös tapahtumien kulkua.

– Oli herännyt sellainenkin epäilys, että onko nauha feikki. Kun kerran nauha oli kerran jo Ylellä tullut uutislähetyksessä, niin sen todistusvoima oli kuitenkin jo toinen, Havukainen muistelee.

Helsingissä Jakomäessä sijainneen pankin konttoriin jälkeen pankkkiryöstäjä siirtyi aseidensa, rahasalkun ja kolmen panttivangin kanssa pankin edustalle tuotuun pankinjohtajan Volkswagen Passat -henkilöautoon. Pitkä takaa-ajo päättyi monien käänteiden jälkeen Mikkelin keskustaan. Kuvassa tapahtumia tuolloin todistanut toimittaja Pekka Havukainen tapahtumapaikalla. Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Tapaus tuli aluksi uniin

Tapahtuma ei enää myllerrä Havukaisen mielessä, vaikka aluksi asia ehti tulla jopa uniin.

Tapaus on vaikuttanut siihen, kuinka Havukainen seuraa uutisia.

– Maailma on täynnä televisiokuvaa, kännykkäkamerakuvaa ja kaikenlaista droonikuvaa. Manipuloinnin takia pitää katsoa, että mistä lähteestä kuva on. Kuvallahan voi valehdella niin paljon. Usein myös miettii sitä, kuinka rikostapahtumissa uhrin asema on hirvittävän huono, Havukainen pohtii.

Kaikenlaista palautetta hän kertoo saaneensa oman juttunsa tiimoilta.

Yleisradiossa jutusta annettiin kiitosta mutta myös haukut.

– Pääjohtaja Sakari Kiuru soitti ja kehui juttua. Myöhemmin taas silloinen aluetoiminnan päällikkö Olavi Peltola taas sanoi minulle… miten sitä nyt kauniisti sanoisi… että kiroilit radiossa, Havukainen naurahtaa.

Jutussa käytetty myös lähteenä Susanna Reinbothin ja Jarkko Sipilän toimittamaa "Etusivun rikokset - näin kovat uutiset syntyivät" -teosta (Crime time, 2019).

