Arno Dickens oli juuri valmistunut haaveammattiinsa lentäjäksi, kun pandemia vei työt – nyt hän jakaa postia, asuu pakettiautossa eikä voisi olla onnellisempi

– Lentäminen on mieletöntä. Kun kiitoradalle rullaa, laittaa tehot päälle ja kiihdyttää koneen nousuun… Silloin tuntuu, että kaikki jää taakse. On vain tässä ja nyt. Silloin nauttii elämästä ja vapaudesta.

Arno Dickens, 25, kuvailee, että on haaveillut lentäjän ammatista vaahtosammuttimen kokoisesta. Hän valmistui lentäjäksi Patrialta syksyllä 2019. Lentokoulutuksen suorittaminen oli kovan työn tulos. Keväällä 2020 Arnolle tarjottiin työmahdollisuutta ulkomailta, Kazakstanista.

Linnea Parkkonen, 25, sai kyseisenä keväänä ensihoitajan opintonsa päätökseen. Hän oli myös valmis aloittamaan uudenlaisen arjen Kazakstanissa. Kuva: Turkka Korkiamäki

Arno ja Linnea olivat tottuneet aikuiselämässään opiskelijoiden tuloihin, ja pariskunnan haaveissa siinsi hieman nykyistä parempi elintaso. Arno ja Linnea olivat katsastaneet Kazakstanin asuntotarjonnan. Yhteisillä tuloilla jopa kattohuoneisto, muutamalla makuuhuoneella ja parilla parvekkeella, oli saavutettavissa.

Yksi tekstiviesti voi kuitenkin romuttaa täydellisiltä vaikuttavat suunnitelmat.

Haaveet kaatuu

Yövuorosta vapautuessaan keväällä 2020 Linnea Parkkonen tunsi huolta. Arno oli ilmoittanut viestillä, että työmahdollisuus lentäjänä Kazakstanissa oli peruttu koronapandemian takia. Linnea pelkäsi, että häntä odottaisi kotona ihmisromu, jonka unelmat oli murskattu.

Saapuessaan pariskunnan yhteiseen kotiin Tampereelle Linnea yritti kaikin tavoin etsiä ratkaisua tilanteeseen. Uuden elämän ja Arnon lapsuuden haaveen toteutumisen piti olla varmaa, ja lennot uuteen elämään oli jo varattu. Linnea ehdotti Arnolle, että he voisivat etsiä uutta työmahdollisuutta muista lentoyhtiöistä.

– Silloin Arno sanoi tosi rauhallisesti, että meillä ei ole hätää. Meillä on toisemme ja olemme terveitä - me keksimme kyllä jonkin muun suunnitelman, Linnea kertoo.

Reilu vuosi sitten pariskunnan yhteinen unelma ulkomailla asumisesta oli vihdoin käymässä toteen. Kuva: Turkka Korkiamäki

Kattohuoneistounelmista pakettiautohommiin

Kesä 2021 on kuuma. Arno Dickens saapuu kotiin, Kirkkonummelaiselle pienelle parkkipaikalle. Hänellä on Postin avainnauha kaulassaan.

Tavallisena työpäivänä Arno herää kuuden aikaan aamulla. Työpäivät vaihtelevat neljästä tunnista kahteentoista tuntiin.

Haaveet lentäjän ammatista ovat vaihtuneet postin jakoon.

Arno avaa suurikokoisen valkoisen pakettiauton sivuoven. Sisältä Linnea huikkaa, että on tehnyt välipalaa. Linnea on viettänyt Kirkkonummen maaseudulla vapaapäivää sillä välin, kun Arno on jakanut päivän postit.

Pakettiauton takaluukun saa auki. Tänään Arno ja Linnea syövät salaattinsa kesäisen niityn pielessä. Pakettiauton sisällä on pieni koti. Sisusta on uudenkarhea ja siisti. Yhteensä tilaa on noin seitsemän neliötä.

Pariskunta siirtyi Kazakstanin kattohuoneistohaaveista asumaan parkkipaikalle, pakettiautoon. Tarvittaessa pöytä, jonka ääressä Linnea ja Arno syövät, taittuu kasaan. Tällöin ruokailutila vaihtuu makuuhuoneeksi. Kuva: Turkka Korkiamäki

Pakettiautokodin mahdollistajat

Pariskunta vietti aiemmin elämässään seitsemän viikkoa reissaten Euroopassa farmariautolla, jonka perässä he nukkuivat matkan ajan. Heille oli virinnyt jo silloin tunne siitä, että pyörillä kulkeva koti voisi olla jossain vaiheessa elämää toteuttamisen arvoinen.

Linnea sai töitä Helsingistä, kun uusia ratkaisuja oli tehtävä Kazakstanin suunnitelmien tilalle. Pariskunta oli samalla valintojen ääressä. Hankkisivatko he uuden vuokrakodin Tampereen asunnon tilalle paikkakunnan vaihtuessa?

Tämä ei Kazakstanin suunnitelmien jälkeen tuntunut enää vaihtoehdolta. Tällöin Arno Dickens ja Linnea Parkkonen laittoivat hihat heilumaan toisenlaisen unelman suhteen.

"Pakettiautoprojektin alkaessa olin yöt ja päivät töissä. Tunteja kertyi suunnilleen 80 viikossa." Arno Dickens

– Pakettiautoasumisen mahdollistaa minun ja Linnean hulluus. Tähän tarvitaan molemmat täysin mukaan. Lisäksi, jos seitsemän viikkoa asuu toisen kanssa farmariauton perässä, on siinä jo testattu jo se, miten hyvin tullaan toimeen, Arno kertoo.

Huhtikuussa 2020 Linnea ja Arno löysivät pakettiauton, jonka kokivat sopivan kodiksi. Se oli tullessaan tyhjä kuori, entinen Matkahuollon pakettiauto. Pakettiautokotia rakentaessaan Linnea ja Arno kävivät molemmat täysipäiväisesti työssä: Linnea ensihoitajana ja Arno postinjakajana sekä toisessa työssään rengasliikkeellä. Tämä mahdollisti pakettiautokodin hankinta ja- rakennuskustannukset, yhdessä Kazakstanin elämää varten kerättyjen säästöjen kanssa.

– Pakettiautoprojektin alkaessa olin yöt ja päivät töissä. Tunteja kertyi suunnilleen 80 viikossa, Arno toteaa.

Linnea ja Arno kuvailevat, että pakukodin rakentaminen oli fyysisesti ja psyykkisesti rankkaa aikaa. Kuva: Linnean ja Arnon arkisto

Linnea kertoo, että pakukodin rakentaminen oli pariskunnan tämänhetkisen elämän haastavin prosessi.

Ensimmäiseksi pakettiauto piti valmistella rakennuskuntoon. Oli poistettava vanhoja ruosteita ja eristeitä. Sitten vuorossa oli pakun eristys asumiskuntoon. Tämän jälkeen pakettiautoon rakennettiin sähköjärjestelmä sekä lattia-, seinä- ja kattopaneelit. Seuraavaksi rakennettiin yläkaapit, sängynrunko ja asennettiin katolle aurinkopaneelit. Lopuksi viimeisteltiin kylpyhuone ja keittiö, Linnea kuvailee.

– Asumiskuntoon paku saatiin puolessa vuodessa ja siinä vaiheessa, kun olimme rakentaneet neljä kuukautta, olin jo ihan loppu. Kaikki aika meni töissä ja vapaa-aika rakentaessa. Se oli koetus parisuhteelle, Linnea kertoo.

Pakettiauton toista sivua koristaa pieni keittiötaso, johon mahtuu keraaminen liesi ja tiskiallas. Pakukodissa on pieni, noin neliön kokoinen suihkutila sekä vessa. Kuva: Turkka Korkiamäki

Rullaava arki

Kesällä 2021 Arno ja Linnea elävät arkea pakettiautossaan.

Mikäli pariskunnan molemmat osapuolet ovat töissä, siirtyy paku kätevästi lähelle toisen työpaikkaa, jolloin työmatkaa jää noin 50 metriä. Tällöin toinen kulkee omiin töihinsä joko pakettiautokodilla tai tilanteen mukaan pariskunnan Ford Fiestalla.

Pakettiautoaan Arno ja Linnea kutsuvat nimellä Vincent Van Go, eli tutummin Vinnie the Van.

Arnon ja Linnean mukaan hermo ei mene vaikka tilaa on rajallisesti. Ohjaamo voi tarvittaessa toimia erillisenä tilana, mikäli haluaa taukoa toisesta. Kuva: Turkka Korkiamäki

Vaikka asumismuodossa voi säästää etenkin kesäaikana, liittyy elämäntapaan kustannuksia ja arjen haasteita. Kesällä sähkö tulee aurinkopaneeleista, eikä erillistä lämmitystä tarvita, jolloin kulut ovat minimaaliset. Talvikuukausina pakettiauton asumislämpötila ylläpidetään diesel-lämmittimellä.

Kun koti on auto, siitä tarvitsee maksaa kulkuneuvoille oleelliset kulut, kuten verot ja vakuutukset. Lisäksi Vinnie halutaan pitää tiekuntoisena, joten kodille tehdään huoltotöitä säännöllisesti.

Pakettiautoon kannetaan vesi itse. Sitä Arno ja Linnea saavat vedenjakelupisteistä tai sukulaisilta. Kannettua vettä käytetään juomavetenä ja lisäksi tiskaamiseen sekä suihkussa käymiseen.

Autossa olevan vessan likavesisäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti. Pyykkiä pestään joko pesuloissa, sukulaisilla tai Linnean mukaan vanhalla kunnon nyrkkipyykillä.

"Linnealla on varmaan 90 prosenttia vähemmän vaatteita kaapissa kuin ennen." Arno Dickens

– Pieniä asioita oppii arvostamaan. Käytät vähemmän vettä, kun tiskaat ja vähemmän vettä, kun käyt suihkussa tietäessäsi, että joudut itse veden tänne kantamaan. Joudut myös itse tyhjentämään likavesisäiliöt, Linnea kertoo.

Myös Arno kokee, että pakussa asuminen on muuttanut perspektiiviä kulutustottumusten suhteen. Pakussa on säilytystilaa vaatteille ja tavaroille rajallisesti.

– Tuntuu, että pärjää vähällä. Meilläkin oli paljon tavaraa ennen. Kun on päässyt niistä eroon on huomannut, ettei ihminen tarvitse paljoa. Olen hävittänyt paljon vaatteita, ja myös Linnealla on varmaan 90 prosenttia vähemmän vaatteita kaapissa kuin ennen.

Pakussa eläessä joutuu siis luopumaan jonkun verran modernin ajan mukavuuksista. Vaikka Linnean ja Arnon paku on hyvin eristetty, ovat vesiputket Lapin-reissulla kylmimmillä pakkasilla jäätyneet, ja talvella pariskunta on joutunut lumitöihin saadakseen kotinsa jälleen liikkeelle. Lumiaurojen tai rekkojen tuomaan meluun on totuttu.

Arno ja Linnea harrastavat talvisin lumilautailua. Lumilaudat kulkevat kätevästi mukana lattian alla olevassa säilytystilassa. Kuva: Turkka Korkiamäki

Yksityisyys on pakussa eläessä omanlaistaan, sillä pimennetyt ikkunat estävät näköyhteyden sisään. Ohikulkijat puolestaan näkee välillä selkeästi auton sisältä. Toki pakettiauton voi parkkeerata syrjäiselle seudulle, mikäli ulkopuoliset häiritsevät, pariskunta toteaa.

Arno Dickensin ja Linnea Parkkosen mukaan käytännön epämukavuudet ovat kuitenkin pieni hinta vapaudesta, jota pakussa asuessaan voi parhaimmillaan kokea.

– Voisin suositella melkein kaikille edes kokeilemaan. Jos ei halua ryhtyä heti tämän mittakaavan projektiin, voi vuokrata esimerkiksi retkeilyauton ja asustella siinä muutaman viikon tai kuukauden. Sen jälkeen voi katsoa, mitkä fiilikset heräävät, Arno suosittelee.

Arno ja Linnea kuvailevat pakuelämän olevan yhdeksänkymmentäprosenttisesti työtä. Jäljelle jäävää kymmenen prosentin nautintoa he kuitenkin kuvailevat parhaaksi mahdolliseksi iloksi, mitä he eivät vaihtaisi mihinkään.

Haaveet muuttuu

Kesän 2021 lopussa Arno ja Linnea ovat valmiita seikkailuun. Passit ovat Vinnie the Vanin hanskalokerossa. Pakettiauto lähestyy Vuosaaren sataman terminaalia. Pariskunta on lähdössä roadtripille kotinsa kanssa – ilman paluulippua.

Suomesta poistutaan laivalla Saksaan, jonka jälkeen matka jatkuu läpi Euroopan. Sinne, minne veri tai diesel vetää. Reissussa aiotaan olla Arnon ja Linnean mukaan vuosi, kaksi tai kolme. Varmaa tietoa suunnitelmista ei ole.

"Koko elämämme oli kytketty Arnon lentäjän uran ympärille." Linnea Parkkonen

Arno kertoo, että haaveiden kaatuessa keväällä 2020 ainoa pettymys ei ollut vain lentäjän työn kariutuminen.

– Silloin meidän oli myös tarkoitus lähteä ulkomaille. Se oli haaveissa jo monta vuotta, Arno kertoo.

– Koko elämämme oli kytketty Arnon lentäjän uran ympärille, Linnea lisää.

– Olimme suunnitelleet elämää. Jälkikäteen ajateltuna vähän hassua. Onneksi näitä asioita voi toteuttaa muillakin tavoilla. Ihan hyvin tässä rullaa, Arno naurahtaa.

Seikkailun mahdollistaa ennen kaikkea Arnon ja Linnean asenne siitä, että haaveilla on monenlaisia eri tapoja toteutua. Reitti ei välttämättä ole se ilmeisin tai helpoin ja vaatii uhrauksia. Unelma-ammatti voi vaihtua tyystin eri hommiin. Myös vanhoista suunnitelmista on päästettävä irti.

– Sama vapaus on myös tässä pakussa kuin siinä lentämisessä. Pakkaa vaan kodin ja nostaa kytkintä. Silloin on vapaa lähtemään minne vain, Arno kiteyttää.

Arno ei usko pääsevänsä lentotöihin lähivuosina. Lentäjänhaaveet on laitettu toistaiseksi sivuun. Arno ei ole kuitenkaan harmissaan, sillä pariskunnalla on nyt aikaa nauttia pakettiautounelmista. Kuva: Turkka Korkiamäki

