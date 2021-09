Kaivosveroa peritään parin vuoden päästä – valmistelu on vielä aloituskuopan tekoa vailla

Toistaiseksi on epäselvää, koskeeko tuleva kaivosvero myös teollisuusmineraalikaivoksia. Kuvassa Nordkalkin Paraisten kalkkikivikaivos.

Toistaiseksi on epäselvää, koskeeko tuleva kaivosvero myös teollisuusmineraalikaivoksia. Kuvassa Nordkalkin Paraisten kalkkikivikaivos. Kuva: Tarja Hiltunen / Yle

Hallitus päätti, että kaivosveroa aletaan periä vuoden 2023 aikana. Noin 25 miljoonan euron tuotosta 60 prosenttia ohjataan niille kunnille, joiden alueella kaivos sijaitsee. Esimerkiksi Sotkamon kunnassa sijaitsee kolme kaivosta: Terrafamen ja Sotkamo Silverin metallikaivokset ja Elementisin talkkikaivos.

Hallitusneuvos Merja Sandell sanoo, ettei veron valmistelu ala ihan heti.

– Meillä on pöydällä vielä edellisiä hankkeita ja tämä syksy on tosi kiireinen. Emme ainakaan ihan heti pääse aloittamaan valmistelua. Myös valmistelun organisointi ja henkilövalinnat ovat aivan auki.

Ratkaistavia kysymyksiä on vielä paljon.

Ratkaisematta on veron peruste, josta on ollut esillä viisi mallia. Esillä on ollut louhitun malmin määrään tai arvoon, yrityksen voittoon tai puhtaaseen voittoon sekä uutena rikasteen takaisinlaskennasta saatavaan arvoon perustuva vero.

Päätettävä on myös se, koskeeko vero Suomen kymmentä metallikaivosta vai myös 30 teollisuusmineraalikaivosta.

– Teollisuusmineraalikaivoksilla ja muilla vastaavilla ansaintalogiikka on erilainen kuin metallimalmiyrityksillä, sanoo Sandell

Lisäksi uusittavana olevan kaivoslain (siirryt toiseen palveluun) kustannusvaikutukset pitäisi sovittaa uuteen veroon.

– Sieltä tulee varmasti kustannusrasitetta kaivosyhtiöille. Pohdittavana on, miten verossa otetaan kaikki nämä seikat huomioon – kyllä tässä töitä riittää, että tästä saadaan hyvä.

Kaivoslain uudistuksen pitäisi tulla valtioneuvoston käsittelyyn ensi vuoden alussa reilun vuoden viivästyksen jälkeen.

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomelaa huolestuttaa, miten poliittiset päättäjät malttavat sorvata uudenlaista lakia, kun valmistelut on tehty.

– Kun eduskunnassa alkaa vaalit polttamaan mieliä, kieliä ja takalistoa tähän aikaan ensi syksynä hyvinkin voimakkaasti, se on aika kova aikataulu tämän tyyppiselle lainsäädännölle, josta ei ole kokemusta Suomessa.

Suomelan mukaan myös kaivosteollisuus on ymmyrkäisenä veroesityksien edessä.

– Tässä on aidosti kaikki variaatiot pöydällä, meillekin tilanne on hyvin hankala. Nyt pitäisi keksiä, miten lisätaakka jaetaan yhtiöiden kesken.

Suomela sanoo, että nyt päättäjät ovat tulleet selvästi realistisemmaksi esityksessään kuin 10 vuotta sitten.

– Vihreiden Ville Niinistö totesi vuonna 2012, että kaivoksilta voidaan helposti kerätä 100 miljoonaa. Siitä on tultu hiukan reaalimaailmaan päin kuluneen 10 vuoden aikana.