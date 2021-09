Suomalaiset löysivät taas elokuvateatterien lippuluukuille – kiinnostus uusinta Bondia kohtaan ennätysvilkasta

Ennakkokiinnostus 007 No Time to Die -elokuvaa kohtaan on vilkkaampaa kuin Bond-elokuvilla koskaan aikaisemmin. Elokuvien ystävät ovat jälleen löytäneet valkokankaan ääreen.

Uusimman Bond-elokuvan, 007 No Time to Die ensi-ilta on 30. syyskuuta. Pääosassa nähdään Daniel Craig. Kuva: Nicole Dove / DANJAQ, LLC, MGM / AOP