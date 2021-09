Jo yli kuusi miljardia rokoteannosta on annettu ympäri maailmaa – näissä maissa rokotetahti on ollut kiivainta

Määrällisesti eniten rokoteannoksia on annettu Kiinassa. Rokotuspaikka Hongkongilaisessa kauppakeskuksessa.

Määrällisesti eniten rokoteannoksia on annettu Kiinassa. Rokotuspaikka Hongkongilaisessa kauppakeskuksessa. Kuva: Jérôme Favre / EPA

Koronarokotteita on jaettu maailmalla jo kuusi miljardia, mutta erot koronakattavuudessa valtioiden ja alueiden välillä ovat edelleen suuria.

Maailmassa on keskiviikkoon mennessä annettu kaikkiaan kuusi miljardia koronarokoteannosta.

Asia selviää muiden muassa Bloombergin (siirryt toiseen palveluun) tekemistä laskelmista.

Uuden miljardin annoksen rajapyykki ylittyi 29 päivässä, kertoo uutistoimisto AFP.

Se on suuri harppaus verrattuna esimerkiksi ensimmäisen miljardiin, sillä ensimmäisen miljardin annoksen rajapyykin ylittämisessä kesti noin 140 päivää.

Globaalisti rokotetahti on ollut kuitenkin viime aikoina tasainen. Tällä hetkellä rokotteita annetaan globaalisti noin 33 miljoonaa annosta päivässä.

Bloombergin datan mukaan tällaisella rokotetahdilla maailmanlaajuinen 75 prosentin rokotekattavuus voitaisiin saavuttaa parhaillaan jo viidessä kuukaudessa.

Eniten rokotteita Kiinassa

Määrällisesti eniten rokoteannoksia on annettu Kiinassa. Kuudesta miljardista rokoteannoksesta Kiinassa on annettu 2,1 miljardia. Luku vastaa noin 40 prosenttia kaikista maailman rokoteannoksista.

Toiseksi eniten annoksia on annettu Intiassa. Siellä rokoteannoksia on annettu 826 miljoonaa. Yksittäisistä maista kolmanneksi eniten rokotteita on annettu Yhdysvalloissa, 386 miljoonaa.

Kaikissa Euroopan unionin maissa yhteensä on annettu 556 miljoonaa rokoteannosta. Täysin rokotettuja EU:n väestöstä on tällä hetkellä noin 63 prosenttia.

Lähi-itä johtaa rokotuksissa asukaslukuun suhteutettuna

Asukaslukuun suhteutettuna yli miljoonan asukkaan maista eniten rokoteannoksia on annettu Arabiemiirikunnissa. Maassa on sataa asukasta kohti annettu 198 rokoteannosta.

Toiseksi eniten annoksia suhteessa asukaslukuun on annettu Uruguaissa. Siellä luku on 175 annosta sataa ihnistä kohden. Lisäksi kärjessä ovat Israel (171 annosta), Kuuba (163 annosta), Quatar (162 annosta) ja Portugali (154 annosta).

Jotkut näistä maista ovat lisäksi alkaneet tarjota kansalaisilleen tehosterokotetta.

Euroopassa rokotetahti hidastunut

Jos rokotteita jaettaisiin tasaisesti, täysin rokotettuja olisi tällä hetkellä 39 prosenttia maailman väestöstä. Rokotteet eivät kuitenkaan jakaudu maailmalla tasan.

Blobmergin datan mukaan suurituloiset valtiot rokottavat väestönsä 20 kertaa nopeammin kuin pienituloisiksi luokitellut maat.

Maailmanpankin mukaan korkean tulotason maat antoivat keskimäärin 124 rokoteannosta 100 asukasta kohden, kun taas köyhissä maissa luku oli neljä sataa asukasta kohti.

AFP:n mukaan Länsi-Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa rokotetahti on viime aikoina hidastunut. Aasiassa, latinalaisessa-Amerikassa ja Oseanian alueella rokotetahti on taas kiihtynyt.

Syynä on Covax-ohjelma, joka on auttanut köyhiä maita aloittamaan rokottamisen. Köyhien maiden rokotekattavuudessa on silti edelleen vaihtelua.

184 maasta vain kolmessa maassa ei ole annettu vielä lainkaan rokotteita. Näitä maita ovat Burundi, Pohjois-Korea ja Eritrea.

